Czasami się wydaje, że w dobie social media, najważniejszą metodą reklamy jest solidny viral. Jednak jak pokazał Netflix, ludzie wciąż lubią, stare poczciwe reklamy i połkną haczyk w mgnieniu oka. Promocji tego serialu zaś nie dało się ominąć, na każdym kroku polowały znajome kolory różu i zieleni.

Reklama

Nie ma mocnych na Squid Game, miliardy godzin

Chociaż nowy sezon, wyczekiwanego Squid Game zadebiutował bardzo późno, bo dopiero 26 grudnia minionego roku to i tak pozostawił konkurencję daleko za sobą. Jak można zobaczyć w zestawieniu przygotowanym przez Nielsena (firma specjalizująca się w analizie danych mediów takich jak seriale i inne), to właśnie ten serial dominował w ostatnim tygodniu 2024. Pomiędzy 23 a 29 grudnia, użytkownicy Netflixa obejrzeli aż 4,9 miliarda minut koreańskiego serialu.

Tym bardziej więc jest ten wynik szokujący, biorąc pod uwagę, że tytuł wyszedł w połowie badanego okresu. Czy ten wynik dziwi? Trochę tak i trochę nie. Dziwi, bo w końcu naprawdę długo kazano czekać na kolejny sezon. Dla przypomnienia pierwszy miał swoją premierę we wrześniu 2021 roku i szybko zdobył ogromną popularność, głównie za sprawą mediów społecznościowych, a potem ruszyła poczta pantoflowa i tak dało to błyskawicznie świetny miks. Tym bardziej obecny rekord dziwi, bo serial nie był przesadnie wybitny, w internecie moda szybko umiera, a do tego twórca naprawdę nie chciał tworzyć kolejnego sezonu. No i tak dochodzimy do kwestii "trochę nie".

Nie dziwi, biorąc pod uwagę ,jak Netflix skutecznie prowadził głośną kampanię reklamową i to dostosowywaną pod różne kraje. Ogrom tej kampanii był idealny na krótkie materiały wrzucane w sieć i też niczym ryby, ludzie zostali wyłapani i grzecznie zasiedli przed ekranami. Drugi sezon ma też inne rekordy, zajmuje trzecie miejsce najbardziej oglądanego sezonu serialu, przed nim jest pierwszy sezon Squid Game i Wednesday. Był to też także najlepszy debiut w całej historii platformy. Trzeci i ostatni sezon Squid Game pojawi się w tym roku.

Źródło: Variety