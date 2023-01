Do premiery serwisu SkyShowtime w Polsce odliczamy już dni, co prawda jeszcze nie znamy oficjalnej daty, ale wiele wskazuje na to, że będzie to 14 lutego. Cały czas tajemnicą jest również cena oraz dokładna oferta, ale tutaj również pojawia się kilka wskazówek i wygląda na to, że będzie w czym wybierać.

SkyShowtime z bogatą ofertą na start

Możemy narzekać, że rynek VOD jest w Polsce obecnie mocno rozdrobniony, ale tak naprawdę kolejny gracz, czyli SkyShowtime trochę tę sytuację poprawia. Serwis będzie skupiał produkcje, które na zachodzie oferowane są w ramach 3 różnych usług, czyli Paramount+, Peacock oraz Showtime. Dzięki temu opłacając jeden abonament, którego wysokość prawdopodobnie wyniesie 24,99 zł/miesiąc. I będzie w czym wybierać, bo swoje produkcje w ramach serwisu zaoferują takie wytwórnie jak Universal Pictures, DreamWorks, Sky Studios, Paramount Pictures i Nickelodeon.

Serwis Filmozercy opublikował właśnie wstępną ofertę nowego serwisu, która obejmuje obecnie ponad 150 różnych seriali oraz ponad 460 filmów fabularnych. Nie jest to jeszcze cała oferta, która do dnia premiery może zostać jeszcze rozbudowana, ale już teraz prezentuje się całkiem atrakcyjnie. Rozpiskę wszystkich dostępnych produkcji znajdziecie w tabelkach poniżej, ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na najciekawsze z nich. Wśród filmów z pewnością warto zwrócić uwagę na Top Gun: Maverick, a także szereg klasyków jak 12 małp, Powrót do przeszłości, Bękarty wojny, Mumia, Ojciec Chrzestny, Pulp Fiction, Shrek, Szczęki czy Wróg u bram. Poza tym dostaniemy też całą serię Transformersów, Szybkich i wściekłych, Mission Impossibl0e, American Pie oraz Star Treka.

Równie ciekawie jest po stronie, jeśli nawet nie lepiej jest po stronie seriali. Wiele z nich opisałem w swoim poprzednim tekście, gdzie polecałem wam wiele produkcji Taylora Sheridana, na czele z Yellowstone, 1883, 1923, Tulsa King oraz Mayor of Kingstown. W serwisie jest jednak znacznie więcej ciekawych produkcji, do których dostęp do tej pory był mocno ograniczony. Mowa chociażby o Bates Motel, Battlestar Galactica, Californication, Dexter, Halo, Ray Donovan czy Żona Idealna. Najmłodsi zapewne ucieszą się natomiast z 8 sezonów Psiego Patrolu, a także innych bajek znanych z Nickelodeon.

Poza tym w najbliższych miesiącach powinno pojawić się tam kilka nowości, nie tylko z uniwersum Yellowstone, ale również z bogatego portfolio Paramount+. Fani Jacka Bauera z serialu 24 z pewnością chętnie sięgną po produkcję Rabbit Hole (a może to tylko ja kierowany sentymentem...), a wcześniej pojawi się Wolf Pack z Sarah Michelle Gellar oraz intrygujący The Chemistry of Death, który powinien zaciekawić fanów skandynawskich seriali detektywistycznych. Będzie zatem w czym wybierać, a zarządzanie subskrypcjami VOD niedługo stanie się jeszcze trudniejszym zadaniem ;-).

