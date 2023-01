Centrum inżynieryjne Netflix wkrótce w Polsce. Nad czym będzie pracować?

Netflix nie ma w ostatnich kwartałach łatwo. Po latach sielanki, bycia numerem jeden w sercach użytkowników i nieustannych wzrostach - sytuacja zaczęła się zmieniać. Hurtowo produkowane seriale Originals zbierają dość mieszane opinie. I choć każdego roku wśród nich można wyłowić kilka solidnych perełek, to trudno dyskutować z tym, że lwia część ichniejszych produkcji pozostawia wiele do życzenia pod względem jakościowym.

Jednakże firma nie ustaje w rozwoju - i stale poszerza horyzonty. Teraz przedstawiciele giganta VOD informują, że w Warszawie otwarte zostanie regionalne biuro, które będzie pełniło rolę centrum inżynieryjnego.

Rok 2022 był ważnym momentem w historii Netflix w Polsce. Po sześciu latach obecności na rynku, firma otworzyła biuro na Europę Środkowo-Wschodnią w Warszawie. Netflix wyprodukował już ponad 30 polskich filmów i seriali - tylko w zeszłym roku serwis przeznaczył 400 milionów zł na lokalne produkcje, a od 2018 r. stworzył ponad 3500 miejsc pracy przy produkcjach własnych: dla polskich aktorów, scenarzystów, reżyserów oraz ekip pracujących na planie i poza nim, które są podporą każdej produkcji.

Teraz firma rusza dalej — i w Polsce otwiera centrum inżyjnieryjne. Co będzie należało do jego kompetencji? Jak informuje Netflix w informacji prasowej — tamtejsi pracownicy odpowiedzialni będą za tworzenie produktów i usług, wykorzystywanych przez wewnętrznych i zewnętrznych partnerów, którzy produkują i zarządzają treściami w serwisie. Wszystkie rozwiązania nad którymi będzie pracował nasz lokalny zespół, mają dalej umożliwiać produkcję treści: od pomysłu do realizacji i publikacji w serwisie.

Decyzja o inwestycji w Polsce zapadła wiele miesięcy temu w centrali firmy w Los Gatos - została podjęta przez kierownictwo zespołu zajmującego się technologiami w firmie. Wybraliśmy Polskę ze względu na dostęp do świetnych specjalistów - polskie uczelnie informatyczne mają doskonałą reputację, a deweloperzy z Polski są cenionymi ekspertami, chętnie zatrudnianymi na całym świecie. Cieszymy się na tę współpracę i wierzymy, że nowe centrum pomoże nam rozbudować naszą globalną organizację technologiczną i przynieść jeszcze więcej innowacji w rozwiązaniach, które tworzymy — Sam Pan, wiceprezydent Studio UI Engineering.

Początki jak zwykle są ostrożne - stąd od wejścia nie będzie to bóg wie jak ogromne przedsięwzięcie. Serwis planuje zatrudnić w warszawskim biurze kilkudziesięciu inżynierów, zaś aktualne oferty pracy regularnie pojawiać się będą na dedykowanej stronie internetowej Netflix Jobs.

Bez wątpienia to bardzo dobre wiadomości. Tym bardziej, że pracownicy warszawskiego centrum inżynieryjnego będą mieć bezpośredni wpływ na to, jak tworzone są największe hity na zlecenie Netflixa. Mowa także o uwielbianych produkcjach jak Stranger Things czy The Crown.

Źródło: informacja prasowa