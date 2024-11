Path of Exile 2 - wielka premiera już niebawem. Twórcy opowiadają co nas czeka!

Premiera Path of Exile 2 zbliża się wielkimi krokami. Już 6 grudnia 2024 roku gra trafi do wczesnego dostępu. Twórcy od dawna podkręcają atmosferę związaną z grą -- a teraz dostaliśmy prawdziwą bombę informacyjną na temat tego, co będzie nas czekać w nowej odsłonie gry. Twórcy opowiedzieli nie tylko o klasach postaci i ich specjalizacjach, ale także opowiedzieli o mechanikach i tym co czeka nas w endgame.