Lista seriali dostępnych na SkyShowtime

Tytuł Liczba sezonów 1883 1 sezon 1923 1 sezon A Friend of the Family 1 sezon Abby Hatcher 2 sezony Agenci NCIS 6 sezonów Akademia wampirów 1 sezon All The Sins 2 sezony Amerykański żigolak (2022) 1 sezon Awatar: Legenda Aanga 3 sezony Bates Motel 5 sezonów Battlestar Galactica 4 sezony Battlestar Galactica: miniserial 1 sezon Bąbelkowy świat gupików 5 sezonów Bella i Bulldogi 1 sezon Below Deck Mediterranean 3 sezony Below Deck Sailing Yacht 1 sezon Biała sława 1 sezon Big Time Rush 4 sezony Billions 4 sezony Blaze i mega maszyny 6 sezonów Blocco 181 1 sezon BRATERSTWO 3 sezony Brytania 2 sezony Burmistrz Kingstown 2 sezony Californication 7 sezonów Catfish UK 1 sezon Chicago Fire 8 sezonów Chicago Med 5 sezonów Chicago P.D. 4 sezony CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas 3 sezony Dark Horses: Italy's World Cup Triumph 1 sezon Deadwood 3 sezony Deer Squad 2 sezony DEXTER 8 sezonów Dice: Komik w Las Vegas 2 sezony Dlaczego kobiety zabijają 1 sezon Dom grozy 3 sezony Dora poznaje świat 2 sezony Downtown Abbey 6 sezonów Drama Club 1 sezon Drunk History: Pół Litra Historii 2 sezony Drunk History: UK 1 sezon Dzieciaki do wynajęcia 2 sezony Elementary 6 sezonów Escape to the Chateau 3 sezony Ex na plaży 4 sezony Fat Actress 1 sezon FBI 3 sezony Frasier 11 sezonów Free for All 1 sezon Game Shakers 3 sezony Gangi Londynu 1 sezon Geordie Shore 2 sezony Goldie i starszaki 1 sezon Grimm 4 sezony Grzmotomocni 4 sezony Halo 1 sezon HAPPYISH 1 sezon Harmidom 6 sezonów Hawaii 5.0 5 sezonów Herosi 4 sezony House 7 sezonów iCarly 4 sezony iCarly (2021) 2 sezony Indeks strachu 1 sezon Jeden strzał: Fabryka piłkarzy 1 sezon Jeszcze jeden imigrant 1 sezon Kamp Koral: nastoletnie lata Spongeboba 1 sezon Katarzyna Wielka 1 sezon Kłamstwa na sprzedaż 5 sezonów Księga czarownic 1 sezon Kuchciwróżki 2 sezony Kucyk 2 sezony Kukułki z Midwich 1 sezon Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości 2 sezony Madam Secretary 4 sezony Magicy 5 sezonów Magnum 4 sezony Magnum: Detektyw z Hawajów 2 sezony Miasteczko Twin Peaks 2 sezony Modne życie w Chelsea 4 sezony Mother Teresa: For The Love of God? 1 sezon Nicky, Ricky, Dicky i Dawn 4 sezony Niebezpieczny Henryk 5 sezonów Niebezpieczny oddział 2 sezony Okręt 2 sezony Parks and Recreation 7 sezonów Patrick Melrose 1 sezon Patryk Rozgwiazda Show 1 sezon Pełzaki 1 sezon Piekaczki 2 sezony Pierwsza Dama 1 sezon Pingwiny z Madagaskaru 3 sezony Pitch Perfect: Bumper In Berlin 1 sezon Pocztowa Góra 1 sezon Pogrzeb psa 1 sezon Powstanie 1 sezon Pozwól mi wejść 1 sezon Prawo i porządek 1 sezon Prawo i porządek: sekcja specjalna 5 sezonów Prezydent z kreskówki 1 sezon Psi patrol 8 sezonów Ptasia Akademia 2 sezony Rafcio Śrubka 3 sezony Ray Donovan 7 sezonów Raymond Blanc: How to Cook Well 1 sezon Riviera 2 sezony Rodzina Borgiów 3 sezony Romans 5 sezonów Rycerka Nella 2 sezony Santiago z mórz 2 sezony Seal Team 1 sezon Shimmer i Shine 4 sezony Siostra Jackie 7 sezonów SMILF 1 sezon Souls 1 sezon SpongeBob Kanciastoporty 5 sezonów Sprawa idealna 4 sezony Spyders 2 sezony Stacja Berlin 2 sezony Star Trek Prodigy 1 sezon Star Trek: Następne pokolenie 7 sezonów Star Trek: Strange New Worlds 1 sezon Sunny Pogodna 2 sezony Super Pumped: Bitwa o Uber 1 sezon Superstore 5 sezonów Supreme Team 1 sezon SyMed 1 sezon Szpital New Amsterdam 2 sezony Teen Mom UK 2 sezony The Astronauts 1 sezon The Barbarian and the