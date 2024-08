Ważna zmiana na Reddicie. Koniec z takimi reklamami

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych od zawsze generowały wiele skrajnych emocji i to rzadko pozytywnych. System dwupartyjny doprowadził do tego, że zawsze jedna strona jest rozgoryczona wynikiem wyborów. Z tego względu niejednokrotnie dochodzi do różnego rodzaju protestów i zamieszek po ogłoszeniu zwycięzcy. Przypomnijmy tu atak na Kapitol, który odbył się 6 stycznia 2021 roku zaraz po tym, jak Donald Trump musiał ustąpić ze stanowiska Prezydenta Stanów Zjednoczonych na rzecz swojego rywala Joe Bidena.

Przy okazji nadchodzących wyborów, które mają odbyć się w listopadzie bieżącego roku, kocioł z emocjami wykipiał jeszcze przed pójściem do urn wyborczych. Podczas jednego ze swoich wieców, Donald Trump został postrzelony w ucho, po tym jak szczęśliwym zbiegiem okoliczności odwrócił głowę. Niestety, nie wszyscy mieli tyle szczęścia i nie obyło się bez ofiar śmiertelnych.

Sytuacja ta doprowadziła do stanowczej reakcji polityków i społeczeństwa. Joe Biden zrezygnował, z co bardziej agresywnych elementów swojej kampanii, a później całkowicie zrezygnował z kandydowania na rzecz Kamali Hariss. Reakcji na zaistniałą sytuację doczekali się również użytkownicy Reddita. Co prawda, platforma społecznościowa zrzesza ludzi z całego świata, jednak niemal połowa aktywnych użytkowników pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.

Depositphotos sgtphoto

Reddit pozwoli zrezygnować z wyświetlania politycznych reklam

Wczoraj na platformie Reddit pojawił się post użytkownika u/LastBlueJay z zespołu polityki publicznej wspomnianej platformy. Wyjaśnił on, że w związku z nieoczekiwanymi wydarzeniami podczas tegorocznej kampanii wyborczej, firma zarządzająca Redditem postanowiła wprowadzić kilka znaczących zmian, które według nich zapewnią integralność platformy, wsparcie dla moderatorów i społeczności, a także będą gwarantem wyższej jakości materiałów wyborczych. u/LastBlueJay wskazał, że w ostatnich tygodniach największym problemem była dezinformacja, boty oraz nienawistne wpisy i komentarze.

Jedną z najbardziej znaczących zmian, jaką wprowadzą, która jednocześnie ma szansę na ostudzenie nastrojów politycznych (a przynajmniej zaprzestanie ich dodatkowego podgrzewania) jest możliwość zablokowania reklam politycznych. Dodano dwie nowe kategorie obejmujące politykę i aktywizm oraz religię i spirytualizm do zakładki wrażliwych kategorii reklamowych. Tym samym polityka i religia dołączyły do takich kategorii jak alkohol, ogłoszenia matrymonialne, hazard, ciąża i rodzicielstwo. Jak się jednak dowiadujemy z dziennika zmian, niekoniecznie oznacza to, że takie reklamy całkowicie znikną z naszej tablicy, lecz na pewno będzie ich mniej.

Ograniczenie wyświetlania politycznych reklam to dobry początek, lecz nie jest jedyną zmianą, jaka pojawi się w związku z nadchodzącymi wyborami. Rosnącym zagrożeniem jest dezinformacja oraz podszywanie się pod znane osoby. Z pomocą sztucznej inteligencji generowanie takich treści jest prostsze niż kiedykolwiek. Reddit już teraz wykorzystuje AI z uczeniem maszynowym, by oflagować szkodliwe treści, zanim te w ogóle trafią do innych użytkowników. Jak podaje u/LastBlueJay, dzięki tej technologii są aktualnie w stanie wyłapać 85-90% spamu. Całą resztę usuwają moderatorzy. Właściciele Reddita aktualnie testują nowe narzędzie, które dodatkowo usprawni ten proces. Będzie ono w stanie wykryć treści wykreowane przez sztuczną inteligencję, w tym również te polityczne. Ponadto, tak jak w poprzednich latach, bezpośrednio przed wyborami odbędzie się seria AMA (z ang. zapytaj mnie o wszystko) związana z głosowaniem i wyborami.

Reddit planuje opublikować specjalny "raport powyborczy" w pierwszym kwartale 2025 roku, w którym pojawią się informacje związane z przebiegiem wydarzeń na platformie oraz oceną, w jaki sposób podjęte przez nich działania wpłynęły na integralność platformy podczas wyborów.

Grafika: Depositphotos