Samsung Galaxy Z Flip 5 oficjalnie! Wszystko, co wiemy o nowym składaku

Rynek składaków cały czas ewoluuje i co chwilę dostajemy nowe składane smartfony, lecz nie ma wątpliwości, że to właśnie smartfony Samsunga wzbudzają najwięcej emocji i najbardziej podgrzewają atmosferę. Najwięcej klientów sięga jednak po Flipa — zapewne nie tylko ze względu na kompaktowy rozmiar i ekscentryczny wygląd, ale również przez cenę. Skupmy się zatem na najnowszej wersji tego modelu.

Chudszy i bez szczeliny — wreszcie!

Samsung Galaxy Z Flip 5 przede wszystkim schudł o 2 milimetry (z 17,1 mm na 15,1 mm) i wreszcie jest całkowicie płaski, nie zostawiając żadnej luki, kiedy jest złożony. Musieliśmy na to czekać co prawda aż pięć generacji, ale lepiej późno niż wcale. Pomimo smuklejszego wyglądu, Flip stał się jednak nieco bardziej pancerny — firma z Korei Południowej zadbała o szkło Corning Gorilla Victus 2 na przednim i tylnym ekranie, a metalowe ramki i zawias to obudowa Armor Aluminium. Warto jednak zaznaczyć, że sam brak szczeliny jest dodatkową ochroną wyświetlacza.

Większy wyświetlacz zewnętrzny. Modły zostały wysłuchane

Plotki tym razem na szczęście się potwierdziły. Samsung Galaxy Z Flip 5 ma dużo większy wyświetlacz zewnętrzny. To już nie tylko mały pasek z najważniejszymi informacjami, a w pełni funkcjonalny ekran o przekątnej 3,4 cala (wzrost wielkości o 278 procent), na którym możemy ustawiać własne tapety, wyświetlać wybrane widżety czy nawet włączać niektóre aplikacje.

Niestety nie wszystkie aplikacje będziemy mogli włączyć w „kompaktowym trybie”, lecz Samsung na razie informuje o YouTubie czy Google Mapsach, co bez dwóch zdań będzie przydatne. Robienie selfie szybkim ujęciem przy wykorzystaniu tylnego aparatu również zostało ulepszone — zdjęcia oraz wideo, w tym przede wszystkim nocne, mają być bardziej dopracowane dzięki ulepszonej redukcji szumów, rozbudowanym ustawieniom aparatu oraz użyciu sztucznej inteligencji.

Panel Flex i wygodne tworzenie treści

Na wyróżnienie zasługuje również panel typu Flex. Sprawia on, że na dolnej części rozłożonego smartfona pojawi się małe centrum sterowania. Pozwoli ono na łatwą kontrolę mediów, ale również jest w pełni konfigurowalne, dzięki czemu możemy ustawić wszystkie najpotrzebniejsze skróty w jednym miejscu. Pozwoli to również na wygodne nagrywanie vertical video, na przykład na YouTube Shorts (na ten moment nie jest wiadome, czy będzie działać to tak samo intuicyjnie w przypadku Instagram Reels lub TikToków).

Do tego dodano tryb Cover Flex, który sprawia, że używając ekranu zewnętrznego, możemy lekko otworzyć telefon, żeby ustawić go w wygodnej pozycji — i mimo to zawartość nie przełączy się na większy, wewnętrzny wyświetlacz. Koreańska firma popracowała również nad wygodą i intuicyjnymi ruchami, które pozwolą nam teraz na przykład na wyciszenie telefonu gestem dłoni.

Samsung Galaxy Z Flip 5 — podzespoły i ceny

Sercem Flipa piątki jest Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, doskonale nam znamy z całej linii S23. W kwestii pamięci, będziemy mieli dostępne dwa warianty — 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci lub 8 GB RAM i 512 GB pamięci. Pierwszy wariant został wyceniony na 5599 zł, a za najbardziej dopieszczoną wersję trzeba będzie zapłacić 5999 zł. Kolory, które będziemy mieli do wyboru to beżowy, grafitowy, miętowy i fioletowy, a ekskluzywne wersje dostępne przez stronę internetową Samsunga to szary, zielony, niebieski i żółty.

Ceny:

8/256 GB 5599 zł 8/512 GB 5999 zł

Promocja przedsprzedażowa

Na koniec warto wspomnieć o promocji przedsprzedażowej, która trwa od dzisiaj od godziny 13:01 do 10 sierpnia do 23:59. Dzięki niej dostaniecie dwa razy tyle pamięci za tę samą kwotę — na przykład, jeśli zamówicie Flipa z 256 GB, dostaniecie egzemplarz z 512 GB. Kiedy zdecydujecie się na Folda z 1 TB, to zamiast podwojonej pamięci, dostaniecie 600 zł zniżki. Przy zakupie nowego Folda lub Flipa możecie skorzystać również z odkupu, dzięki czemu dostaniecie od 500 do 3200 zł — a jeśli nie skorzystacie z odkupu, to Wasza karta do płatności mobilnych zostanie doładowana o 450 zł. Ponadto, jeśli zdecydujecie się na zakup któregoś z nowych składaków Samsunga od 26 lipa do 28 lipca, do godziny 23:59, w cenie otrzymacie słuchawki Galaxy Buds 2.