Gotowi na realizację noworocznych postanowień? Dziś wasza motywacja pewnie sięga zenitu, ale jak sprawić, by za miesiąc była równie wysoka? Z pomocą przyjdzie wam smartwatch! Pozwoli wam przekuć plany w sukces i w końcu spełnić swoje cele. Jak tego dokona? Sprawdźmy, jakie funkcje ma smartwatch i które z nich przydadzą się do realizacji noworocznego celu. Jaki smartwatch warto kupić i czy warto wydawać na niego fortunę?

Smartwatch – zegarki, które podtrzymają motywację

Nowy Rok to rzeczywiście dobry czas na postanowienia. Te mogą być różne: zerwanie z nałogiem, zmiana diety czy walka o piękną sylwetkę. Najczęściej jednak od Nowego Roku postanawiamy wziąć się za sport: bieganie, pływanie, siłownia. Statystycznie 90% śmiałków, którzy w ogóle postanowili zmienić coś w swoim życiu, porzuci swoje postanowienia. Jak sprawić, aby trzeci trening z rzędu nie był tym ostatnim?

W tym pomoże smartwatch. Zanim jednak dojdziemy do samych gadżetów, warto posłuchać psychologów i sprawdzić, jak nie stracić motywacji do realizacji celu zbyt szybko i dobrze wykorzystać nowo kupiony sprzęt. Oto kilka najważniejszych wskazówek:

wyznacz cel – to niezwykle istotny element noworocznych postanowień. Pamiętaj, aby był mierzalny, konkretny i możliwy do osiągnięcia;

– to niezwykle istotny element noworocznych postanowień. Pamiętaj, aby był mierzalny, konkretny i możliwy do osiągnięcia; zacznij od małych kroków – nie od razu Rzym zbudowano. Tak samo jest ze sportem, w którym najważniejszy jest progres. Zacznij powoli, a dopiero z czasem zwiększaj czas na trening czy jego intensywność;

– nie od razu Rzym zbudowano. Tak samo jest ze sportem, w którym najważniejszy jest progres. Zacznij powoli, a dopiero z czasem zwiększaj czas na trening czy jego intensywność; pamiętaj o nagrodzie i o tym, dlaczego właściwie to robisz. Piękna sylwetka, poprawa zdrowia i mobilności – korzyści z regularnego sportu jest znacznie więcej;

i o tym, dlaczego właściwie to robisz. Piękna sylwetka, poprawa zdrowia i mobilności – korzyści z regularnego sportu jest znacznie więcej; bądź cierpliwy i wyciągaj wnioski ze swoich porażek. To kolejne elementy, które pozwolą ci wytrwać w postanowieniu.

Jak w tym wszystkim może pomóc smartwatch? Jak się okazuje, gadżety te nie tylko uprzyjemnią ci realizację celu, ale także usystematyzują ją i podtrzymają motywację. Na rynku znajdziesz duży wybór tego typu sprzętu. Dobrej jakości zegarki kupisz już za 500 zł, a za najdroższe i najbardziej rozbudowane zegarki sportowe przyjdzie ci zapłacić nawet 5000 zł. Na jakie funkcje smartwatchy warto zwróć uwagę?

Jakie funkcje smartwatch zbliżą cię do celu?

Jakie funkcje ma smartwatch? Smartwatch to zegarki, które aż kipią od wbudowanych czujników, funkcji i możliwości śledzenia aktywności w terenie. Wśród produktów od Garmin, Polar, Sunnto, Huawei czy Apple znajdziesz zarówno smartwatch do biegania, jak i najlepszy smartwatch do pływania. Jakie funkcje powinien mieć smartwatch, aby podtrzymać Twoją motywację?

Czujnik tętna w smartwatch i możliwość podpięcia zewnętrznego paska

We wszystkich smartwatchach znajdziesz optyczny czujnik tętna. Jego diody znajdują się z tyłu na kopercie. Dzięki nim możesz monitorować swoje tętno w czasie aktywności. To pozwoli ci określić intensywność treningu i zaplanować kolejny. Nosząc zegarek cały czas, możesz mierzyć tętno także w ciągu dnia, aby określić poziom stresu oraz w nocy – co pozwoli ci zbadać poziom regeneracji organizmu. Jeśli zależy ci na precyzyjnych pomiarach tętna, warto wybrać smartwatch z możliwością podpięcia zewnętrznego paska tętna.

Wbudowany GPS

Smartwatch z GPS pozwoli ci mierzyć dokładnie przebytą trasę, a także tempo, w jakim się poruszasz. W tańszych smartwatchach nie ma zazwyczaj wbudowanego GPS, ale dzięki sparowaniu z telefonem, możesz wykorzystać moduł swojego smartfona. Dzięki GPS możesz śledzić liczbę kilometrów i co tydzień lub miesiąc zwiększać dystans, ustanawiając tym samym nowe rekordy.

