Korzystam właściwie tylko z urządzeń Apple, a kupując bezprzewodowe słuchawki wybrałem Huawei

Mógłbym dopłacić do Airpodsów, ale po co, skoro wszystkie earbudsy to jednorazówki?

AirPods Pro są fajne — ale po pierwsze: przeraża to, że non-stop ktoś opowiada o problemach z nimi związanych. Po drugie — wybierają je głównie ludzie, którym zależy na „odcinaniu” się od świata. Po trzecie — w najkorzystniejszych ofertach trzeba za nie zapłacić około 1000 złotych, a to wciąż sprzęt, który podziała do dwóch lat — później, jak wszystkie inne konstrukcje tego typu, słuchawka nie podziała dłużej niż 20 minut na jednym ładowaniu. Taki to urok maluteńkich konstrukcji z akumulatorami, które nie są wieczne.

AirPods 2 z ładowaniem indukcyjnym w popularnych sklepach to koszt około 750 złotych. I mówię tu już o fajnej cenie i unikanie podejrzanych aukcji na Allegro (z drugiej strony: nie ma mowy o polowaniu na okazję). W oficjalnym sklepie Apple — trzeba za nie zapłacić tysiaka. Kosmos. No a jeżeli miałbym brać AirPodsy, to tylko takie — mamy 2020, nie pamiętam już kiedy korzystałem z kabla Lightning do ładowania smartfona czy słuchawek — bądźmy poważni. Nie będę też bawił się się w specjalne etui i kombinacje, dlaczego?

Bo Freebudsy od Huawei to podobna klasa produktu. Sprzęt z którym spędziłem długie godziny w uszach i myślę, że po kilku miesiącach naprawdę można się dobrze poznać. No i cóż — przez to że chiński gigant zalał nimi rynek dodając je w gratisach do swoich innych urządzeń, na aukcjach i w serwisach ogłoszeniowych obrodziło ofertami. Ale bez szukania specjalnych okazji — można je w sklepach bez problemu kupić za mniej niż 500 złotych. A w promocjach bywają nawet za 300 (!). Tak jak wspominałem w swojej recenzji FreeBuds 3: działają wszędzie, ale najlepiej im na Androidzie, gdybym miał MIUI 10, pewnie byłoby w ogóle bajkowo. Ale na wszystkich moich sprzętach Apple: śmigają. Jakość rozmów telefonicznych: super. Jakość dźwięku: w pełni satysfakcjonująca. Mają nawet te swoje delikatne ANC, no i w podstawie można je naładować bezprzewodowo. Bez kombinowania, bez etui, bez pokrowca na etui (jakkolwiek dziko to nie brzmi) i dodatkowych kilkuset (!) złotych za to, bym nie musiał patrzeć na kable Lightning. Tym bardziej, że smartfon od lat ładuję tylko indukcyjnie, a komputer i tablet — USB-C.

Miałem okazję spędzić kilka dni z Airpodsami — i nie ukrywam, że dla mnie… jakiejś spektakularnej różnicy nie ma. Jasne — łączenie po Apple ID jest super, ale przez 99% czasu i tak korzystam z tych słuchawek wyłącznie z jednym urządzeniem: iPhonem. Także tego braku specjalnie nie odczuwam, podobnie jak wskaźnika naładowania. A raz skonfigurowane Freebudsy w pełni mnie satysfakcjonują. Wiadomo — z jednej strony kusiły, z drugiej strony — szybki rachunek sumienia i… uznałem, że głupotą byłoby kupować AirPodsy. Pewnie nieco inaczej podszedłbym do tematu, gdyby chodziło o wersję Pro — ale tam nie zachęca mnie ani konstrukcja (są dokanałowe), ani awaryjność, ani cena… ani to, że wszystkie z wymienionych wyżej modeli to jednorazówki.