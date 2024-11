Legendarny twórca uczy kompletnie za darmo, na trudnym gruncie

Wybranie ścieżki, która czyni nas najważniejszym elementem naszej pracy, jako jej element napędowy, jest bardzo trudnym doświadczeniem. Nie tylko trzeba dbać o stałą motywację i jeszcze jakoś to balansować z codziennością, łatwo jest zostać wytrąconym z równowagi. Każdy twórca w końcu spotka na swojej drodze przeszkodę, która okaże się trudna do pokonania. Takie jak nieprzychylne komentarze czy choćby brak wyświetleń, jakich byśmy oczekiwali.

W połączeniu z ogromną konkurencją tworzącą na YouTube'ie i morderczym algorytmem tej platformy tworzy się rzeczywistość wymuszająca pragmatyczne, można rzec nawet samolubne podejście. Każdy musi jakoś zarobić, więc łatwiej wybrać drogę poświęcania pewnych wartości dla łatwej, szybkiej treści. Potem już tylko monetyzacja i szybko Patreon, żeby to rzeczywiście zaczęło jakoś wyglądać. Trudno to oceniać negatywnie, skoro najwyraźniej na to jest popyt. Zaś każda próba zaprzestania tworzenia "darmowej" treści, spotyka się z ogromną niechęcią (o czym się przekonał kanał Watcher, kilka miesięcy temu).

Mając to w głowie, tym bardziej szokuje to, że kanał twórcy Masahira Sakuraia w ogóle istnieje. Jest darmowy, mimo że pokazana tam treść mogłaby spokojnie być sprzedawana za dziesiątki dolarów od segmentu. Masahiro Sakurai on Creating Games (Masahiro Sakurai pokazuje jak tworzyć gry) to kopalnia wiedzy, która da każdemu podstawę do rozpoczęcia życia jako twórca nie tylko gier, ale treści w ogóle. Istnieje zaś tylko dla idei lepszego jutra.

Wiedza warta setki, jeżeli nie tysiące złotych, kompletnie za darmo

Masahiro Sakurai via Twitter

Masahiro Sakurai on Creating Games to projekt oferujący kompletnie darmowo proces myślowy osoby zaangażowanej od ponad trzydziestu lat w każdy aspekt związany z tworzeniem gry. Dzięki czemu jest to źródło wiedzy nie tylko dla osób, które myślą o tworzeniu gier, ale także po prostu działających artystycznie, prowadzących zespoły i tak dalej. Trudno jest zaznaczyć, jak bardzo bezcenny jest ten kanał i przez to jak szalone jest, że tak mało się o nim mówi.

Twórca, projektant, lecz przede wszystkim fan

Kim jest w ogóle Masahiro Sakurai i dlaczego tak mocno zaznaczam nieocenioną wartość jego profilu na YouTube'ie? Jest projektantem gier szeroko znanym ze swojego uwielbienia dla tej formy rozrywki, ale także od lat jest mocno zaangażowany w to, żeby to medium stawało się coraz lepsze. Karierę zaczął w latach 90. w legendarnym studiu HAL Laboratory, w którym stworzył postać słodkiej, różowej kulki Kirby'ego, będącego dzisiaj jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Nintendo. Jest także odpowiedzialny za powstanie kultowej bijatyki Super Smash Bros., zrzeszającej plejadę bohaterów z przeróżnych gier, które wylądowały na konsolach Nintendo. Od Super Mario, przez Mega Mana, aż po nawet Bayonettę czy Solid Snake'a z serii Metal Gear Solid. Od 2005 roku jest freelancerem i kieruje się nadrzędną misją uczynienia przyszłości gier lepszą, poprzez pracę z wieloma studiami i dzieleniem wiedzą oraz doświadczeniem. Jednym z owoców tej idei, jest właśnie kanał na YouTube'ie.

Bogactwo różnorodności treści

Masahiro Sakurai via Twitter

Mogę jednak w nieskończoność zaznaczać wagę tego kanału, podczas gdy najłątwiej będzie po prostu przedstawić ilość kategorii, które są zgłębiane podczas wszystkich 260 odcinków. Dla wygody oglądającego, każdy filmik dotyczy wyłącznie jednej kategorii.

