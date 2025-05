Składany smartfon za 2,2 tys. zł? Oto, co musisz zrobić

Smartfon w abonamencie tańszy niż w sklepie na raty 0%, to już naprawdę rzadkość, może kilka razy w roku się trafia. Trafiło się teraz w Orange, a chodzi o nowego smartfona Motorola razr 60 5G 8/256GB.

Dla przypomnienia — jak wyliczamy taką opłacalność? Porównujemy łączny koszt zakupu smartfona i abonamentu komórkowego, z łącznym kosztem zakupu tego samego urządzenia w sklepie wraz z porównywalną ofertą bez zobowiązania (z miesięcznym okresem zobowiązania, na kartę lub w subskrypcji). No i wiadomo, że jak u operatora wychodzi taniej niż w opcji rynkowej — wato rozważyć zakup smartfona w abonamencie.

Sugerowana cena producenta za Motorola razr 60 5G 8/256GB to 3 299,00 zł. Ile zapłacimy za niego w abonamencie Orange?

Motorola razr 60 5G 8/256GB z nielimitowanym abonamentem Orange

Motorola razr 60 5G 8/256GB w promocyjnej cenie, dostępna jest tylko w abonamencie L za 95 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu transferu danych i prędkości przez całą umowę - 2 lata.

Samo urządzenie możemy kupić w 36 ratach (osobna umowa, więc z abonamentu komórkowego możecie zrezygnować po 24 miesiącach). Na start zapłacimy za smartfona 0,00 zł i później w 24 ratach po 92 zł - 12 rat mamy za darmo. Tak więc łączny koszt smartfona to 2 208,00 zł, czyli ponad 1,1 tys. zł taniej.

Policzmy jednak wszystkie koszty, zanim porównamy to z opcją rynkową.

opłata aktywacyjna - 60 zł, czyli 2,50 zł miesięcznie,

22 miesiące abonamentu za 95 zł, czyli 87,10 zł miesięcznie,

24 raty za smartfona po 92 zł miesięcznie.

Łączny koszt miesięczny za wszystko zamknie się nam w kwocie 181,60 zł.

Motorola razr 60 5G 8/256GB w opcji rynkowej

Motorola razr 60 5G 8/256GB dostępna w sprzedaży jest tylko w Orange, ale operator ten stosuje sugerowaną cenę producenta i umożliwia zakup urządzenia bez abonamentu w ratach 0%, więc możemy to policzyć.

Jeśli chodzi o podobną ofertę bez zobowiązania do nielimitowanego abonamentu w Orange, dużego wyboru nie ma — jest tylko jedna opcja: subskrypcja w Red Bull Mobile za 30 zł. Mamy tu nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit 60 GB transferu danych, a za dodatkowe 20 zł miesięcznie — brak limitu transferu danych i prędkości.

Domyślnie Orange rozkłada zakup na raty na 36 miesięcy, ale na potrzeby tego porównania skrócimy ten okres do 24 miesięcy.

Tak więc za samo urządzenie zapłacimy w 24 ratach po 137,45 zł, łączny koszt - 3 299,00 zł.

Z kolei w przypadku subskrypcji rozważymy opcję przeniesienia numeru do Red Bull Mobile, a więc skorzystamy tu z promocji pół roku za połowę ceny. No to liczymy:

6 miesięcy subskrypcji po 15 zł, 18 miesięcy po 30 zł, czyli średnio 26,25 zł miesięcznie,

24 miesiące cyklicznego pakietu internetu bez limitu danych i prędkości po 20 zł,

24 raty za urządzenie po 137,45 zł.

Łączny miesięczny koszt za wszystko, zamknie się tu więc w kwocie 183,70 zł.

Wynik? Nieznacznie wygrywa Orange, oczywiście tylko w ujęciu dwóch lat umowy na abonament komórkowy, później zmieniamy ofertę, choćby na tę subskrypcję Red Bull Mobile za 50 zł - jeśli jeszcze będzie dostępna.