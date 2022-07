Samsung ma pomysł na zrewolucjonizowanie domowej rozgrywki. Zamiast kilku konsol pod telewizorem, wystarczy dostęp do sieci, kontroler i jedna z popularnych usług. Gaming Hub to miejsce do grania w chmurze Xbox, GeForce NOW, Google Stadia, Utomik oraz Amazon Luna.

Samsung wierzy, że przyszłością gier wideo jest chmura. Nie dziwi więc, że producent udostępnia na swoich najnowszych telewizorach zupełnie nową sekcję - Gaming Hub. To platforma dla Smart TV, która ma zapewnić prosty i wygodny dostęp do usług strumieniowania bez potrzeby korzystania z konsoli lub komputera. Z jej poziomu użytkownicy mogą skorzystać z bogatego katalogu gier w ramach aplikacji Xbox, GeForce NOW, Google Stadia, Utomik, w krótce także Amazon Luna. Jednak gry to nie wszystko. Gaming Hub pozwoli także na szybki dostęp do popularnych aplikacji multimedialnych i społecznościowych. Z poziomu nowej sekcji uruchomimy m.in. Twitch, YouTube oraz Spotify, które będą urozmaicać rozgrywkę w najpopularniejsze tytuły.

Samsung chce zrewolucjonizować domową rozgrywkę. Gaming Hub zastąpi nam konsole

Niestety, w chwili obecnej Samsung Gaming Hub uruchomiony został dla wąskiej grupy krajów. Z nowych rozwiązań skorzystać mogą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Korei oraz Brazylii. Samsung nie zdradza też kiedy nowa platforma dla graczy trafi do innych krajów - w tym do Polski. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. Samsung Gaming Hub ma szansę zrewolucjonizować domową rozgrywkę. Wystarczy telewizor, szybkie łącze i kompatybilny kontroler. Pozostanie jeszcze kwestia wyboru odpowiedniej gry, ale dostępne w Hubie usługi oferują na tyle zróżnicowany katalog tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Jest jeszcze drugi problem. Samsung Gaming Hub dostępny jest (na ten moment) wyłącznie w tegorocznych modelach telewizorów Samsung. Tyczy się to wszystkich wypuszczonych na rynek sprzętów Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED, oraz monitorów z serii Smart Monitor. Hub dla graczy i wszystkie dostępne tam gry i aplikacji wymagać będą kontrolera - Samsung zapewnia jednak, że telewizory wspierać będą wszystkie kontrolery od popularnych konsol i usług (Google Stadia, Amazon Luna i NVIDIA GeForce NOW)

Aplikacja Xbox na telewizorach Samsung już dostępna

Jest też dobra wiadomość. Choć Samsung Gaming Hub nie jest u nas dostępny, najpopularniejsza usługa grania w chmurze zawitała właśnie do Polski - wprost z ekranu telewizora. Jak informuje Samsung Polska, aplikacja Xbox jest już gotowa do pobrania w sklepie Samsung Apps.

Aplikacja Xbox na Smart TV otwiera nowe możliwości gry:

Przy zakupie nowego telewizora Samsung Smart TV z 2022 r., użytkownik otrzyma więcej sposobów na grę w domowym zaciszu.

Z kolei dla osób rozpoczynających swoją przygodę z gamingiem będzie to najprostsza droga do rozpoczęcia zabawy – bez konieczności zakupu komputera lub konsoli. To również sposób na dołączenie do społeczności 25 mln członków Game Passa na całym świecie.

Wystarczy subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate oraz kontroler, by łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej dołączyć do świata gier i społeczności gamingowej.

Polska znajduje się wśród 27 państw, w których dostępna jest Xbox App na Samsung Smart TV. Warto jednak mieć na uwadze, że aplikacja nie pojawi się u wszystkich jednocześnie. Choć oficjalnie udostępniona została wczoraj (30 czerwca), nie na każdym modelu tegorocznego telewizora jest gotowa do pobrania.