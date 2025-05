Już nie tylko monety, Allegro rzuca wyzwania kupującym

Allegro Smart! 7 lat darmowych dostaw

Bez wątpienia udostępnienie Allegro Smart! pod koniec sierpnia 2018 roku to był strzał w dziesiątkę. Usługa niemal z miejsca zdobyła popularność wśród kupujących na tej platformie, pozwalała bowiem na darmowe dostawy przez cały rok za niewielką opłatą, która to zresztą zawracała się już po kilku zakupach.

Na dziś kosztuje ona 59,90 zł rocznie (teraz w promocji 39,90 zł) i zapewnia darmowe dostawy przy zamówieniach do automatów paczkowych i punktów odbioru za minimum 45 zł oraz za minimum 65 zł, w przypadku wyboru dostawy kurierem.

Przez te 7 lat udało się przekonać do tej usługi aż 7 mln kupujących na Allegro, a więc imponujący milion użytkowników rocznie. W tym czasie „smartowicze” zaoszczędzili już ponad 15 mld zł na darmowych dostawach swoich zakupów. Nie da się ukryć, że to też spore profity dla sprzedawców, dla przykładu wartość sprzedaży produktów ze znaczkiem Smart! jest 2,5 razy większa (już po odliczeniu kosztów), niż przy zwykłych ofertach. No i zyskuje Allegro, bo usługa ta napędza jeszcze większą sprzedaż.

Smart! Monety i wyzwania na Allegro

Pod koniec stycznia tego roku, by zachęcić do jeszcze szerszego zainteresowania usługą Allegro Smart!, Allegro wycofało Program Monetowy, zastępując go nowym programem rabatowym Smart! Monety.

Jak sama nazwa wskazuje, mogą do niego przystąpić wyłącznie kupujący z aktywną usługą Allegro Smart!. Jednocześnie zniesiono limit Smart! Monet uprawnionych do wymiany na kupony rabatowe do jednej (wcześniej było to minimum 5 Monet). 1 Smart! Moneta = 1 zł, a maksymalnie można wymienić 100 Smart! Monet, a więc można w ten sposób zrabatować pojedynczy zakup o kwotę 100 zł.

Na dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentowano nowy element tego programu rabatowego, a mianowicie wyzwania, dzięki którym można zyskać ekstra Smart!Monety, wykonując określone zadania.

Na wielu slajdach, jako główne wyzwanie pokazywane było trzykrotne zamówienie kupowanych produktów z dostawą do automatów paczkowych Allegro One Box. W mojej ocenie to kolejny strategiczny krok platformy w kierunku marginalizacji metody dostaw spoza Allegro Delivery, a więc również tych do tej pory najpopularniejszych, czyli do Paczkomatów InPostu.

Wśród innych wyzwań możecie znaleźć zakupy za określoną kwotę w wybranych kategoriach, zakupy w czasie festiwali zakupowych czy w ogóle za aktywację usługi Allegro Smart!. Na drugim zrzucie ekranu smartfona widzicie zebrane podczas zakupów, ale nieaktywne Smart! Monety. Uaktywnią się one po wykupieniu Allegro Smart, a będą one na Was czekać przez 365 dni od ich przyznania.

Ponadto, Smart! Monety będzie można również otrzymać w ramach promocji partnerskich czy testowania nowych funkcjonalności platformy Allegro. Co jeszcze ważne, aby skorzystać z tego programu rabatowego, trzeba dołączyć do wyzwań poprzez zakładkę "Monety i Wyzwania" w aplikacji Allegro. Znajdziecie ją w ścieżce Moje Allegro - Konto - Zbieraj Smart! Monety.