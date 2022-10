W ostatnim czasie po T-Mobile dołączył drugi operator - Orange, który otwarcie na swojej stronie informuje - przy dwóch najdroższych abonamentach, ile to „dopłaca” klientom do wybranego smartfona, którzy to na nie się zdecydują. Sprawdzimy dziś, ile to klienci do nich dopłacają.

Abonamenty w Orange i T-Mobile z tańszymi smartfonami

W przypadku T-Mobile są to dwa abonamenty:

Oferta M Nielimitowana - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, internet mobilny bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

Oferta L Nielimitowana - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, internet mobilny bez ograniczeń danych i prędkości.

Z kolei w Orange są to:

Plan M - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, limit transferu danych na pełnej prędkości 70 GB w miesiącu (przez pierwszy rok 140 GB)

Plan L - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, limit transferu danych na pełnej prędkości 150 GB w miesiącu (przez pierwszy rok 300 GB)

Wszystkie te abonamenty są z dostępem do 5G, i zarówno w T-Mobile jak i w Orange kosztują 65 zł i 85 zł miesięcznie - w ich ramach możemy liczyć na obniżkę na smartfona w wysokości odpowiednio 150 zł i 300 zł.

W naszym zestawieniu porównamy ceny dwóch modeli czołowych producentów smartfonów Apple i Samsung w najtańszym z tych dwóch abonamentów, z kosztem tych samych smartfonów w ofercie bez abonamentu w połączeniu z ofertą na kartę:

Dla Orange - Orange Free na kartę za 39 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, limit transferu danych na pełnej prędkości 60 GB w miesiącu

Dla T-Mobile - Bez limitu XL na kartę za 39 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, limit transferu danych na pełnej prędkości 40 GB w miesiącu + nielimitowany transfer danych na treści video w jakości HD.

iPhone 13 mini 128GB w Orange



W abonamencie za 65 zł, kupimy tego smartfona za 699,00 zł na start i później w 36 ratach po 81 zł. Razem za samego smartfona zapłacimy więc 3 615,00 zł.

Z kolei w ofercie bez abonamentu, ten sam smartfon kupimy w 20 ratach 0% po 194,95 zł, co daje nam razem 3 899,00 zł - to jest nawet więcej niż 150 zł, bo różnica wynosi 284 zł. Jednak policzmy jeszcze koszt abonamentu i oferty na kartę, co nam pokaże czy to my w rzeczywistości dopłacamy do tego smartfona, czy jednak może nadal operator.

iPhone 13 mini 128 GB w Orange Opłata na start Miesięczny koszt Liczba rat Suma Abonament Orange 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Smartfon w abonamencie 699,00 zł 81,00 zł 36 3 615,00 zł Suma 5 175,00 zł Oferta na kartę Orange 0,00 zł 39,00 zł 24 936,00 zł Smartfon bez abonamentu 0,00 zł 194,95 zł 20 3 899,00 zł Suma 4 835,00 zł Róznica 340,00 zł

Okazuje się, że dopłacamy jednak my - 340,00 zł. Wprawdzie w abonamencie mamy tu przez pierwszy rok dwa razy większy transfer danych niż w ofercie na kartę. Jednak, jeśli operator daje nam przez pierwszy rok 140 GB, a w drugim 70 GB, to znaczy że tak naprawdę musimy się przygotować na zużycie na poziomie 70 GB, nie da się z tego przecież wyciągnąć średniej, bo przyznany transfer odnawia się co miesiąc. Poza tym w Orange Free na kartę mamy kumulowanie niewykorzystanego transferu i myślę, że po roku uzbieracie go więcej niż przyznany jest na sztywno co miesiąc w abonamencie.

iPhone 13 mini 128GB w T-Mobile

W abonamencie T-Mobile za 65 zł, ten sam smartfon dostępny jest w niższej opłacie na start - 9 zł oraz w mniejszej liczbie rat 24, ale po 160 zł. W rezultacie zapłacicie za niego 3 849,00 zł, a więc tylko 50 zł taniej niż jego cena rynkowa.

