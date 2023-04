Po co skakać po wielu różnych aplikacjach, skoro można najważniejsze rzeczy zrobić w jednym miejscu? Slack doczekał się istotnej nowości.

Slack wprowadza długo zapowiadane Canvas!

Slack jest główną platformą komunikacji w wielu firmach i organizacjach. Firma w zeszłym roku po raz pierwszy zapowiedziała, że planuje wprowadzić Canvas — czyli edytor dokumentów, który miałby działać wewnątrz komunikatora. Chociaż od tamtej pory nie słyszeliśmy zbyt wielu nowości w tej kwestii, to dziś Slack zaczął wprowadzać tę funkcję dla wszystkich użytkowników.

Źródło: Slack

O co w tym dokładnie chodzi? Cóż, tłumacząc w najprostszy możliwy sposób, są to Dokumenty Google wewnątrz Slacka. Każdy kanał na serwerze ma swój własny edytor dokumentów, a swoich docsów możemy tworzyć nieskończoność, następnie udostępniając je współpracownikom czy wspólnie nad nimi pracując.

Najważniejsze informacje w jednym miejscu

Slack w moim odczuciu jest najlepiej zorganizowaną aplikacją do pracy, gdzie na wszystkich kanałach na serwerze pojawia się mnóstwo istotnych informacji. Chociaż mamy do czynienia z systemem przypinania wiadomości czy linków, bardzo często kończy się na tym, że musimy scrollować kilka minut w poszukiwaniu konkretnej informacji czy korzystać z wyszukiwarki, która bardzo często wcale nie ułatwia nam zadania tak, jak byśmy tego chcieli.

Źródło: Slack

Canvas pozwala na stworzenie przejrzystego dokumentu ze wszystkimi informacjami, odnośnikami, plikami, a nawet ankietami, zdjęciami czy materiałami wideo. Edytor dokumentów to nie tylko sposób na łatwą współpracę, ale przede wszystkim coś, dzięki czemu będzie dużo łatwiej nam się odnaleźć w środowisku pracy. Oczywiście nie jest to tak zaawansowane jak Dokumenty Google czy Microsoft Word, jednak do komunikatora firmowego — dostępne funkcje są więcej niż wystarczające.

Slack zyskał właśnie najważniejszą obok huddle'i funkcję, która sprawia, że platforma jest jeszcze bardziej kompletna, a korzystanie z niej będzie zdecydowanie przyjemniejsze.

Źródło: Slack

Grafika wyróżniająca: Unsplash @scottwebb