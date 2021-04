Apple udostępnia „kontrowersyjną” aktualizację. Co nowego w iOS 14.5?

Do największych przeciwników aktualizacji należy oczywiście Facebook, który opiera swoją działalność na monitorowaniu aktywności użytkownika, analizie jego zachować oraz sprzedaży reklam, a także przekazywania informacji o userach kolejnym firmom. iOS 14.5 pozwala postawić granicę przy tego rodzaju praktykach, bo każda z aplikacji zapyta nas teraz, czy zezwalamy na śledzenie naszej aktywności. Jeśli nie wyrazimy zgody, to aplikacja straci dostęp m. in. do historii odwiedzanych stron, lokalizacji, wieku, informacji zdrowotnych i tym podobnych. Każdy z użytkowników będzie musiał podjąć decyzję za siebie.

iPhone pozwoli ci teraz na kalibrację baterii. Wszystko to dzięki nowej funkcji iOS

iOS 14.5 pozwala wyłączyć śledzenie przez aplikacje

Wraz z udostępnieniem aktualizacji ruszyła kampania informacyjna na ten temat, a jej efektem jest m. in. klip na YouTube tłumaczący, że firma przewiduje scenariusz, w którym informacje wykorzystywane przez firmy mogą przynosić korzyści – na przykład rekomendować przydatne użytkownikowi treści. Narracja jest wręcz bezpośrednia – są tacy, którym nie przeszkadza dostęp różnych firm do mniej lub bardziej prywatnych informacji na nasz temat i jeśli uznamy, że się na to godzimy, to możęmy wyrazić zgodę. Jeśli nie, to jedno tapnięcie rozwiąże sprawię. Kwestia tego, by ten wybór użytkownikowi zaoferować, zamiast żerować na nieświadomości, co – bądźmy szczerzy – dokładnie działo się do tej pory.

Czego potrzebuje iOS 15 w 2021 roku na tle Androida?

Apple Watch odblokowuje iPhone’a w iOS 14.5

iOS 14.5 to także inne nowości, w tym długo wyczekiwana funkcja odblokowywania iPhone’a za pomocą Apple Watcha (wymagane watchOS 7.4). Jeśli smartwatch jest połączony z iPhone’em, to nie będzie już skanować konkretnej twarzy użytkownika, lecz jakąkolwiek inną w maseczce uzna za właściwą i odblokuje telefon.