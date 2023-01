SkyShowtime to nowy europejski serwis VOD debiutujący na ponad 20 rynkach obejmujących ponad 90 milionów gospodarstw domowych. Obecnie SkyShowtime jest dostępny w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Czarnogórze, Norwegii, Holandii, Portugalii, Serbii, Słowenii i Szwecji, a wkrótce dostępny będzie także w Albanii, Andorze, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

Kadr z serialu "Miasto niedźwiedzia" / SkyShowtime

Platforma nabyła prawa do 21 lokalnych seriali Warner Bros. Discovery, wśród których znajdują się jedne z najpopularniejszych i wysoko ocenianych produkcji dostępnych do tej pory na HBO Max i które z tej usług VOD zniknęły, znikną lub nigdy się nie pojawiły. Umowa daje więc SkyShowtime dostęp do 168 odcinków różnych produkcji. To ponad 150 godzin materiału z zarówno nowych, jak i wcześniej emitowanych produkcji oryginalnych.

To przełomowa umowa dla SkyShowtime, zapewniająca nam miejsce w przestrzeni produkcji oryginalnych, znacznie wcześniej niż to było w planach. Jako serwis streamingowy stworzony specjalnie dla Europy, SkyShowtime jest oddany konsumentom na naszych rynkach. Lokalne produkcje są ważną częścią naszej strategii i cieszymy się, że będziemy nowym domem dla seriali czekających na premierę, jak również dla popularnych programów, które spotkały się z uznaniem widzów w krajach nordyckich, Europie Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii

- mówi Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

SkyShowtime już niedługo w Polsce. Platforma nabyła prawa do części produkcji HBO Max

Umowa obejmuje m.in. trzy zupełnie nowe seriale, których produkcja została zakończona i czekają na swoją premierę zadebiutują w tym roku na platformie SkyShowtime w 2023 roku i mają szansę powalczyć o widza. Mamy fiński serial kryminalny "ID" (tytuł roboczy), hiszpański serial komediowy "Tak czy owak", czesko-słowacką komedia familijną "The Winner". Jest też coś z Polski - serial "Warszawianka", który miał mieć swoją premierę na platformie HBO Max ostatecznie trafi do SkyShowtine produkcja oryginalna.

Borys Szyc w serialu "Warszawianka" / SkyShowtime

Warszawianka opowiada losty czterdziestoletniego warszawskiego playboya, miejskiej legendy (Borys Szyc). Główny bohater to postać głęboko złożona, nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Pod tą powłoką mężczyzna kryje jednak udrękę i nienawiść do samego siebie, ograniczany przez rodziców (Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski) i zaszufladkowany przez kulturę i czasy, które go ukształtowały. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim skradł serca pokolenia X. Ale nie dojrzał. Jest słaby. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Będą też seriale, które . To m.in. "Głodni razem" (Czechy), 'Foodie Love" (Hiszpania), "Hackerville" (Rumunia), "Módl się, słuchaj i zabijaj" (Szwecja), "Sin Novedad" (Hiszpania), "Prawdziwa gwiazda" (Rumunia), "Ruxx" (Rumunia), "Nieświadomi" (Czechy), "Sukces" (Chorwacja), "Cała reszta" (Hiszpania), "Trefny szmal" (Rumunia) i "Witamy na odludziu" (Norwegia). SkyShowtime przedstawia też produkcje, które będą dostępne wyłącznie w SkyShowtime. To między innymi dzwedzki dramat oparty na bestsellerowej powieści "Miasto niedźwiedzia", norweski komediowy serial sci-fi "Przybysze", duński "Kamikaze" oraz seriale "Pożądanie" i "Informator".