Troll 1 sezon The Calling (2022) 1 sezon The Casagrandes 3 sezony The Hollow Crown 2 sezony The Offer 1 sezon The Office 9 sezonów Tulsa King 1 sezon Twin Peaks 1 sezon Tyler Perry's Young Dylan 2 sezony Ucieczka z Dannemory 1 sezon Umrzeć ze śmiechu 2 sezony Uśpiona komórka 2 sezony Victoria znaczy zwycięstwo 3 sezony Wielkie przygody małego rekina 1 sezon Wojownicze żółwie ninja (2012) 5 sezonów Wróżkowie chrzestni 2 sezony Wszyscy razem, śladem Blue! 3 sezony Yellowstone 5 sezonów Zabójcze pary 4 sezony Zaprzysiężeni 3 sezony Żona idealna 7 sezonów

Lista filmów dostępnych na SkyShowtime

Tytuł Kategoria 12 małp (1995) Science fiction 13 Godzin: Tajna Misja W Benghazi (2016) Film akcji 21 gramów (2003) Dramat 40 lat minęło (2012) Komedia 40-letni prawiczek (2005) Komedia 47 Roninów (2013) Film akcji '71 (2014) Film akcji 8 Mila (2002) Dramat A.I. Sztuczna inteligencja (2001) Science fiction Action Point: Park rozrywki (2018) Komedia Admission (2013) Film romantyczny Adventureland (2009) Komediodramat Agent i pół (2016) Film akcji Alfie (2004) Film romantyczny Ambulans (2022) Film akcji American Beauty (1999) Dramat American Pie 2 (2001) Komedia American Pie: Bractwo Beta (2007) Komedia American Pie: Wakacje (2005) Komedia American Pie: Wesele (2003) Komedia American Pie: Zjazd absolwentów (2012) Komedia Amerykański Żigolak (1980) Dramat Anchorman 2: The Legend Continues (2013) Comedy Angielski pacjent (1996) Dramat Angus, stringi i przytulanki (2008) Komedia Anna Karenina (2012) Dramat Apollo 13 (1995) Dramat As w rękawie (2007) Film akcji As w rękawie 2: Bal zabójców (2010) Film akcji Atak na posterunek (2005) Film akcji Ave, Cezar! (2016) Komedia Aż poleje się krew (2008) Dramat Babe – świnka z klasą (1995) Film przygodowy Babe: świnka w mieście (1998) Film przygodowy Back To The Future (1985) Sci-Fi Barbie: Gwiezdna przygoda (2016) Film przygodowy Barbie: Rockowa księżniczka (2015) Musical Barbie: Tajne agentki (2016) Film przygodowy Battleship: Bitwa o Ziemię (2012) Film akcji Baywatch. Słoneczny patrol (2017) Komedia Beavis i Butt-Head zaliczają Amerykę (1996) Komedia Beethoven (1992) Komedia Beethoven 2 (1993) Komedia Beethoven 6 – Wielka ucieczka (2008) Komedia Beethoven na tropie skarbu (2014) Komedia Beethoven. Świąteczna przygoda (2011) Komedia Bękarty wojny (2009) Dramat Big Lebowski (1998) Komedia Blackfish (2013) Film dokumentalny Blok 99 (2017) Dramat Boyhood (2014) Dramat Buena Vista Social Club: Adios (2017) Film dokumentalny Bumblebee (2018) Film akcji By the Sea (2015) Drama Być jak John Malkovich (1999) Komediodramat Było sobie kłamstwo (2009) Komedia Całkiem zabawna historia (2010) Komediodramat Candyman (1992) Horror Cast Away - Poza Swiatem (2000) Dramat Cena odwagi (2007) Dramat Chicago (2002) Musical Chłopaki też płaczą (2008) Komedia Chłód w lipcu (2014) Thriller Ciekawski George (2006) Komedia Ciekawski George 3: Powrót do dżungli (2015) Film przygodowy Ciekawski George: Małpiszon i Gwiazdka (2009) Film przygodowy Ciekawski George: Wszyscy za małpą (2009) Film przygodowy Ciemniejsza strona Greya (2017) Dramat Cloverfield Lane 10 (2016) Thriller Colonia (2015) Dramat Coming to America (1988) Comedy Conor McGregor: Zły chłopiec (2017) Film dokumentalny Crimson Peak. Wzgórze krwi (2015) Horror Czarna magia (2007) Dramat Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii (2016) Thriller Czas mroku (2017) Dramat Czas na miłość (2013) Komediodramat Człowiek