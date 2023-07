Samsung Galaxy Z Fold5. Smartfon o mocy PC w kieszeni

Komputer w kieszeni? Brzmi abstrakcyjnie, lecz jest to możliwe!

Nie ma niczego bardziej irytującego niż konieczność wpatrywania się w niewielki ekran smartfona i przeskakiwania między wieloma aplikacjami, gdy musimy coś zrobić. Samsung Galaxy Z Fold5 rozwiązuje te problemy dzięki swojemu rozkładanemu ekranowi, który oferuje niesamowitą przestrzeń do pracy i zabawy. W trybie złożonym mamy do dyspozycji kompaktowy ekran, idealny do codziennego użytku — wykonywania połączeń telefonicznych, przeglądania mediów społecznościowych, włączenia muzyki i tym podobne. Gdy jednak potrzebujemy większej powierzchni, wystarczy otworzyć smartfon — i nagle nasz telefon staje się tabletem lub małym laptopem.

Laptopem nie tylko z wyglądu czy sposobu korzystania — dzięki Foldom nie musimy już sobie wyobrażać, że nosimy w kieszeni sprzęt o wielkiej mocy. Samsung Galaxy Z Fold5 gwarantuje topową wydajność — smartfon wyposażony jest w potężny procesor (sercem najnowszego modelu jest Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, który zdążył już skraść serca fanów w linii Galaxy S23) i znaczną ilość pamięci RAM (nawet 12 GB). Wymagające gry, filmy w najwyższej jakości a może korzystanie z kilku zasobożernych aplikacji w jednym czasie? Żaden problem.

Fold to król multitaskingu!

Dzięki temu Samsung Galaxy Z Fold5 staje się definicją multitaskingu. Przyszłość leży w zdolności jednoczesnego wykonywania wielu zadań, a Samsung Galaxy Z Fold5 jest w tym mistrzem. Dzięki trybowi Multi-Window, jesteśmy w stanie uruchomić dwie aplikacje jednocześnie i efektywnie oraz (przede wszystkim) wygodnie wykonywać swoje obowiązki. Tworzenie prezentacji, odpowiadanie na e-maile, pisanie wiadomości posiłkując się wiedzą z innych źródeł, otworzenie dwóch dokumentów obok siebie, prowadzenie wideorozmowy podczas przeglądania notatek, a może scrollowanie ulubionego social media i jednoczesne oglądanie filmików na YouTube? Samsung Galaxy Z Fold5 zapewnia nam to wszystko.

Do tego Foldy są smartfonami idealnymi dla kreatywnych osób — bo telefon z zaawansowaną technologią nie musi ograniczać naszej kreatywności. Chociaż rysik S Pen to znak rozpoznawczy serii Galaxy Note, to Samsung poszedł krok dalej i wprowadził kompatybilność rysika także do Galaxy Z Fold5 , co umożliwia precyzyjne rysowanie, projektowanie, tworzenie zaawansowanych grafik czy odręczne notowanie. Fold, dzięki ekranowi, który rozmiarem dorównuje arkuszowi papieru, pozwala na tworzenie szkiców, rozwijanie pomysłów, podkreślanie ważnych informacji i wiele więcej.

Fani gamingu nie będą zawiedzeni

Pasjonaci mobilnego grania nie będą zawiedzeni, sięgając po Galaxy Z Fold5 . Poza doskonałymi podzespołami i zaawansowanym systemem chłodzenia, co sprawia, że Folda trudno stawiać w jednej linii ze standardowymi smartfonami, korzystając z tego telefonu, przede wszystkim nie musimy już dłużej ograniczać się do małego ekranu smartfona. Jeśli gramy w mobilne klasyki, to złożony telefon nam wystarczy, ale właśnie…

W dobie grania w chmurze (co daje dostęp nawet do najnowszych gier AAA, które pojawiają się na największych konsolach) czy niektórych naprawdę świetnych produkcji dostępnych bezpośrednio na urządzeniach mobilnych, Samsung Galaxy Z Fold5 zapewnia wszystko, czego nam trzeba. Dzięki rozkładanemu ekranowi o imponującej wielkości — a co za tym idzie, wygodzie — oraz wydajności na poziomie PC i imponującej grafice, zanurzymy się w świecie gier mobilnych, nawet w komunikacji miejskiej czy stojąc w kolejce z zakupami w sklepie.

Płynne przejście między dużym i małym ekranem

Optymalizacja dla trybu złożonego w Samsung Galaxy Z Fold5 to jedna z kluczowych cech, która umożliwia płynne przejście między standardowym a rozkładanym ekranem. Gdy składamy Galaxy Fold, system automatycznie dostosowuje interfejs i rozmieszczenie ikon, aby zapewnić najlepsze doświadczenie użytkowania na mniejszym ekranie. Głównym celem optymalizacji dla trybu złożonego jest zapewnienie jak najlepszego dostosowania interfejsu do mniejszego ekranu — dzięki temu ikony i widżety znajdują swoje miejsce na bardziej kompaktowym ekranie. Dzięki temu mamy pełen dostęp do swoich ulubionych aplikacji nawet wtedy, gdy nie potrzebujemy pełnego ekranu.

