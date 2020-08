Przegapiam większość nowości na Netflix i innych VOD. Jak śledzić premiery?

Bo gdyby do tego projektu dodać także wygodny system dodawania tytułów do ulubionych oraz powiadomienia informujące nas o nowościach, które faktycznie nas interesują, a nie mogą zainteresować, to byłoby to naprawdę coś. W podobnej roli mogłaby występować platforma Fire TV od Amazonu, ale z nimi także nie będą współpracować wszyscy. Zamiast tego, niektórzy (tak, nadal patrzę i wskazuję na Was w Netfliksie) stawiają tylko na siebie i własne pomysły. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ale z drugiej strony może to prowadzić do strat, które nie pojawiłyby się, gdyby firmy nieco bardziej ze sobą współpracowały.

Netflix i ani aplikacje nie są zbyt pomocne

Netflix wysyła powiadomienia z aplikacji mobilnej, a na smart TV czy na stronie www można zajrzeć do centrum powiadomień, ale o spójnym, jasnym i pomocnym systemie jak na razie można jedynie pomarzyć. Dość regularnie staram się aktualizować listę w aplikacji TV Time, lecz nie uwzględnia ona tego, na jakim kanale czy w jakiej usłudze debiutuje dany tytuł. Najczęściej pod uwagę brane są terminy premier w rodzimym kraju danej produkcji, więc często rozmija się to z dniem debiutu w Polsce. Trzymanie ręki na pulsie nie jest łatwe, bo nie posłużymy się tylko jedną aplikacją czy usługą.

Za ten serial mocno trzymam kciuki. Lecimy na Marsa z Netfliksem!

[okladka rozmiar=srednia]