A: Etyka Zawodowa

B: Esencja Gry

C: Planowanie i Projektowanie Gry

D: Specyfika Projektowania

E: Zarządzanie Zespołem

F: Grafika

G: Animacja

H: Efekty

I: Audio

J: UI

K: Programowanie i Technologia

L: Marketing

M: Różne

N: Szkice Koncepcyjne Gier

Z: Newsy

Teraz chyba łatwiej jest pojąć skalę tego projektu. W ramach każdego aspektu jest zaprezentowanych kilka, niedługich wideo skupiających się na istotnym elemencie produktu. W ten sposób każda osoba głodna wiedzy otrzymuje małe, łatwo strawne kąski ogromnej branży.

Masahiro Sakurai via Twitter

Tak jak widać na powyższym obrazku, prawie pięć minut dotyczy tak by się zdawało błahej sprawy jak skok, ale każdy gracz dobrze wie, jak ważne jest to, żeby sterowana postać robiła to czego oczekujemy. Pamiętam jak lata temu, bardzo irytowała mnie popularna i ciepło przyjęta przez krytyków, gra Dżdżownica Jim (Earthworm Jim). Otóż miała bardzo ładną, stylizowaną na kreskówkę grafikę, co ostatecznie było dla mnie problemem. W przypadku trawy rosnącej na skarpie łatwo było spaść, gdyż to była tylko ozdoba, nie sama platforma.

Jak widać jednak na liście, nie tylko osoby zainteresowane grami mogą skorzystać. Masahiro Sakurai przez jakiś czas po odejściu z HAL Laboratory zajmował się również nadzorowaniem powstawania produkcji. Zatem posiadał szeroką wiedzę również z marketingu (L) czy oczywiście zarządzania zespołem (E). W ramach tych kategorii pokazuje, czym się kierował jego zespół podczas ujawniania postaci w bijatyce Smash Bros., a także daje wskazówki dotyczące wykonywania rozeznania rynku.

Kilka milionów złotych z własnej kieszeni

Masahiro Sakurai jest rzadkim przypadkiem entuzjasty, który własny czas i lata zdobytej wiedzy, zdecydował się przekazać całkowicie za darmo. W ostatnim wideo jego profilu ujawnił wiele szczegółów dotyczących powstawania tego projektu. Najbardziej szokujące jest, że sam wszystko opłacił i napisał każdy scenariusz, a także nagrał każdy odcinek. Przez pierwszy miesiąc zajął się wyłącznie tworzeniem skryptów, co dawało napisanie dwunastu odcinków dziennie. Wiedział, że nie da rady jednocześnie pracować i prowadzić działania na YouTubie, więc wszystkie odcinki miał już gotowe dwa i pół roku temu gdy wszystko ruszyło.

Z własnej kieszeni zapłacił za edycję oraz tłumaczenie całości i to topowym firmom, które współpracują z Nintendo czy Capcomem. Szczegółowo opisał nawet każdy krok prowadzący do stworzenia tej treści. Co oznacza, że na domiar wszystkiego... Dorzucił jeszcze wiedzę dla osób, które chcą ruszyć z karierą na YouTubie. Idealizm jednak mało nie kosztował. Jego kanał ma być po prostu źródłem wiedzy, spuścizną po jego karierze, więc nic nie jest monetyzowane. Sam twórca przedstawił sumę potrzebną na tłumaczenie i edycję, zwala z nóg: 90 000 000 yenów, co daje około 2 400 000 złotych.

To szczerze nie jest żart. Wiedza zawarta w tych wszystkich wskazówkach ma wartość, której się nie da określić, lecz gdyby ktoś próbował, to na pewno nie byłyby to małe pieniądze. Zresztą, na pewno każdy ma jakiegoś rysownika, animatora czy muzyka, którego lubi. Wystarczy prześledzić ceny proponowanych kursów. Obecnie nauka języka obcego to około 100 złotych za godzinę, przemnożenie czasu koniecznego na jego opanowanie przez tę kwotę da nam na pewno niemałą sumę.

Poświęcenie tego twórcy jest szalenie inspirujące i do tego tak wyjątkowe, że jak sam opowiadał, ludzie nie dowierzali, że to się w ogóle dzieje. Treść jest niestety dostępna wyłącznie po angielsku i japońsku. Jeśli dla kogoś nie jest to barierą lub jest niedużą, to naprawdę warto zrobić sobie ten prezent i zgłębić tajniki tworzenia gier z Masahiro Sakuraiem.