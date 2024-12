Największe hity 2025 roku - na te nowości SkyShowtime warto czekać

Nowe seriale na SkyShowtime w 2025 roku

Wśród nowości SkyShowtime prym wiodą produkcje, które z pewnością spodobają się miłośnikom mrocznych historii i zagadek. "Agencja", thriller szpiegowski z gwiazdorską obsadą, na czele której stoi Michael Fassbender, przeniesie nas w świat tajnych operacji CIA. Główny bohater, Martian, musi zmierzyć się nie tylko z niebezpieczeństwami czyhającymi na każdym kroku, ale także z własną przeszłością, która powraca w najmniej oczekiwanym momencie.

Z kolei "Dexter: Grzech pierworodny" to prequel kultowego serialu, który ukaże mroczną genezę jednego z najsłynniejszych i najbardziej lubianych seryjnych morderców w historii telewizji. Będziemy świadkami przemiany młodego Dextera Morgana, który pod wpływem traumatycznych przeżyć i "wskazówek" swojego ojca, zaczyna podążać krwawą ścieżką. SkyShowtime nie zapomina również o produkcjach opartych na faktach. Wstrząsający serial "Lockerbie: A Search for Truth" z Colinem Firthem w roli głównej opowie o katastrofie lotniczej z 1988 roku i walce rodzin ofiar o prawdę.

Wśród pozostałych nowości SkyShowtime na 2025 rok warto zwrócić uwagę na "Langera" - polski thriller na podstawie powieści Remigiusza Mroza, opowiadający o młodym biznesmenie, który prowadzi podwójne życie – w dzień jest świetnie prosperującym przedsiębiorcą, a w nocy nieuchwytnym seryjnym mordercą.

Na platformie pojawi się również "The Madison" z Michelle Pfeiffer w roli głównej, kolejna odsłona popularnego uniwersum "Yellowstone", tym razem opowiadająca historię nowojorskiej rodziny, która osiedla się w Montanie. Guy Ritchie szykuje natomiast gangsterską ucztę z gwiazdorską obsadą - jego nowy serial to historia dwóch zwaśnionych rodzin z Londynu, które mają na sumieniu niejedno przestępstwo. W ich świat wplątuje się lojalny pomocnik, gotów na wszystko, by chronić jeden z klanów. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd: Toma Hardy'ego, Pierce'a Brosnana i Helen Mirren.

Nowe sezony Poker Face, 1923 i Gangów Londynu

W 2025 roku na SkyShowtime powrócą również uwielbiane przez widzów seriale. Drugi sezon "1923" z Helen Mirren i Harrisonem Fordem ponownie przeniesie nas na ranczo Duttonów w Montanie, gdzie rodzina musi stawić czoła nowym wyzwaniom i wrogom. Z kolei trzeci sezon "Gangs of London" to kolejna dawka gangsterskich porachunków i brutalnej walki o władzę w londyńskim półświatku. Fani science-fiction z pewnością ucieszą się z premiery trzeciego sezonu "Star Trek: Strange New Worlds", który kontynuuje przygody załogi U.S.S. Enterprise.

Na platformie pojawi się również drugi sezon serialu "Veronika", w którym tytułowa bohaterka, obdarzona zdolnością komunikowania się ze zmarłymi, będzie musiała rozwiązać zagadkę morderstwa sprzed lat. Z kolei "Schmeichel" to dokument, który przybliży sylwetkę legendarnego bramkarza, Petera Schmeichela, ukazując jego triumfy i porażki, zarówno na boisku, jak i w życiu prywatnym.

Nowe filmy na SkyShowtime w 2025

SkyShowtime przygotowało również coś dla widzów czekających na filmy. W lutym 2025 roku na platformie pojawi się "Gru i Minionki: Pod przykrywką", kolejna odsłona przygód uwielbianego przez wszystkich złoczyńcy i jego armii Minionków. Tym razem Gru i jego rodzina będą musieli uciekać przed groźnymi przeciwnikami i rozpocząć nowe życie w urokliwym miasteczku. Fani horrorów z pewnością nie przegapią "MaXXXine", trzeciej części trylogii Ti Westa, która tym razem przeniesie nas do Hollywood lat 80. Maxine Minx, aspirująca aktorka, musi stawić czoła nie tylko mrocznym sekretom Fabryki Snów, ale także tajemniczemu zabójcy, który poluje na młode gwiazdy.

Lista nowości SkyShowtime 2025 - daty premier

Grudzień 2024

31 grudnia: Apartment 7A

Styczeń 2025

2 stycznia: Sweetpea (Złotko)

30 stycznia: Dexter: Grzech pierworodny

Luty 2025

7 lutego: Star Trek: Sekcja 31

9 lutego: Schmeichel

10 lutego: Gru i Minionki: Pod przykrywką

10 lutego: Agencja

16 lutego: MaXXXine

27 lutego: Mamen Mayo

28 lutego: Lockerbie: A Search for Truth

Marzec 2025

10 marca: 1923, sezon 2

2025 (daty premier jeszcze nie ujawnione)