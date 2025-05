T-Mobile odpala petardę - internet bez limitu za 10 zł!

Takiej oferty dawno nie było i w zasadzie to teraz najlepsza opcja na internet bez limitu danych i prędkości w telefonie. T-Mobile udostępnił ją właśnie w swojej submarce - Red Bull Mobile.

Możemy mieć internet bez limitu danych i prędkości za 1 zł dziennie w Plush na kartę, a więc dodatkowe 30 zł w miesiącu za takie udogodnienie. Możemy mieć internet bez limitu danych i prędkości za 15 zł na tydzień lub za 45 zł czy 30 zł na miesiąc w subskrypcji Orange Flex. Jednak za 10 zł czy 20 zł miesięcznie nie ma nikt.

Zacznijmy od opcji za 10 zł miesięcznie.

Internet bez limitu za 10 zł

Trzy miesiące temu Red Bull Mobile udostępnił nowy pakiet subskrypcji za 30 zł miesięcznie. Wcześniej dostępny był droższy, bo za 40 zł miesięcznie, a zawierał nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych.

Przez pierwsze pół roku, mogliśmy w nim korzystać z internetu bez limitu danych i prędkości. Po tym okresie, można było aktywować dodatkowe 100 GB za 10 zł miesięcznie, co łącznie dawało nam 160 GB.

Od teraz, aktywując ten dodatkowy pakiet, otrzymacie w miejsce 100 GB — internet bez limitu danych i prędkości za 10 zł miesięcznie. Pakiet jest cykliczny i wzbogaca konto większym limitem transferu danych w roamingu UE o 2,91 GB.

Tak więc za łącznie 50 zł miesięcznie, macie w pakiecie pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz internet bez limitu danych i prędkości, a w roamingu UE - 12,79 GB.

Internet bez limitu za 20 zł

Wspomniana nowa oferta Red Bull Mobile, to podobny pakiet subskrypcji za 30 zł miesięcznie. Przy przeniesieniu numeru od innego operatora, płacimy za niego 15 zł miesięcznie przez pół roku, a przez 3 miesiące korzystamy z internetu bez limitu danych i prędkości. Po tym okresie wchodził standardowy limit 60 GB oraz taki sam pakiet 100 GB za 10 zł miesięcznie.

Teraz ten pakiet i w nowej ofercie uruchamia internet bez limitu danych i prędkości, w tym przypadku jednak kosztuje on 20 zł miesięcznie. Niemniej łącznie i tak płacicie tak samo, czyli 50 zł miesięcznie za pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu danych i prędkości w internecie mobilnym. Do tego dodatkowe 5,82 GB w roamingu UE, łącznie z limitem z głównego pakietu - 15,7 GB.

Inne oferty z internetem bez limitu danych i prędkości

W Red Bull Mobile kosztuje on teraz łącznie 50 zł miesięcznie po okresie promocyjnym, więc inne oferty pokażę też w ujęciu miesięcznym:

Plush na kartę 1 zł dziennie - minimum łącznie trzeba zapłacić 60 zł miesięcznie.

Orange Flex subskrypcja - 80 zł miesięcznie (plusem jest tu kilka kart SIM/eSIM z tym samym numerem za darmo, o szerokim zastosowaniu z takim nielimitowanym pakietem internetu).

Orange abonament - 95 zł miesięcznie (pierwsze dwa lata, później 300 GB).

Play abonament - 95 zł miesięcznie (pierwszy rok, póżniej 300 GB) lub 110 zł miesięcznie na stałe.

T-Mobile abonament - 90 zł miesięcznie.

Wracając jeszcze na koniec do Red Bull Mobile, na uwagę zasługuje tu fakt, że T-Mobile docenił tu starszych klientów z subskrypcją za 40 zł miesięcznie, którzy to nie zdecydowali się jeszcze na przejście na nową, tańszą za 30 zł miesięcznie. Z internetu bez limitu danych i prędkości mogą korzystać za 10 zł miesięcznie.