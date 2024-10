Fani mocnych wrażeń z pewnością ucieszą się z powrotu "Lioness". W drugim sezonie tego szpiegowskiego thrillera, stworzonego przez Taylora Sheridana, ponownie zanurzymy się w niebezpieczny świat agentki CIA, Joe (Zoe Saldana), która balansuje na granicy życia osobistego i zawodowego, walcząc z terroryzmem. Gwiazdorska obsada, z Nicole Kidman i Morganem Freemanem na czele, dopełnia całości. Czy to będzie równie udana, a może jeszcze lepsza seria, niż pierwsza?

Co nowego na SkyShowtime listopad 2024

W tym samym dniu na platformie zadebiutuje również mroczny, skandynawski kryminał "The Darkness", o którym chyba nie mówi się wystarczająco dużo. Oparty na bestsellerowej serii Ragnara Jónassona, serial opowiada historię detektyw Huldy Hermannsdóttir (Lena Olin), która staje przed ostatnim wyzwaniem w swojej karierze. Zmuszona do współpracy z nowym partnerem, musi rozwikłać zagadkę szokującego morderstwa, jednocześnie mierząc się z własnymi demonami. Nakręcony w klimatycznym Reykjaviku, z nominowaną do Oscara Leną Olin w roli głównej, "The Darkness" może być czarnym koniem nadchodzącego miesiąca.

Miłośnicy westernów i opowieści o amerykańskiej prowincji nie mogą przegapić kontynuacji prawdopodobnie największej produkcji SkyShowtime: "Yellowstone". W drugiej części piątego sezonu, która pojawi się na platformie 14 listopada, rodzina Duttonów ponownie stawi czoła przeciwnościom losu. Zerwane sojusze, niewyjaśnione zbrodnie i walka o władzę to tylko niektóre z problemów, z którymi będą musieli się zmierzyć. SkyShowtime zabierze nas również w podróż do świata platform wiertniczych w Teksasie - to kolejna świetnie zapowiadająca się seria od Taylora Sheridana. "Landman: Negocjator", to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia i spełnienia w brutalnej rzeczywistości przemysłu naftowego. Z Billym Bobem Thorntonem w roli głównej, serial ukazuje konflikt pomiędzy pracownikami a miliarderami, którzy swoimi decyzjami wpływają na losy świata.

Na platformie nie zabraknie również nowości filmowych. Już 2 listopada pojawi się "Co będzie dalej" - romantyczna komedia z Meg Ryan i Davidem Duchovny w rolach głównych. Film opowiada historię dwojga byłych kochanków, którzy po latach spotykają się na zasypanym śniegiem lotnisku. Odbiór krytyków nie był zbyt dobry, ale może komuś przypadnie do gustu taki duet? Natomiast fani horrorów powinni zanotować w kalendarzu datę 18 listopada - wtedy to na SkyShowtime zadebiutuje "Abigail" - krwawy thriller o grupie porywaczy, którzy padają ofiarą tajemniczej 12-letniej dziewczynki. Film został wyprodukowany przez twórców "Krzyku" (2022).

Na koniec listopada platforma przygotowała familijną produkcję "Istoty fantastyczne", która debiutowała w kinach trochę bez echa, ale zespół za nią stojący oraz sama historia mogą przekonać Was bardzo szybko do seansu. Wzruszający film, wyreżyserowany przez Johna Krasinskiego, opowiada o dziewczynce, która potrafi widzieć wyimaginowanych przyjaciół, a w obsadzie znalazł się sam Ryan Reynolds.

SkyShowtime listopad 2024 lista nowości - co oglądać?

1 listopada

Lioness - sezon 2, odcinki 1-2 (nowe odcinki co tydzień)

The Darkness - sezon 1, wszystkie odcinki

2 listopada

Co będzie dalej - film

14 listopada

Yellowstone - sezon 5B, (nowe odcinki co tydzień)

18 listopada

Abigail - film

20 listopada

Landman: Negocjator - sezon 1, odcinki 1-2 (nowe odcinki co tydzień)

28 listopada

Istoty fantastyczne - film

30 listopada

Action - sezon 1 (nowe odcinki co tydzień)

Dodatkowo, w listopadzie zakończą się emisje nowych odcinków seriali, które miały premierę we wrześniu: