Najkrótszy miesiąc, nie oznacza braku ekscytujących wydarzeń! Od dokumentów przez thrillery, aż po filmy animowane dla całej rodziny. Na tej platformie nie zabraknie propozycji, które pomogą czymś wypełnić, wciąż długie, lutowe noce.

Reklama

SkyShowtime w lutym rozpieszcza premierami seriali

“Schmeichel”

SkyShowtime

Sezon: 1

Odcinki: 2

Premiera: 9 lutego, od razu obydwa odcinki

Peter Schmeichel, uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy w historii, w trakcie swojej 22-letniej kariery zdobył liczne tytuły, w tym jako kapitan Manchester United podczas ich potrójnego zwycięstwa w 1999 roku. Był również częścią duńskiej drużyny, która niespodziewanie wygrała Mistrzostwa Europy w 1992 roku. Jego historia, pełna sukcesów, wyzwań i odkupienia, została opowiedziana w dokumencie stworzonym przez uznanego reżysera Owena Daviesa (The Three Kings, Drive to Survive). Fani sportu mogą liczyć na inspirującą opowieść o życiu i karierze jednej z największych gwiazd Premier League.

“The Agency”

Sezon: 1

Odcinki: 10

Premiera: 10 lutego będą dostępne dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą się ukazywać co tydzień

Thriller polityczny z Michaelem Fassbenderem, wyprodukowany przez George’a Clooneya, opowiada o Martianie, agencie CIA, który musi porzucić dotychczasowe życie i wrócić do Londynu. Spotkanie z dawną miłością wplątuje go w niebezpieczną grę szpiegowską, gdzie uczucia ścierają się z misją i tajną tożsamością. Serial został oparty na francuskim dramacie Le Bureau des Légendes, a w serialu zobaczymy jeszcze takie gwiazdy jak Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, John Magaro i Katherine Waterston.

“A Recipe for Murder”

SkyShowtime

Sezon: 1

Odcinki: 5

Premiera: 23 lutego będą dostępne trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą się ukazywać co tydzień

Serial dokumentalny Recipe for Murder opowiada o brutalnym morderstwie chirurga Edwina Arriety, który został zabity w Tajlandii przez Daniela Sancho, początkującego szefa kuchni — YouTubera, gdy dokonał zbrodni miał zaledwie 29 lat. Jest także synem słynnego, hiszpańskiego aktora Rodolfo Sancho. Produkcja analizuje toksyczny związek obu mężczyzn, kulisy zbrodni oraz proces sądowy zakończony dożywociem dla Sancho. Serial ukazuje także wpływ mediów i tajlandzkiego systemu prawnego na tę sprawę. Serial znanego dokumentalisty Jose Gomeza.

“Mamen Mayo”

Sezon: 1

Odcinki: 8

Premiera: 27 lutego, od razu będzie można w spokoju obejrzeć każdy odcinek

Reklama

Mamen Mayo to serial łączący komedię i dramat rodzinny, który opowiada o pracy szalenie inteligentnej mediatorki spadkowej Mamen Mayo i jej zespołu, zajmujących się rozwiązywaniem rodzinnych konfliktów dotyczących spadków. W rolę główną wciela się Sílvia Abril, a towarzyszą jej Pablo Capuz jako asystent David, Mona Martínez jako specjalistka od wycen oraz Clara Sans jako młoda prawniczka Clara. W obsadzie znaleźli się też Oscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira i Toni Acosta grająca siostrę Mamen – Rebekę.

“Lockerbie: A Search for Truth”

Sezon: 1

Odcinki: 5

Premiera: 27 lutego będą dostępne dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą się ukazywać co tydzień

Reklama

Serial opowiada historię tragicznej katastrofy lotniczej Pan Am 103 z 1988 roku, która wydarzyła się w zaledwie 38 minut po starcie samolotu. Zginęło w niej 259 osób na pokładzie oraz 11 mieszkańców szkockiego miasteczka Lockerbie, na które spadła maszyna. Dr Jim Swire (Colin Firth), ojciec jednej z ofiar, staje się rzecznikiem rodzin, walcząc o ujawnienie prawdy i sprawiedliwość. Jego pełna wyzwań misja prowadzi przez kontynenty i polityczne podziały, zagrażając jego rodzinie i wstrząsając jego zaufaniem do systemu sprawiedliwości. Serial to poruszająca opowieść o ojcowskiej miłości, stracie i niezłomnym dążeniu do prawdy, która może złamać człowieka.

Powrót do korzeni: “Dexter: Grzech pierworodny”

SkyShowtime

Sezon: 1

Odcinki: 10

Premiera: od 30 stycznia z nowymi odcinkami co tydzień

Fani kultowego serialu Dexter mają powód do radości! Akcja serialu rozgrywa się w Miami w 1991 roku i przedstawia młodość Dextera (Patrick Gibson). Walcząc z mrocznymi pragnieniami, uczy się kierować swoim instynktem mordercy dzięki kodeksowi opracowanemu przy pomocy wskazówek jego ojca, Harry’ego (Christian Slater). Kodeks pozwala mu eliminować tylko tych, którzy zasługują na śmierć, jednocześnie unikając wykrycia. Dexter zaczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami, co staje się dla niego wyzwaniem w łączeniu życia zawodowego z jego morderczymi skłonnościami.

Filmy od Minionków po “Star Trek”

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Universal Pictures

Premiera: 10 lutego

Gru oraz jego przeuroczy, żółci pomocnicy wracają w czwartym filmie serii, pełnym szalonych przygód i rodzinnych perypetii. Tym razem przeciwnikami Gru są Maxime Le Mal i jego groźna dziewczyna Valentina. Bohaterowie, zmuszeni do ucieczki, przybierają nowe tożsamości i zaczynają życie w urokliwym miasteczku Mayflower. Filmy o Minionkach są globalnym fenomenem, a seria stała się najbardziej dochodową wśród animacji.

Reklama

Star Trek: Sekcja 31

Premiera: 21 lutego

Laureatka Oscara Michelle Yeoh powraca jako cesarzowa Philippa Georgiou w filmie Star Trek: Sekcja 31. Dołącza do tajnej jednostki Gwiezdnej Floty, aby chronić Zjednoczoną Federację Planet. Jednocześnie zmaga się z konsekwencjami swoich przeszłych czynów, które niekoniecznie były chlubne. W produkcji występują także Omari Hardwick, Kacey Rohl, Sam Richardson i inni, a młodą wersję Philippy odgrywa Miku Martineau.

MaXXXine

Premiera: 27 lutego

Hollywood lat 80 Maxine Minx (Mia Goth), gwiazda filmów dla dorosłych stawiająca pierwsze kroki w mainstreamowym kinie, wreszcie dostaje dużą szansę. W tym samym czasie tajemniczy zabójca zaczyna polować na młode aktorki. Czy jego krwawe zbrodnie doprowadzą do ujawnienia mrocznej przeszłości Maxine?