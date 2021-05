AirTag to kosztowny, ale nawet skuteczny sposób na śledzenie innych

Według nieoficjalnych informacji AirTagi były gotowe do premiery w 2019 roku, ale z tylko znanych Apple powodów ich debiut nastąpił dopiero trzy tygodnie temu. Pod koniec kwietnia akcesorium trafiło do użytkowników, a ci dość szybko zweryfikowali obietnice Apple. Jeśli chodzi o działanie taga jako lokalizator zgubionych, pozostawionych lub skradzionych przedmiotów, to większość opinii jest zgodna – gadżet Apple sprawdza się w tej roli jak należy. Nie potrzeba było jednak dużo czasu, by te same osoby sprawdziły, czy śledzenie innych osób przy użyciu AirTaga jest możliwe.

Już nigdy nie zgubię portfela? Zacząłem używać AirTaga od Apple

Apple twierdzi, że AirTag ostrzeże śledzoną osobę