Licznik spalonych kalorii

Dla osób walczących o szczupłą sylwetkę nie ma chyba nic lepszego od licznika spalonych kalorii. Smartwatch na koniec dnia zliczy wszystkie spalone kalorie zarówno spoczynkowe – wynikające z zapotrzebowania organizmu, jak i aktywne – czyli te spalone podczas treningu. Niektóre aplikacje do smartwatchy możesz dodatkowo połączyć z aplikacjami dietetycznymi, w których będziesz wprowadzać zjedzone posiłki i przekąski.

Tryby sportowe

Motywacja szybko minie, kiedy zabierzesz się za sport, którego właściwie nie lubisz. Warto zatem wybrać aktywność sprawiającą przyjemność. Większość smartwatchy pozwoli ci śledzić progres w wielu dyscyplinach np. bieganiu, pływaniu, jeździe na rowerze, ale także treningach siłowych, cardio czy tenisie. Jeśli wybierasz się na basen, koniecznie zwróć uwagę czy wybrany smartwatch jest wodoszczelny.

Odtwarzacz MP3

Warto sprawić, aby każdy trening był dla ciebie przyjemnością, w tym może pomóc ulubiona muzyka. Jeśli lubisz trenować z muzyką, koniecznie wybierz smartwatch z odtwarzaczem MP3. Zwróć przy tym uwagę na ilość pamięci wewnętrznej i możliwość sparowania ze słuchawkami bezprzewodowymi. Najdroższe modele smartwatchy mają możliwość podpięcia do popularnych platform streamingowych np. Spotify.

Łatwa obsługa i przyjazny design

Liczy się także ogólny wygląd zegarka i intuicyjna obsługa. Większość smartwatchy ma ekran dotykowy, który przyspiesza obsługę, ale znajdziesz także modele z przyciskami. Smartwatch damskie mają mniejszą kopertę, dzięki czemu mieszczą się na drobnym nadgarstku. A może wolisz kwadratowy smartwatch? Jaki wybrać kształt koperty, kolor i rodzaj paska – to już zależy od indywidualnych preferencji. Wybór masz bardzo duży.

Przyjazna i przejrzysta aplikacja do smartwatch

Smartwatch podłączysz do swojego telefonu. Dzięki temu na ekranie smartfona możesz swobodnie przeglądać efekty treningów i śledzić swój progres. Aplikacja do smartwatch powinna być intuicyjna, łatwa w obsłudze. Niektóre z nich np. Garmin Connect dodatkowo udostępniają swoim użytkownikom możliwość zbierania odznak i punktów, co pozwala realizować pośrednie cele zwiększające motywację. Dostępne są także gotowe plany treningowe.

Aplikację na smartwatcha możesz zsynchronizować z platformą społecznościową np. Stravą – to jedna z największych i najpopularniejszych platform dla osób aktywnych. Możesz dzielić się na niej swoimi wynikami i osiągnieciami, a także śledzić znajomych. Nic nie motywuje lepiej niż trening w grupie nawet tej wirtualnej.

Jaki smartwatch wybrać, aby wytrwać w postanowieniu i nie przepłacić?

Czy warto kupić smartwatch do realizacji swoich noworocznych postanowień? Jasne, ale ile na niego przeznaczyć? Cena zegarków smart zależy od wbudowanych czujników i dostępnych funkcji. Podczas wyboru warto dobrze przemyśleć potrzebne funkcje i dobrać zegarek, który ułatwi ci realizację postanowienia noworocznego.

Jeśli dopiero chcesz zacząć się ruszać – proste smartwatche od Huawei, Amazfit czy Samsung z GPS, trybami sportowymi, licznikiem kalorii i czujnikiem tętna spokojnie ci wystarczy. Jeśli jednak szukasz motywacji do regularnych treningów i masz ambitne cele sportowe, wybierz rozbudowany smartwatch sportowy (np. Garmin), który zapewnia dokładną analizę treningu, możliwość podpięcia zewnętrznego czujnika tętna czy wcześniejszego planowania trasy.

Niezależnie od twojego wytrenowania, smartwatch ułatwi ci osiągnięcie celu na Nowy Rok. Nie zapomnij pochwalić się swoimi postanowieniami na Stravie i wykorzystaj motywacyjną siłę grupy. Jeśli odpuścisz, twoi znajomi przypomną ci o celu i pomogą wrócić na ścieżki aktywnego trybu życia.