o żelaznych pięściach (2012) Film akcji Człowiek Tai Chi (2013) Film akcji Death Race 2 (2010) Film akcji Death Race: Wyścig śmierci (2008) Film akcji Definitely, Maybe (2008) Comedy-Drama Dirty Dancing 2 (2004) Dramat Dług (2010) Dramat Dom (2015) Science fiction Downton Abbey: Nowa epoka (2022) Dramat Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas (2000) Adventure Dracula: Historia nieznana (2014) Film fantasy Dragnet (1987) Komedia Dragon Nest: Wojownicy Świtu (2014) Film fantasy Dreamgirls (2006) Musical Druhny (2011) Komedia Duma i uprzedzenie (2005) Film romantyczny Dzieciak rządzi (2017) Komedia Dziedzictwo Bourne'a (2012) Film akcji Dzielny Despero (2008) Film przygodowy Dziennik Anne Frank (2016) Dramat Dziewczyna moich koszmarów (2007) Komedia Dziewczyna z ekstraklasy (2010) Komedia Dziewczyna z portretu (2015) Dramat E.T. (1982) Science fiction Effie Gray (2014) Dramat Elizabeth (1998) Dramat Elizabeth: Złoty wiek (2007) Dramat Escobar: Historia nieznana (2014) Dramat Eskorta porucznika (2017) Dramat Ethel & Ernest (2016) Dramat Evan Wszechmogący (2007) Komedia Everest (2015) Film przygodowy Ex machina (2015) Science fiction Farciarz Gilmore (1996) Komedia Fatalne zauroczenie (1987) Thriller Ferrari: Race to Immortality (2017) Film dokumentalny Film o pszczołach (2007) Komedia Flintstonowie (1994) Komedia Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas! (2000) Komedia Flushed Away (2006) Comedy Footloose (2011) Musical Frank & Lola (2016) Dramat Friday Night Lights (2004) Dramat Frost/Nixon (2008) Dramat Funny People (2009) Komedia G.I. Joe: Odwet (2013) Film akcji Gdzie jesteś, Amando? (2008) Dramat Get on Up (2014) Dramat Gladiator (2000) Film akcji Gliniarz w przedszkolu (1990) Komedia Gliniarz z Beverly Hills (1984) Komedia Gliniarz z Beverly Hills III (1994) Komedia Godzinki (2017) Komedia Godziny (2002) Dramat Góra Dantego (1997) Film akcji Gra (1997) Thriller Grease (1978) Musical Green Zone (2010) Film akcji Gru, Dru i Minionki (2017) Komedia Gwiazdorskie życie (2016) Komedia Gwiezdny pył (2007) Film fantasy Haker (2015) Film akcji Hanging Sun (2021) Thriller Hannibal (2001) Thriller Hellboy: Złota armia (2008) Film fantasy Hitting the Apex (2015) Film dokumentalny Holiday (2006) Komedia Hop (2011) Fantasy Hot Fuzz – Ostre psy (2007) Komedia Hulk (2003) Film akcji I Do... Until I Don't (2017) Komedia Idol z piekła rodem (2010) Komedia Imperium (2016) Thriller Ingrid wyrusza na zachód (2017) Komediodramat Ja, ty i on (2006) Komedia Jack Ryan: Teoria chaosu (2014) Film akcji Jackass 2.5 (2007) Komedia Jackass 3.5 (2011) Komedia Jackass 3D (2010) Komedia Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5 (2013) Komedia Jaja w tropikach (2008) Komedia Jak ukraść księżyc (2010) Komedia Jak wytresować smoka 2 (2014) Film przygodowy Jako w piekle, tak i na Ziemi (2014) Thriller Jane Eyre (2011) Dramat Jarhead 2: W polu ognia (2014) Film akcji Jarhead 3: Oblężenie (2016) Film akcji Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej (2005) Dramat Jason Bourne (2016) Film akcji Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm (1997) Komedia Jeff wraca do domu (2012) Komediodramat Jeszcze dłuższe zaręczyny (2012) Film romantyczny Jęk Czarnego Węża (2007) Dramat Jim (2016) Film dokumentalny Joe Black (1998) Dramat Johnny English: Reaktywacja (2011) Komedia Jurassic Park III (2001) Film przygodowy Jurassic World (2015) Film przygodowy Jurassic