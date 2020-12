Dlaczego jeszcze nikt nie oferuje słuchawek w abonamencie ze streamingiem?

Słuchawki w abonamencie z usługą streamingową brzmi jak najrozsądniejszy pomysł na zakup drogich słuchawek

Koszt indywidualnego planu Apple Music to 19,99 zł. 24 miesiące to 479,96 zł. Koszt słuchawek AirPods Pro to 1249 złotych. Dzieląc to na 24 raty mamy ok. 52 zł miesięcznie. A gdyby tak to wszystko połączyć i wciągnąć użytkowników do swojego ekosystemu, oferując przy tym jeszcze coś ekstra? Wiadomo, że 72 zł miesięcznie nie brzmią specjalnie kusząco. Ale gdyby udało się tę stawkę obniżyć do 60 złotych (dla firmy to nie byłby wielki ból, w końcu przy rodzinnym planie Apple One muzyka Apple Music wychodzi znacznie taniej, jest też plan studencki za 9,99 zł miesięcznie) — mogłaby przywiązać do siebie użytkownika na co najmniej dwa lata. A później, umówmy się, dla własnej wygody – prawdopodobnie trudno byłoby im się wyrwać gdzieś dalej. Zwłaszcza, kiedy po tym czasie oferowałaby przedłużenie z nowszą wersją słuchawek, czy obniżenie ceny przy wymianie baterii na nową. Można by też zaoferować więcej przestrzeni na synchronizację plików muzycznych albo ekspresową naprawę / wymianę w razie jakichkolwiek problemów. Skupiłem się tutaj jednak na AirPods Pro, ale — rzecz jasna — taki plan mógłby być bardziej przystępny cenowo, gdyby w planie zamiast AirPods Pro były zwykłe AirPodsy. Z nimi (w wariancie bez ładowania indukcyjnego) można by to analogicznie zamknąć w 40 złotych.

W powyższym przykładzie posłużyłem się ekosystemem Apple, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przełożyć go na inne firmy. Oferujące najwyższą jakość słuchawki i Tidal aż się proszą o taką formę dystrybucji. A może szeroka gama słuchawek od Huawei, Samsunga czy Sony w połączeniu z Spotify? Drugim z najbardziej naturalnych przykładów jest YouTube Music w połączeniu z Pixel Budsami od Google, choć ten — oczywiście — nie w Polsce. Bo pod względem sprzętowym internetowy gigant od lat nas ignoruje.