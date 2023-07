Te smartfony Samsung nie otrzymają Androida 14. Twój też?

Choć w świecie smartfonów z Androidem Samsung uchodzi za wzór do naśladowania w temacie dostarczania aktualizacji, kiedyś nawet i on kończy wsparcie dla swoich smartfonów i tabletów. W przypadku Androida 14 z nakładką One UI 6.0 będą to następujące urządzenia.

Problem z aktualizacjami systemu był w świecie Androida powszechny. Cóż, prawdę mówiąc dalej nie jest z tym zbyt dobrze, jednak niektórzy producenci wyróżniają się na tle konkurencji. Należy do nich zwłaszcza Samsung, który w ostatnich latach mocno przyłożył się do aktualizowania swoich urządzeń. Co prawda dotyczy to wyłącznie smartfonów z serii Galaxy S i Galaxy A, jednak to właśnie te modele sprzedają się najlepiej.

Jak dobrze Samsung radzi sobie z aktualizacjami? Dość powiedzieć, że wspominany przeze mnie niedawno Samsung Galaxy S9+ otrzymał ostatnie poprawki w drugiej połowie 2022 roku, mimo że jego prezentacja odbyła się w marcu 2018 roku. Cóż, nic jednak nie trwa wiecznie, także wsparcie Samsunga. Jeszcze w tym roku przekonają się o tym właściciele wielu urządzeń zaprezentowanych w 2020 roku. Zgodnie z polityką aktualizacji firmy nie otrzymają bowiem następnej, dużej aktualizacji, a konkretnie systemu Android 14 z autorską nakładką One UI 6.0. O których konkretnie urządzeniach mowa?

Smartfony Samsung bez Androida 14

Zdecydowanie najpopularniejszym spośród urządzeń, którego posiadacze nie będą mogli skorzystać z Androida 14 jest Samsung Galaxy S20 FE. To smartfon, który wciąż pozostaje w sprzedaży. Mało tego, wciąż wiele osób rekomenduje jego zakup z uwagi na to, że smartfony nie starzeją się już tak szybko, jak jeszcze kilka lat temu, a S20 FE wciąż oferuje bardzo dobre parametry jak na swoją cenę. Jakie jeszcze smartfony i tablety nie uświadczą Androida 14? Oto lista najpopularniejszych modeli:

Samsung Galaxy S10 Lite,

Samsung Galaxy S20 FE,

Samsung Galaxy S20,

Samsung Galaxy S20+,

Samsung Galaxy S20 Ultra,

Samsung Galaxy Note 10 Lite,

Samsung Galaxy Note 20,

Samsung Galaxy Note 20 Ultra,

Samsung Galaxy Z Flip,

Samsung Galaxy Z Fold 2,

Samsung Galaxy A22,

Samsung Galaxy A32,

Samsung Galaxy A51,

Samsung Galaxy A71,

Samsung Galaxy Tab A8,

Samsung Galaxy Tab A7 Lite,

Samsung Galaxy Tab S6 Lite,

Samsung Galaxy Tab S7,

Samsung Galaxy Tab S7+.

Czy to powód do wymiany smartfona na nowszy?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Brak Androida 14 z nakładką One UI 6.0 to z pewnością nie jest powód ku temu, by w pośpiechu sprzedawać któreś z wymienionych urządzeń i szukać nowszego zamiennika. W żadnym wypadku. Przede wszystkim dlatego, że rozwój mobilnych systemów operacyjnych nieco wyhamował, przez co Android 14 nie wnosi rewolucyjnych zmian. Poza tym wymienione sprzęty jeszcze przez dwa lata będą otrzymywały poprawki bezpieczeństwa. Jeśli zatem Wasz S20 FE, S20 Ultra czy Note 20 nadal spełnia oczekiwania, spokojnie może służyć jeszcze przez długie kilka lat.

Źródło: sammobile.com

Opracował: Tomasz Szwast