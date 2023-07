Samsung Galaxy Tab S9. Czy tablet na Androidzie wreszcie dogoni iPada?

Design i grubość

Samsung przy wszystkich urządzeniach chwalił się, jakie są cienkie. Nie inaczej było w tym przypadku — i Samsung Galaxy Tab S9 ma grubość 5,9 mm, Tab S9+ — 5,7 mm, a Tab S9 Ultra ma 5,5 mm grubości. Do tego w podstawowej wersji oraz „plusie” przedni aparat będzie schowany w krawędzi tabletu, lecz w przypadku Ultry spotkamy się z małym notchem.

Imponujący wyświetlacz

Wszystkie modele z serii Samsung Galaxy Tab S9 zostaną wyposażone w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz i głębszymi kolorami dzięki DCI-P3 120%. Do tego HDR 10+ oraz cztery głośniki AKG, co ma się przełożyć na to, że oglądając jakiekolwiek filmy czy seriale na tablecie, poczujemy się jak w kinie. Do tego zmniejszono emisję światła niebieskiego o 70 procent (78 procent w trybie ciemnym) i dodano tryb ochrony wzroku. Sam tablet jest wodoodporny, co zostało potwierdzone certyfikatem IP68.

Nowy rysik i możliwość łączenia się z telefonem

W zestawie oczywiście znajdziemy rysik S Pen, który również jest wodoodporny i oferuje ładowanie z dwóch stron, a Samsung stworzył do tego S Pen Creator Edition, który ma wiele końcówek i jest stworzony dla rysowników czy grafików, lecz to trzeba będzie dokupić osobno. Cena na ten moment jeszcze nie jest znana. Do tego Samsung zachęca i kusi zniżką do takich aplikacji jak Clip Studio Paint, LumaFusion oraz ArcSite.

Tablet również jest ważną częścią ekosystemu, więc możemy ze smartfona zrobić drugi interaktywny ekran. Z poziomu klawiatury i touchpada tabletu możemy sterować swoim telefonem, a także przenosić pliki między urządzeniami. Podobnie, dzięki aplikacji Quick Share, możemy połączyć się z komputerami z systemem Windows. Do tego zadbano tutaj o wygodny multitasking dzięki intuicyjnemu podziałowi ekranu oraz wygodnemu przełączaniu między zadaniami.

Specyfikacja i ceny

Wszystkie urządzenia z linii Tab S9 są kompatybilne z kartami eSIM, są dostępne w kolorach beżowym i szarym, a ich sercem jest Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Podstawowy Tab S9, który może pochwalić się baterią 8400 mAh i tylnym aparatem 13 MP (niestety, podstawowemu modelowi zabrano obiektyw szerokokątny), dostępny jest w trzech wersjach: 8 i 128 GB Wi-Fi, 12 i 256 GB Wi-Fi oraz 12 i 256 GB 5G, a ceny wynoszą kolejno 3999 zł, 4699 zł oraz 5399 zł.

Galaxy Tab S9+, którego bateria ma 10090 mAh pojemności (tyle samo, co poprzednik) a tylny aparat to 13 MP + szerokokątny 8 MP, będzie dostępny w wariantach 12/256 GB Wi-Fi, 12/512 GB Wi-Fi oraz 12/256 GB 5G, a ceny to 4999 zł, 5699 zł oraz 6399 zł.

Królem tegorocznej linii tabletów jest Tab S9 Ultra, którego bateria ma 11200 mAh (również tyle samo, co poprzednio) i oferuje najlepsze aparaty (tył: 13 MP + 8MP UW, przód: 12 MP + 12 MP UW), będzie dostępny w wersjach 12/256 GB Wi-Fi, 12/512 GB Wi-Fi, 16 GB/1 TB Wi-Fi, 12/512 GB 5G oraz 16 GB/1 TB 5G, a ceny to kolejno 5999 zł, 6699 zł, 7999 zł, 7399 zł oraz 8699 zł.

Ceny:

Tab S9 8/128 GB Wi-Fi 3999 zł Tab S9 12/256 GB Wi-Fi 4699 zł Tab S9 12/256 GB 5G 5399 zł Tab S9+ 12/256 GB Wi-Fi 4999 zł Tab S9+ 12/512 GB Wi-Fi 5699 zł Tab S9+ 12/256 GB 5G 6399 zł Tab S9 Ultra 12/256 GB Wi-Fi 5999 zł Tab S9 Ultra 12/512 GB Wi-Fi 6699 zł Tab S9 Ultra 16 GB/1 TB Wi-Fi 7999 zł Tab S9 Ultra 12/512 GB 5G 7399 zł Tab S9 Ultra 16 GB/1 TB 5G 8699 zł

Oferta przedsprzedażowa

Na koniec warto powiedzieć kilka słów o promocji przedsprzedażowej, która trwa od dzisiaj od godziny 13:01 do 10 sierpnia do 23:59. W ofercie przedsprzedażowej będzie dostępny odkup lub zwrot na kartę mobilną w wysokości 450 zł.