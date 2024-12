Reddit to platforma, na którą ludzie przychodzą prowadzić dyskusje z innymi ludźmi na tematy, które chcą poznać, są im drogie lub z ciekawości. Wszystko stoi na treści od ludzi dla ludzi. Komu strzeliło do głowy, aby wrzucić tam AI, które zrobi to za nas?

Okazuje się, że nawet popularna platforma dyskusyjna nie jest bezpieczna w obliczu trwającego szaleństwa wciskania sztucznej inteligencji, gdzie tylko się da. Byleby tylko można było nakleić łatkę "AI-powered", czy jest to komuś potrzebne, czy nie. Jak donosi Reuters, właśnie jest testowane narzędzie Reddit Answers, tylko co na to użytkownicy?

Reddit wciska AI, czy użytkownicy tego w ogóle chcą?

Reddit Answers ma być wewnętrzną wyszukiwarką, która będzie generowała odpowiedzi na pytania użytkowników platformy przy użyciu całej, osiemnastoletniej historii Reddita. Jak można zobaczyć, w krótkiej instrukcji, wystarczy zadać pytanie poprzez wpisanie go w odpowiednie pole tekstowe. Narzędzie wtedy stworzy podsumowania tematów, które według jego algorytmów, najlepiej się nadają na odpowiedź do wprowadzonego pytania. Oczywiście pokazując także z jakiego wątku pochodzą odpowiedzi. Usługa jest w fazie wczesnego dostępu i zamknięta dla użytkowników anglojęzycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Właściciele platformy starają się zmiękczyć przekaz, zaznaczając prostymi hasłami jak bardzo magia Reddita wychodzi z tego rozwiązania otwierając dla użytkowników nieznane dotąd tematy, że jest to szansa poznać nowe społeczności wewnątrz platformy. Tylko czy naprawdę ktokolwiek da się nabrać na takie frazesy? Czy jakakolwiek osoba spojrzy na to i pomyśli sobie, że to jest naprawdę rozwiązanie wyjątkowe i "ludzkie" na tle sztucznej inteligencji dostarczanej przez konkurencję po stronie Google czy OpenAI? "Znajdź odpowiedzi prawdziwych ludzi", głosi nagłówek nad instrukcją. Zatem, po co chcecie, żeby korzystano ze sztucznej inteligencji?

Reddit ściga się po swój kawałek tortu

Można powiedzieć, że to była tylko kwestia czasu, aż Reddit sięgnie po takie rozwiązanie. W końcu z perspektywy biznesu można, by nawet się pokusić o stwierdzenie, że byłoby to głupie, gdyby nikt nie chciał wykorzystać treści tworzonej przez ponad pół miliarda osób. Na to wszystko jest wygodna wymówka, że to w końcu jest tylko wyszukiwarka i to wewnątrz platformy, więc nikomu się krzywda nie stanie. Firma z kolei staje się konkurencją dla OpenAI poprzez zapewnianie treści stworzonej przez pasjonatów, a nie po prostu cały internet.

Z drugiej strony, łatwo jest się poczuć odrobinę zdradzonym. Wydaje się, jakby w obecnych czasach nie można już było spokojnie postawić stopy, żeby nie zostać wykorzystanym do nauki kolejnego rozwiązania AI. Do tego czy to jest naprawdę klucz Reddita? Jaki użytkownik przychodzi na tę platformę — rzeczywiście — pełną pasjonatów, aby wyszukać treść, zamiast wejść w dyskusję i poznać punkt widzenia drugiej strony? Poza tym ten kij ma dwa końce. Odpowiedzi będą bazowane na wypowiedziach ludzi, a człowiek nie jest zero-jedynkową istotą.

Reddit i jego dziwne tango ze sztuczną inteligencją

Już teraz historia platformy i narzędzi AI jest dość zagmatwana. Trochę już ponad półtora roku temu, podjęto bardzo trzeźwą decyzję nakładania opłat na gigantów AI, za wykorzystywanie API Reddita to trenowania sztucznej inteligencji. Nie ma co się oszukiwać, to jest łakomy kąsek. Nie minął jednak nawet rok i firma podpisała umowy z największymi graczami (w tym Google i OpenAI) o partnerstwie w nauczaniu modeli.

Poza tym już teraz nie można w pełni wierzyć odpowiedziom stworzonym przez AI, a co dopiero gdy są w całości zbudowane na ludzkiej twórczości. Człowiek jest wielowymiarową istotą, która potrafi zawalczyć o swoje i wykorzystać nawet zaawansowaną technologię. Łatwy przykład opisywaliśmy całkiem niedawno, była to historia mieszkańców Londynu, którzy zaczęli na Reddicie komentować wysoką jakość restauracji w turystycznych zakątkach. Wszystko po to, aby algorytm zaczął podpowiadać zwiedzającym miejsca, które były daleko od ulubionych knajpek mieszkańców. Ponownie też nasuwa się pytanie, czy tego naprawdę chcą użytkownicy? Czy ich to nie zniechęci?