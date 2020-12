Już niedługo to usługi, a nie iPhone będzie dla Apple największą żyłą złota

Obawy przed spadkami sprzedaży przyspieszyły decyzję Apple

W pierwszym kwartale 2017 roku sprzedaż iPhonów wyniosła 78 milionów sztuk. W obawie przed tym, że takie wyniki mogą się już nie powtórzyć, firma najwyraźniej przyspieszyła decyzję o konkretnym wejściu w usługi online. A było to do przewidzenia, bo przecież na jednym posiadaczu iPhona można zarobić, ale nie w nieskończoność – nie ma też pewności, że będzie chciał kupować akcesoria albo nie ucieknie do konkurencji przy wymianie telefonu. Ale skoro ma już sprzęt, to pewnie zainwestuje w usługi będące częścią applowego ekosystemu. Firma zaplanowała więc sobie, że podwoi przychody ze sprzedaży usług rozkładając to na kilka kolejnych lat (z 25 miliardów do 50 miliardów dolarów). I co? Udało się – wraz z końcem roku finansowego, Apple może się pochwalić 53,77 miliardami dolarów właśnie z abonamentów i usług.

Forbes twierdzi, że Apple w przeciągu najbliższych czterech lat tak rozpędzi swoje usługi, że to nie iPhony będą generować największe pieniądze, ale właśnie subskrypcje i abonamenty. Jest to realne nawet jeśli przyrost sprzedaży usług spadnie z 22% do 11% – a takie wartości można było przez ostatnie lata obserwować. I w sumie brzmi to logicznie – trudno oczekiwać aż tak spektakularnych wzrostów, skoro rynek jest nimi nasycony. Według Frobes, usługi w 2024 roku mają przynieść Applowi zawrotne 81,5 miliarda dolarów, choć nie chodzi wyłącznie o same subskrypcje, ale również pieniądze zarobione na aplikacjach dostępnych w AppStore. Same usługi miałyby zarobić dla firmy w 2024 roku 54 miliardy dolarów, w tym samym roku natomiast sprzedaż iPhona przynieść nieco mniej, bo 53 miliardy.