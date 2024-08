Reddit jest jedną z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Chociaż niemal połowa użytkowników pochodzi z terenów Stanów Zjednoczonych, tak reszta jest rozsiana po całym świecie, co działa na korzyść aplikacji. Dzięki temu mogą zaoferować swoim klientom dostęp do zróżnicowanych treści. Jeżeli masz hobby, niezależnie jak bardzo niszowe, możesz mieć pewność, że na Reddicie i tak znajdziesz poświęcone mu forum.

Takie podejście do rozwoju platformy społecznościowej sprawia, że liczba użytkowników stale rośnie, a reklamodawcy coraz chętniej wykupują miejsca reklamowe na Reddicie. Jednak wszystko wskazuje na to, że właściciele Reddita nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Podczas omawiania wyników firmy za ostatni kwartał prezes Steve Huffman zapowiedział kilka ważnych zmian.

Użytkownicy będą mogli zarobić na Reddicie

We wtorek Reddit pochwalił się swoimi wynikami finansowymi za drugi kwartał. Okazuje się, że przychody wzrosły rok do roku o 54% do 281,2 milionów dolarów. Tym samym przewyższono szacunki analityków opiewające na kwotę 253,6 miliony. Pomimo tego, wartość pojedynczej akcji i tak spadła 0 0,06 USD. Jest to jednak o wiele bardziej optymistyczny scenariusz niż ten przewidywany przez specjalistów. Według nich spadek mógł wynieść nawet 0,33 dolara.

Tak dobre wyniki zawdzięczają coraz większej aktywności na platformie. Współczynnik DAUq, oznaczający dzienną aktywność unikatowych użytkowników wzrósł o 51% do 91,2 miliona w stosunku rok do roku. Dzięki temu przychody z reklam wzrosły o 41%.

Najważniejszą informacją dla użytkowników Reddita jest natomiast wypowiedź CEO Steve'a Huffmana. Zapowiedział, że planują umożliwić użytkownikom zarabianie na platformie. Nie do końca jeszcze wiadomo, w jaki sposób miałby działać system monetyzacji Reddita, jednak jego podstawą ma być tworzenie treści. Szef platformy nie podał żadnych konkretnych dat, jednak zapowiedział, że chcieliby wprowadzić te zmiany jeszcze w tym roku, a więcej informacji zostanie udostępnionych "w nadchodzących kwartałach".