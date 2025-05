Play z cenową petardą. Macie czas do piątku

Oferty komórkowe z pełnym no limit na wszystko, również na internet bez limitu danych i prędkości to dziś w abonamencie wydatek rzędu 100 zł miesięcznie. Tak więc połowa tej kwoty to prawdziwa petarda, którą odpalił na krótko Play.

Pozostało jeszcze tylko 2 dni, by wykupić taki abonament komórkowy w Play. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości (11,51 GB w roamingu UE).

Reklama

Tani abonament no limit

Cena? Zaledwie 55 zł miesięcznie i to przez całą umowę — niezależnie czy kupujecie nowy numer, czy przenosicie go od swojego dotychczasowego operatora.

Co ciekawe, standardowy abonament Oferta L, który kosztuje 95 zł miesięcznie, internet bez limitu danych i prędkości ma tylko przez pierwszy rok, a w drugim roku umowy wchodzi limit 300 GB. Dopiero w najdroższym abonamencie HOMEBOX za 110 zł dostępny jest pakiet bez limitu danych i prędkości na całą umowę.

Co jeszcze ciekawsze, Oferta L w promocji za 55 zł na całą umowę nie jest rabatowana, a to oznacza, że po zakończeniu umowy cena nie podskoczy Wam od razu do 95 czy do 110 zł.

Może się oczywiście okazać, iż po dwóch latach, kiedy będziecie chcieli przedłużyć tę ofertę na kolejne 2 lata — Play powie, że nie da rady, bo takiego pakietu nie ma już w ofercie. Jednak zawsze możecie przejść na umowę na czas nieokreślony (mały druk, pod spodem pierwszego i drugiego zrzutu ekranu), wówczas Play podwyższy Wam abonament o 10 zł w pierwszym roku — do 65 zł czy w drugim do 75 zł, ale to cały czas będzie cena niższa, niż aktualny koszt takiego abonamentu w Play.

Zawsze też można zrezygnować, zmienić ofertę czy przejść do innego operatora, po tych dwóch pierwszych latach.

Tani abonament no limit z tanim smartfonem

Abonament komórkowy z pełnym no limit na wszystko za 55 zł miesięcznie, to też okazja, by zakupić taniej smartfona. Taniej, mam na myśli taniej niż na Allegro czy w elektromarketach za gotówkę lub raty 0%.

Do wyboru są trzy propozycje. Najlepsza w mojej ocenie, to smartfon Google Pixel 8a 5G 8/128GB, za którego przez całą umowę zapłacicie łącznie 1 799,00 zł (1 zł na start i 24 raty po 74,92 zł).

Reklama

Na Allegro to samo urządzenie z gwarancją najniższej ceny kosztuje 1 836,00 zł (5 rat zero po 367,20 zł).

Drugi smartfon to realme 14 Pro 5G 12/512GB w cenie 1 439,00 zł (1 zł na start i 24 raty po 58,92 zł), którego koszt w Media Expert to 1 599,00 zł (30 rat po 53,30 zł).

Reklama

Trzeci natomiast, to Samsung Galaxy A36 5G 8/256GB w cenie 1 369 zł (1 zł na start i 24 raty po 57 zł), którego koszt w Media Expert to 1 499,00 zł (30 rat po 49,96 zł).

Na koniec pozostaje sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście najtańsza obecnie opcja na rynku za ofertę komórkową do smartfona z pełnym no limit na wszystko?

Cóż, do niedawna jeszcze by tak było, ale 12 maja Red Bull Mobile udostępnił tańszą subskrypcję. W podstawowej wersji kosztuje ona 30 zł miesięcznie z limitem 60 GB transferu danych, ale dodatkowo można wykupić cykliczny pakiet z internetem bez limitu danych i prędkości za 20 zł miesięcznie. Łącznie więc to koszt 50 zł miesięcznie. Jest tu jednak jedno małe — ale, bo nie bez powodu nie ma tu dwóch pakietów za 30 zł i 50 zł, tylko jeden, z opcją dokupienia — zawsze więc ta opcja może nagle zniknąć.

Stock Image from Depositphotos.