World: Dominion (2022) Film przygodowy K-9 (1989) Komedia Kacper (1995) Komedia Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film (2017) Komedia Kick-Ass 2 (2013) Film akcji Kiksy (2016) Dramat King Kong (2005) Film przygodowy Klub winowajców (1985) Komediodramat Klucz do koszmaru (2005) Horror Kłamca, kłamca (1997) Komedia Kobieta Na Skraju Dojrzalosci (2011) Komediodramat Kontrabanda (2012) Film akcji Kosmiczna załoga (1999) Komedia Kot (2003) Komedia Kot W Butach (2011) Komedia Kozaczki z pieprzykiem (2005) Komediodramat Krampus. Duch Świąt (2015) Horror Krokodyl Dundee (1986) Komedia Krokodyl Dundee II (1988) Film przygodowy Kroniki Spiderwick (2008) Film fantasy Król przemytu (2017) Film akcji Król Skorpion (2002) Film przygodowy Król Skorpion 2: Narodziny wojownika (2008) Film przygodowy Król Skorpion 3: Odkupienie (2012) Film akcji Król Skorpion 4: Utracony tron (2015) Film akcji Krucjata Bourne'a (2004) Film akcji Krudowie (2013) Film przygodowy Krzyk (1996) Horror Krzyk 2 (1998) Horror Krzyk 3 (2000) Horror Kto ją zabił? (2005) Dramat Kult laleczki Chucky (2017) Horror Kung Fu Panda (2008) Film akcji Kung Fu Panda 3 (2016) Komedia Kurt Cobain: Życie bez cenzury (2015) Film dokumentalny Lady Bird (2017) Komediodramat Laleczka Chucky: Następne pokolenie (2004) Horror Laski na gigancie (2017) Komedia Legenda telewizji (2004) Komedia Les Miserables: Nędznicy (2012) Dramat Lorax (2012) Film przygodowy Lot z przygodami (2017) Komedia Lucy (2014) Film akcji Ludzkie dzieci (2006) Dramat Łowca i Królowa Lodu (2016) Film fantasy Madagaskar (2005) Komedia Madagaskar 3 (2012) Komedia Mali agenci (2001) Film akcji Mali agenci 2: Wyspa marzeń (2002) Film akcji Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd (2003) Film akcji Mama (2013) Horror Mamma Mia! (2008) Musical Manny (2014) Film dokumentalny Marlon Brando o sobie (2015) Film dokumentalny Masakra w Monachium 1972 Film dokumentalny McLaren (2017) Film dokumentalny Meru (2015) Film dokumentalny Miasto duchów (2009) Horror Miasto duchów (2008) Komediodramat Między słowami (2003) Komediodramat Mięso (2016) Horror Milion sposobów jak zginąć na Zachodzie (2014) Komedia Miliony Brewstera (1985) Komedia Mina (2016) Thriller Minionki (2015) Komedia Minionki rozrabiają (2013) Komedia Minionki: Wejście Gru (2022) Komedia Miss Saigon: 25th Anniversary Performance (2016) Musical Mission: Impossible (1996) Film akcji Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) Film akcji Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) Film akcji Młodzi dorośli (2014) Komediodramat Monster High: 13 życzeń (2013) Film fantasy Monster High: Boo York, Boo York (2015) Film fantasy Monster High: Upiorne połączenie (2014) Film fantasy Muhammad Ali. Legenda (2014) Film dokumentalny Mumia (2017) Film akcji Mumia (1999) Film przygodowy Mumia powraca (2001) Film przygodowy Mumia: Grobowiec cesarza smoka (2008) Film przygodowy Mustang z Dzikiej Doliny (2002) Film przygodowy Na pokuszenie (2017) Dramat Na przedmieściach (1989) Komedia Nadchodzi Polly (2004) Film romantyczny Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj (2008) Komedia Napoleon Dynamite (2004) Comedy Nauka jazdy (2014) Komedia Nić widmo (2017) Dramat Niebezpieczny umysł (2003) Komediodramat Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka (2000) Film akcji Niewygodna prawda 2 (2017) Film dokumentalny Niezłomny (2014) Dramat Niezwykły dzień panny Pettigrew (2008) Film romantyczny Notting Hill (1999) Film romantyczny Od zmierzchu do świtu (1996) Horror Odlotowa przygoda (2015) Film przygodowy Ognisty podmuch (1991) Thriller Ojciec chrzestny (1972) Dramat Ojciec chrzestny, część II (1974) Dramat Okrucieństwo nie do przyjęcia (2003) Komedia Opowieść Wigilijna Pana Magoo (1962) Komedia Ostatni rycerze (2015) Film akcji Ostatni Smok 4: Bitwa o Ogień Smoczego Serca (2017) Film fantasy Ostrożnie, pożądanie (2007) Dramat Ostrza Chwały (2007) Komedia Oszukana (2008) Dramat Ouija: Narodziny zła (2016) Horror Pan Peabody i Sherman (2014) Film przygodowy Pan Wilk i spółka. The Bad Guys (2022) Komedia Państwo młodzi: Chuck i Larry (2007) Komedia Para na życie (2009) Komediodramat Park Jurajski (1993) Film przygodowy Pełzaki szaleją (2003) Film przygodowy Pełzaki w Paryżu (2000) Film przygodowy Pierwsza piątka (2014) Komedia Pierwszy śnieg (2017) Thriller Pięćdziesiąt twarzy Greya (2015) Dramat Piękny Umysł (2001) Dramat Pilgrimage (2017) Film akcji Piłki z jajami (2007) Komedia Plan B (2010) Komedia Plan doskonały (2006) Thriller Płoty (2016) Dramat Podpalaczka (2022) Horror Podziemie: Historia Juliana Assange'a (2012) Dramat Pokuta (2007) Dramat Policjanci z Miami (2006) Film akcji Polowanie na Czerwony Październik (1990) Thriller Pomniejszenie (2017) Dramat Powiernik królowej (2017) Dramat Powrót do przyszłości III (1990) Science fiction Prawdziwe męstwo (2010) Western Prawie święta (2016) Komediodramat Projekt: Monster (2008) Horror Przetrwać Święta (2004) Komedia Przygody psa Balto (1995) Film przygodowy Przylądek strachu (1991) Thriller Psychoza (1960) Horror Psychoza (1998) Horror Ptaki (1963) Thriller Pulp Fiction (1994) Film akcji Radiowóz (2015) Thriller Raj dla par (2009) Komedia Ray (2004) Dramat Ray Donovan: The Movie (2022) Dramat Realive (2016) Science fiction Rodzina Adamsów 2 (1993) Komedia Sala strachu (2016) Thriller Sąsiedzi (2014) Komedia Scott Pilgrim kontra świat (2010) Film akcji Senna (2010) Film dokumentalny Sens życia według Monty Pythona (1983) Komedia Sherpa (2015) Film dokumentalny Shrek Forever (2010) Komedia Shrek the Musical (2013) Musical Sin Nombre (2009) Thriller Słodkie zmartwienia (1995) Komedia Snowtime! (2015) Komedia Spisek w Boże Narodzenie (1991) Komedia SpongeBob Kanciastoporty (2004) Komedia Spongebob: na suchym lądzie (2015) Komedia Sprzymierzeni (2016) Dramat Stan zagrożenia (1994) Film akcji Star Trek (2009) Science fiction Star Trek II: Gniew Khana (1982) Science fiction Star Trek III: W poszukiwaniu Spocka (1984) Science fiction Star Trek IV: Powrót na Ziemię (1986) Science fiction Star Trek V: Ostatnia granica (1989) Science fiction Star Trek VI: Wojna o pokój (1991) Science fiction Star Trek: Nemesis (2002) Science fiction Star Trek: Pokolenia (1994) Science fiction Star Trek: W nieznane (2016) Science fiction Starsky i Hutch (2004) Komedia Stary, kocham cię (2009) Komedia Steve Jobs (2015) Dramat Steve Jobs: Człowiek-maszyna (2015) Film dokumentalny Straszny film (2000) Komedia Straszny film 2 (2001) Komedia Straszny film 3 (2003) Komedia Strażnicy marzeń (2012) Film fantasy Strzelec (2007) Film akcji Suma wszystkich strachów (2002) Thriller Super 8 (2011) Science fiction Szalona noc (2011) Komedia Szczęki (1975) Thriller Szczęki 2 (1978) Thriller Szczęki 3 (1983) Thriller Szczęki 4 – Zemsta (1987) Thriller Szkolna zaraza (2014) Horror Szkoła rocka (2003) Komedia Szkoła życia (2014) Komediodramat Szybcy