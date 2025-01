Allegro poinformowało dzisiaj o zakończeniu Programu Monetowego z dniem 28 stycznia 2025 roku. Co go zastąpi i co to oznacza dla jego dotychczasowych uczestników? Sprawdźmy.

Smart! Monety - nowy program rabatowy na Allegro

Smart! Monety - to nowy program rabatowy na Allegro, który zacznie działać od 29 stycznia 2025 roku. Zacznijmy jednak od wytłumaczenia dotychczasowego programu, bo tylko niektóre jego elementy (aczkolwiek istotne) się zmienią.

Monety, to działający od 9 sierpnia 2017 roku program rabatowy dla kupujących produkty oznaczone, jak poniżej:

Można było je zdobyć również w różnego rodzaju promocjach monetowych. Zasady ich przyznawania i korzystania z nich są proste. Po zebraniu minimum 5 lub 10 monet (1 moneta = 1 zł), można było je wymienić na kupon rabatowy, który obniżał wartość kolejnych zakupów na Allegro o tę kwotę - pod warunkiem zakupu produktów za minimum 40 zł.

Ważność tych kuponów ustalana była maksymalnie na rok od momentu ich naliczenia. Obowiązywały tu też limity zebranych monet, ustalane według stażu na Allegro.

Dla kupujących, posiadających konto na Allegro krócej niż rok:

do 20 Monet w danym miesiącu kalendarzowym,

do 50 Monet w danym roku kalendarzowym.

Z kolei, kupujący z kontem na Allegro powyżej roku, mogli zebrać już dużo więcej monet:

do 500 Monet w ciągu doby,

do 3000 Monet w danym miesiącu kalendarzowym.

Po przekroczeniu tych limitów, dalsze naliczanie Monet było wstrzymywane.

Ostatnie z ograniczeń, dotyczyło kategorii produktów - monet nie można było zdobywać, kupując je w poniższych kategoriach na Allegro:

Elektronika > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 > Zdrapki Motoryzacja > Maszyny Elektronika > Komputery > Internet Motoryzacja > Motocykle i quady Elektronika > Komputery > Kryptowaluty Motoryzacja > Przyczepy, naczepy Elektronika > Telefony i Akcesoria > Pre- paid Motoryzacja > Samochody Kultura i rozrywka > Gry > Gry online (MMO) Firma i usługi > Usługi Kultura i rozrywka > Kody i doładowania Firma i usługi > Żywe zwierzęta Zdrowie > Leki bez recepty Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Leki weterynaryjne bez recepty Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > początkowe Nieruchomości Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie

Smart! Monety - zasady nowego programu rapatowego

Od 29 stycznia, na Allegro będzie obowiązywał nowy program rabatowy Smart! Monety. Co się zmieni? Przede wszystkim, będą mogli do niego przystąpić tylko i wyłącznie klienci z aktywną usługą Allegro Smart!.

Tak więc to kolejna zachęta ze strony Allegro, do jeszcze liczniejszego zasilenia grona kupujących, korzystających z darmowych dostaw w ramach Allegro Smart! - dla przypomnienia, kosztuje ona 59,90 zł rocznie i uprawnia do darmowych dostaw do do automatów paczkowych i punktów odbioru, przy zakupie za minimum 45 zł oraz do darmowych dostaw kurierem, przy zakupie za minimum 65 zł.

Drugą istotną zmianą w nowym programie rabatowym Smart! Monety, jest zniesienie limitu zebranych monet, by móc je wymienić na kupony rabatowe, uprawniające do tańszych zakupów na Allegro:

Zmienimy też sposób wymiany Monet na kupony. Obecnie potrzebujesz co najmniej 5 Monet, aby wymienić je na kupon. 29 stycznia zniesiemy ten limit. Będziesz mieć możliwość wymiany już jednej Smart! Monety na kupon o wartości 1 zł. Maksymalnie wymienisz 100 Smart! Monet na kupon o wartości 100 zł.

To, w połączeniu z zasadą, iż maksymalnie można obniżyć zakup wybranych produktów do 1 zł oznacza, iż dla przykładu - za produkt o wartości 101 zł, zapłacicie 1 zł, rabatując go 100 monetami.

Co z monetami, które już mamy zebrane na koncie?

Przy odpowiedzi na to pytanie, istotna jest nowa zasada - a więc konieczność wykupienia Allegro Smart!, by móc dołączyć do programu Smart! Monety.

Oznacza to, iż jeśli nie wykupicie Allegro Smart! do 28 stycznia, musicie do tego dnia wymienić posiadane i zebrane do tej daty monety na kupony.

Z kolei monety zebrane po 29 stycznia, będą dostępne do wykorzystania tylko w przypadku aktywnej usługi Allegro Smart!. Pocieszające jest to, że będą one czekały na Was przez 365 dni, a dokładniej na to, aż wykupicie Allegro Smart!.

Źródło: Allegro.