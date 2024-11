SkyShowtime rozbija bank. Głośne premiery na grudzień i styczeń

Ryan Gosling gra Colta Seaversa, kaskadera, który po poważnym wypadku niemal traci swoją karierę. Zdecydowany wrócić do pracy, kiedy dowiaduje się, że jego była dziewczyna, Jody (Emily Blunt), kręci film i zaprasza go do udziału w projekcie. Licząc na drugą szansę w miłości, Colt powraca na plan filmowy, gdzie szybko odkrywa, że główny bohater produkcji zniknął, a cały projekt jest zagrożony. Wplątany w coraz bardziej skomplikowaną intrygę, musi rozwiązać tajemnicę, aby uratować film i odzyskać Jody. Reżyser David Leitch (znany z "Bullet Train" i producent "Johna Wicka") dostarcza intensywną akcję, humor i klasyczną historię miłosną w jednej pełnej emocji przygodzie.

Od 1 grudnia w SkyShowtime.

Ciche Miejsce: Dzień pierwszy

W przerażającej kontynuacji uniwersum "Cichego miejsca" doświadczamy dnia, w którym świat zamilkł. Kiedy Samira (Lupita Nyong’o) wraca do Nowego Jorku, jej spokojna podróż przeradza się w koszmar, gdy atakują ją tajemnicze stworzenia, które polują na wszystko, co wydaje dźwięki. Wraz ze swoim kotem Frodem i niespodziewanym sojusznikiem (Joseph Quinn), Samira wyrusza w niebezpieczną podróż przez miasto, które zatonęło w ciszy – by przeżyć, musi zachować absolutną ciszę. W tym trzymającym w napięciu thrillerze występują również Djimon Hounsou i Alex Wolff.

Od 25 grudnia w SkyShowtime.

Apartment 7A

Akcja filmu Apartment 7A rozgrywa się w 1965 roku w Nowym Jorku i opowiada historię sprzed wydarzeń z legendarnego horroru Dziecko Rosemary. Co takiego działo się w tym kontrowersyjnym budynku przed wprowadzeniem się Rosemary? Młoda, pełna ambicji tancerka Terry Gionoffrio marzy o sławie i sukcesie w Nowym Jorku. Po poważnym wypadku trafia pod opiekę starszej, zamożnej pary, zamieszkującej luksusowe mieszkanie w prestiżowym apartamentowcu Bramford. Kiedy wpływowy producent Broadwayu oferuje jej szansę na karierę, wydaje się, że spełnią się wszystkie jej marzenia. Jednak po niepokojących wydarzeniach, których nie do końca pamięta, Terry zaczyna wątpić w to, jakie poświęcenia jest gotowa ponieść dla swojej kariery. Z czasem odkrywa, że coś złego nie tylko czai się w apartamencie 7A, ale także w samym budynku Bramford.

Od 31 grudnia w SkyShowtime.

He Went That Way

Thriller, który trzyma w napięciu, oparty na prawdziwej historii seryjnego mordercy Larry’ego Lee Ranesa oraz mężczyzny, którego udało mu się oszczędzić. Jim Goodwin (Zachary Quinto), trener zwierząt, przez przypadek zabiera ze sobą Bobby’ego Fallsa (Jacob Elordi), 19-letniego seryjnego mordercę, w podróż do Chicago, przewożąc cenny ładunek – telewizyjną gwiazdę, szympansa o imieniu Zippy. Rozpoczyna się niebezpieczna gra o władzę, pełna gróźb, manipulacji i wyścigu z czasem, ale również gestów szczodrości i rosnącego między nimi zaufania.

Od 5 stycznia w SkyShowtime.

Dear Santa

"Dear Santa" to komedia, w której chłopiec (Robert Timothy Smith), pisząc list do Świętego Mikołaja, popełnia wielki błąd, przez co przywołuje diabła (Jack Black). W ten sposób rozpoczyna się świąteczna katastrofa. To najnowszy film od braci Farrelly, twórców takich hitów jak "Głupi i głupszy" oraz "Sposób na blondynkę", który na pewno rozgrzeje atmosferę Twoich świąt.

Od 13 grudnia w SkyShowtime.

Grinch

Na szczycie góry, w mrocznej jaskini, żyje Grinch, złośliwy stwór, który nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zniszczyć radość z świąt mieszkańcom pobliskiego miasteczka. Mała Cindy Lou postanawia jednak wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić wszystko, by Grinch także pokochał te wyjątkowe dni. Niestety, temat Grincha jest w miasteczku tematem tabu, co utrudnia jej misję.

Dostępny już teraz w SkyShowtime.