i wściekli (2009) Film akcji Szybcy i wściekli (2001) Film akcji Szybcy i wściekli 5 (2011) Film akcji Szybcy i wściekli 6 (2013) Film akcji Szybcy i wściekli 7 (2015) Film akcji Szybcy i wściekli 8 (2017) Film akcji Szybcy i wściekli: Tokio Drift (2006) Film akcji Śmierć nadejdzie dziś (2017) Horror Śniadanie u Tiffany'ego (1961) Komedia Świt żywych trupów (2004) Horror Tajemnica Brokeback Mountain (2005) Dramat Tata kontra tata (2015) Komedia Tata kontra tata 2 (2017) Komedia Ted 2 (2015) Komedia Teoria wszystkiego (2014) Dramat Terminator Genisys (2015) Film akcji The Boy (2015) Horror The Boy Next Door (2015) Thriller The Break-Up (2006) Comedy-Drama The Free Man (2016) Film dokumentalny The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone (1990) Drama To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) Dramat To skomplikowane (2009) Komedia Top Gun: Maverick (2022) Film akcji Tower Heist: Zemsta cieciów (2011) Komedia Tożsamość Bourne'a (2002) Film akcji Transformers (2007) Film akcji Transformers 3 (2011) Film akcji Transformers: Ostatni rycerz (2017) Film akcji Transformers: Zemsta upadłych (2009) Film akcji Trener (2005) Dramat Trolle (2016) Komedia Truman Show (1998) Dramat Turbo (2013) Film przygodowy Turks & Caicos (2014) Thriller Turtle Power: A History of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) Film dokumentalny Twister (1996) Film akcji Uciekaj! (2017) Horror Układ (2013) Thriller Ultimatum Bourne’a (2007) Film akcji Upiór w operze (2004) Dramat Urodzony 4 lipca (1989) Dramat Utalentowany pan Ripley (1999) Thriller Utracone taśmy Czarnobyla (2021) Dramat Uważaj, kochanie (2016) Horror Uwierz w ducha (1990) Dramat Vanilla Sky (2001) Thriller W ciemność. Star Trek (2013) Science fiction W cieniu jupiterów (2014) Dramat W imię ojca (1993) Dramat W sieci pająka (2001) Thriller Wakacje Jasia Fasoli (2007) Komedia Wanderlust (2012) Komedia Wanted – Ścigani (2008) Film akcji Warcraft: Początek (2016) Film fantasy Watchmen: Strażnicy (2009) Film akcji Wbrew regułom (2000) Dramat Wielki mur (2016) Film akcji Wierny ogrodnik (2005) Thriller Wigilijny show (1988) Komedia Wiking (2022) Film akcji Witaj w domu panie Jenkins (2008) Komedia Witajcie u mnie (2015) Komediodramat Wizyta (2015) Horror Władcy umysłów (2011) Thriller Włoska robota (2003) Film akcji Wodny świat (1995) Film akcji Wojna Charliego Wilsona (2007) Komediodramat Wojna światów (2005) Science fiction World Trade Center (2006) Dramat World War Z (2013) Horror Wpadka (2007) Komedia Wredne dziewczyny 2 (2011) Komedia Wróg u bram (2001) Dramat Wschodnie obietnice (2007) Thriller Wszystko stracone (2013) Film przygodowy Wszystko za życie (2007) Dramat Wyspa Tajemnic (2010) Thriller Wyścig śmierci 3: Piekło (2013) Film akcji Wzgórze nadziei (2004) Dramat Za szybcy, za wściekli (2003) Film akcji Zaginiony ląd (2009) Komedia Zaginiony świat: Jurassic Park (1997) Film przygodowy Zakładnik (2004) Film akcji Zakochany Szekspir (1998) Film romantyczny Zamiana ciał (2011) Komedia Zapach kobiety (1992) Dramat Zielona mila (1999) Dramat Ziemia żywych trupów (2005) Horror Ziemia: Niezwykły dzień z życia planety (2017) Film dokumentalny Złap mnie, jeśli potrafisz (2002) Dramat Złodziej tożsamości (2013) Komedia Złodziej w hotelu (1955) (1955) Thriller Zły Mikołaj (2003) Komedia Zombillenium (2017) Komedia Zoolander (2001) Komedia Zoolander 2 (2016) Komedia Zwierzęta nocy (2016) Dramat

źródło: Filmozercy