W porównaniu z ofertą na kartę i kupnem tego smartfona w Orange bez abonamentu (20 rat 0%) lub w MediaExpert (6 rat 0%) - T-Mobile nie oferuje w sprzedaży bez abonamentu tego modelu, dopłata z naszej strony wyniesie 574,00 zł.

iPhone 13 mini 128 GB w T-Mobile Opłata na start Miesięczny koszt Liczba rat Suma Abonament T-Mobile 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Smartfon w abonamencie 9,00 zł 160,00 zł 24 3 849,00 zł Suma 5 409,00 zł Oferta na kartę T-Mobile 0,00 zł 39,00 zł 24 936,00 zł Smartfon bez abonamentu 0,00 zł 194,95 zł 20 3 899,00 zł Suma 4 835,00 zł Róznica 574,00 zł

Tutaj znowu można się spierać, iż w abonamencie T-Mobile mamy nielimitowany transfer na wszystko, a w ofercie na kartę tylko na treści video. Jednak, na co więcej w smartfonie będziemy potrzebowali nielimitowanego transferu?

Samsung Galaxy S21 FE w Orange

Przedstawiciel Samsunga w zestawieniu - Galaxy S21 FE, w comiesięcznych ratach kosztuje więcej niż iPhone 13 mini - 87,99 zł, ale z opłatą na start za 0,00 zł. Tak więc za samego smartfona zapłacicie mniej - 3 167,64 zł.

W ofercie bez abonamentu smartfon ten kosztuje w Orange, i tu niespodzianka… 3 169,00 zł lub w 20 ratach po 158,45 zł - tak więc nie można tu mówić o jakiejkolwiek dopłacie operatora do tego smartfona.

Zwłaszcza, że jego cena rynkowa wynosi obecnie 2 999,00 zł. W MediaExpert nie kupicie w tej cenie przez stronę, za to na EURO RTV AGD już tak.

Samsung Galaxy S21 FE w Orange Opłata na start Miesięczny koszt Liczba rat Suma Abonament Orange 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Smartfon w abonamencie 0,00 zł 87,99 zł 36 3 167,64 zł Suma 4 727,64 zł Oferta na kartę Orange 0,00 zł 39,00 zł 24 936,00 zł Smartfon bez abonamentu 0,00 zł 499,83 zł 6 2 998,98 zł Suma 3 934,98 zł Róznica 792,66 zł

Do tabelki bierzemy oczywiście najniższą cenę za tego smartfona, dopłacamy więc znowu my - prawie 800,00 zł.

Samsung Galaxy S21 FE w T-Mobile

T-Mobile z kolei ma akurat na ten model gwarancję najniższej ceny (pdf). I tak, na start zapłacimy za niego 199,00 zł i później w 24 ratach po 110 zł. Razem - 2 839,00 zł, czyli rzeczywiście najniższa cena.

W ofercie bez abonamentu również zmieścili się w najniższej cenie - opłata na start - 109,00 zł i później w 24 ratach po 120 zł, razem - 2 989,00 zł.

Samsung Galaxy S21 FE w T-Mobile Opłata na start Miesięczny koszt Liczba rat Suma Abonament T-Mobile 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Smartfon w abonamencie 199,00 zł 110,00 zł 24 2 839,00 zł Suma 4 399,00 zł Oferta na kartę T-Mobile 0,00 zł 39,00 zł 24 936,00 zł Smartfon bez abonamentu 109,00 zł 120,00 zł 24 2 989,00 zł Suma 3 925,00 zł Róznica 474,00 zł

Tak więc w tym przypadku dopłacamy prawie 500 zł. Podsumowując, za iPhone 13 mini w Orange i T-Mobile dopłacamy odpowiednio 340,00 zł i 574,00 zł, a za Samsunga Galaxy S21 FE, odpowiednio 792,66 zł i 474,00 zł. Trochę tak krzyżowo się wymienili, akurat w przypadku tych dwóch popularnych modeli Apple i Samsunga.

Stock Image from Depositphotos.