Optymalizacja dla trybu złożonego sprawia również, że niektóre aplikacje automatycznie zatrzymują działanie, gdy składamy telefon. To znaczy, że film, który właśnie oglądamy, zostanie wstrzymany, ale powróci do momentu, w którym przerwaliśmy oglądanie, gdy ponownie rozwiniemy smartfon. Dzięki temu przechodzenie między trybami jest płynne i bezproblemowe, a oddzielenie pracy od rozrywki jest banalne jak nigdy wcześniej.

Tryb złożony skupia się również na minimalizacji rozpraszających elementów, które mogłyby utrudnić korzystanie z mniejszego ekranu. Aplikacje są zoptymalizowane pod kątem czytelności, a układ interfejsu jest prostszy, dzięki czemu możemy skupić się na wykonywaniu zadań bez zbędnych zakłóceń. Składanie Galaxy Z Fold5 przekłada się również na dłuższy czas pracy baterii. To szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy nie potrzebujemy pełnego ekranu do podstawowych czynności, takich jak wykonywanie połączeń telefonicznych czy sprawdzanie wiadomości — wtedy lepiej, żeby nasz smartfon działał dłużej na jednym ładowaniu.

Samsung Galaxy Z Fold5 pozwala także na personalizację interfejsu w trybie złożonym. Możemy wybrać preferowany układ ikon i aplikacji, dostosowując smartfon do swoich indywidualnych potrzeb. Optymalizacja dla trybu złożonego w Samsung Galaxy Z Fold5 to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia płynne przejście między trybami pracy i rozrywki. Dzięki tej funkcji smartfon dostosowuje się do potrzeb użytkownika i zapewnia wygodne korzystanie zarówno w tradycyjnym formacie, jak i w postaci rozkładanego ekranu.

Należy również wspomnieć, że Samsung Galaxy Z Fold5 działa na bazie systemu Android, jednak koreański gigant postawił na własne rozwiązanie — One UI. Ta intuicyjna nakładka zapewnia nie tylko płynność działania, ale także oferuje szereg unikalnych funkcji, które wykorzystują pełny potencjał rozkładanego ekranu. Dzięki temu obsługa smartfona staje się prostsza i bardziej przyjemna.

Niby duży, a jednak mały

Mimo zaawansowanej technologii i rozkładanego ekranu, Samsung Galaxy Z Fold5 zachowuje smukłość i poręczność, co pozwala na wygodne noszenie go w kieszeni. Samsung postarał się, aby najnowszy Fold, mimo swojej funkcjonalności, był jednym z najcieńszych i najwygodniejszych w codziennym użytkowaniu składanych smartfonów na rynku.

Samsung zastosował kompaktową konstrukcję zawiasu, która pozwoliła zapewnić maksymalną smukłość urządzenia. Odpowiednie wykorzystanie aluminium, szkła i innych lekkich materiałów zachować elegancki wygląd smartfonu, bez konieczności rezygnowania z wytrzymałości i jakości konstrukcji — a od najnowszej generacji luka po złożeniu smartfonu jest znikoma, a całość symetryczna.

Galaxy Z Fold5 ma również zoptymalizowany kształt i wymiary urządzenia, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do dłoni i kieszeni. Cienkie i zaokrąglone krawędzie sprawiają, że smartfon nie tylko wygląda stylowo, ale także jest wygodny w obsłudze i do noszenia w kieszeni To nie tylko zaawansowany technologicznie smartfon, ale także elegancki i praktyczny gadżet, który można mieć zawsze przy sobie.

Krok do przodu w świecie smartfonów

Samsung Galaxy Z Fold5 to ewolucja w świecie smartfonów. Zamiast ograniczać się do tradycyjnych funkcji, te urządzenia oferują możliwości, które jeszcze kilka lat temu wydawały się abstrakcją lub gadżetem z filmów science fiction. W praktyce już od kilku lat z łatwością zmieścimy to potężne narzędzie do pracy i rozrywki w kieszeni, a rozkładany ekran, tryb multi-window, wydajność na poziomie PC, zaawansowane opcje gamingowe i kompatybilność z rysikiem sprawiają, że Galaxy Fold to doskonałe narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów technologii.

Nie jest to już tylko smartfon — to komputer osobisty w niespotykanej formie, który zapewnia niezrównaną wydajność i wszechstronność. W świecie, gdzie mobilność jest kluczowa, Samsung Galaxy Z Fold5 staje się najbardziej zaawansowanym urządzeniem, które możemy mieć zawsze przy sobie.