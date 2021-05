By dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, Apple przygotowało krótki klip pokazujący, jak działała do tej pory duża część aplikacji. W bardzo obrazowy sposób ukazano, jak niepozorne jest dzielenie się informacjami na nasz temat przez usługi online i aplikacje. Wszystko może zacząć się od appki, w której kupmy kawę, by później zamówić transport, zrobić zakupy i poznać swoją sytuację finansową. Finał całej opowieści jest taki, że tracimy jakąkolwiek kontrolę nad tym, które aplikacje do jakich informacji dysponują dostępem i jak wymieniają się nimi pomiędzy sobą.

Sytuacje, w których podawane przez sprzedawcę kawy jest nasze imię i data urodzenia, a później inne platformy zaglądają do naszego koszyka z zakupami, o ciągłym zerkaniu przez ramię w ekran naszego smartfona nie wspominając, najlepiej przedstawiają to, co codziennie dzieje się z naszą internetową tożsamością. Owszem, wraz z zablokowaniem dostępu do śledzenia naszej aktywności musimy pogodzić się, że pewne rekomendacje i profilowane oferty znikną, ale dla wielu osób to bardzo prosty wybór.

Działające na wyobraźnię wideo, to najlepszy komunikat