Tim Cook mówi wprost w co zamieni się App Store bez kontroli Apple

Apple jako jedyne inwestuje w solidne prowadzenie sklepu. I nie chodzi tylko o „cenzurę”, czyli weryfikację aplikacji przez którą czasem udaje się przepchnąć jakieś robale, ale przede wszystkim obsługę. Strona główna App Store’a regularnie się zmienia — pojawiają się tam tematyczne artykuły i zestawienia (co ważne: także w języku polskim!), w których redakcja podpowiada co warto zainstalować, na co zwrócić uwagę. W Google Play od zawsze mogę liczyć na fatalne polecenia z algorytmów i — jak dobrze pójdzie — to raz na kwartał pojawia się tam fajny pakiet wybranych przez redakcję treści. Kilka-kilkanaście pozycji. Koniec. Ale to właśnie weryfikacja treści i sztywne zasady Apple są problemem, o którym Tim Cook musiał poopowiadać co nieco w sądzie przy okazji potyczki Epic Games / Apple.

Tim Cook twierdzi, że każdego tygodnia osoby odpowiedzialne za sklep przeglądają sto tysięcy (!) nadsyłanych aplikacji — i około 40% z różnych powodów nie zostaje dopuszczona do sprzedaży. Według Cooka, bez tego procesu App Store stałby się „toksycznym bałaganem”. Ponadto bez tego, „nie moglibyśmy [jako Apple] obiecywać bezpieczeństwa, ochrony i prywatności” — dodał CEO firmy.

Co racja, to racja — i choć ostatnie lata pokazały że to nie jest tak, że przez ich sito nie przeleci żadna szkodliwa dla użytkowników aplikacja, to mimo wszystko… biorąc pod uwagę skalę, udaje im się wypaść naprawdę dobrze.