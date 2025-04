Istotne zmiany na Allegro - co dalej z rzeczami używanymi?

O co dokładnie chodzi? Otóż Allegro od 1 kwietnia wprowadziło zmiany w wyróżnianiu ofert sprzedaży. Od początku miesiąca można je wykupić tylko na koncie firmowym, z co najmniej neutralnym poziomem jakości sprzedaży.

Reklama

Ponadto, oferty, w których można od teraz wykupować opcję wyróżnienia, muszą spełniać następujące warunki:

parametr Stan: nowy,

format: kup teraz,

oferta nie jest zestawem różnych produktów (na przykład szampon i odżywka wystawione jako zestaw nie mogą być wyróżnione).

Tak więc, z dnia na dzień wszystkie oferty sprzedaży rzeczy używanych straciły opcje wykupienia nowych wyróżnień, przez to są trudniej dostępne dla kupujących.

Co więcej, jako że raty 0% były dotychczas dostępne tylko do ofert wyróżnionych, jednocześnie prowadzi to do tego, iż nie kupimy już na Allegro w systemie ratalnym produktów używanych. Mowa o systemie 15 czy 20 rat 0%.

Napisał do nas w tej sprawie jeden ze sprzedawców na Allegro, publikujemy treść jego wiadomości w całości:

Allegro zmieniło zasady wyróżniania ofert i od niedawna nie można promować towarów używanych, co sprawia, że sprzedający używane towary nie mają szans z innym sprzedającymi towary nowe. Obecnie po zmianach, sprzedaż używanych smartfonów spadła prawie do zera. Jest to pogwałcenie zasad zdrowej konkurencji, pomijając fakt, że nie jest to eko, bo klient zamiast kupić używany to kupi nowy.

Okazuje się, że problem ten nie jest jednostkowy. Zajrzeliśmy na forum dla sprzedawców z Allegro, na którym to możemy przeczytać, iż dotknął on też sprzedawców gier retro, gdzie są tylko używane gry, podobnie rzecz się ma w przypadku sprzedaży znaczków czy monet, a więc mówimy o w zasadzie całych działach kolekcjonerskich.

Bez wątpienia stracą też firmy sprzedające używane czy poleasingowe laptopy — takich ofert jest mnóstwo na Allegro. Jeden ze sprzedawców uważa, iż komputery poleasingowe inne niż nowe to około 30-40% tej kategorii. Co ciekawe, niektórzy sprzedawcy starają się omijać nowe przepisy, zmieniając status sprzedawanych produktów używanych z "powystawowy" na "nowy", a w opisie informując kupujących, iż opakowanie otwarto w celu aktualizacji oprogramowania.

Reklama

Na koniec pozostaje poznać nam opinię drugiej strony. Zwróciliśmy się więc bezpośrednio do Allegro i komentarza w tej sprawie udzielił nam rzecznik Allegro, Marcin Gruszka.

Jeśli chodzi o odniesienie się do wypowiedzi sprzedawców, którym sprzedaż rzeczy używanych spadła do zera od wprowadzenia powyższych zmian, uzyskaliśmy taką odpowiedź:

Reklama

Analiza danych sprzedażowych Allegro nie potwierdza spadków sprzedaży w kategorii recommerce po zmianie zasad promocji produktów używanych. Zmiana ta ⏤ która weszła w życie 1 kwietnia ⏤ miała na celu poprawę doświadczeń kupujących i uporządkowanie wyników wyszukiwań na Allegro. Dane pokazują, że została ona dobrze przyjęta przez kupujących, co widać po wzrostach sprzedaży nowych produktów i stabilnej sprzedaży artykułów używanych. Widzimy, że kupujący mogą łatwiej znaleźć produkt, którego szukają, a osoby zainteresowane produktami z drugiej ręki wciąż mogą jednym kliknięciem przefiltrować interesujące ich wyniki.

Oczywiście indywidualni sprzedający, którzy swoją ofertę budują na produktach z drugiej ręki mogli odczuć zmianę związaną z wykluczeniem ich z takiej formy promowania (co istotne, wciąż dostępne są inne formy wyróżnień w ramach Allegro Ads). Jest to dla nas ważny sygnał: pracujemy obecnie nad zmianami w widoczności ofert z drugiej ręki, co jest kolejnym etapem prac na platformie i każdy taki feedback pomoże nam lepiej uwzględnić perspektywę sprzedających.

Co z kolei z ratami 0% dla produktów używanych?

Grzegorz Ułan, Antyweb: Czy to prawda, iż wraz z wyłączeniem opcji promowania używanych rzeczy, nie będzie można ich wystawiać do sprzedaży w opcji ratalnej?

Marcin Gruszka, Allegro: Nie, nie jest to prawda. Rzeczywiście raty 0%, które są częścią benefitów związanych z odpłatnym promowaniem ofert nie są dłużej dostępne dla produktów używanych. Nie oznacza to jednak, że sprzedający oferujący takie produkty nie mogą zaoferować rozłożenia płatności na raty ⏤ mogą to zrobić, co więcej nie ponosząc żadnych kosztów: w Allegro Pay oferujemy odroczenie płatności o 30 dni bądź rozłożenie płatności na dwie raty 0% dla smartowiczów. Wspólnie z PayU oferujemy również 5 rat 0% dla produktów o wartości od 1000 do 2000 złotych bez potrzeby wykupienia opcji promowania. Obie te opcje są bezpłatne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Reklama

Mimo że zmiany te dotyczą głównie sprzedawców, z pewnością z czasem odczują je też kupujący na Allegro rzeczy używane. Zwłaszcza że aktualnie można je jeszcze znaleźć w pierwszych wynikach wyszukiwania z uwagi na to, iż oferty, w których opcje promowania zostały wykupione do 30 marca, są promowane do końca opłaconego okresu.