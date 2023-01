Gdy spojrzy się na dorobek każdej z wytwórni, stacji telewizyjnych oraz platform składających się na ofertę SkyShowtime, to można być pod sporym wrażeniem. Mamy tu bowiem niemal kompletny katalog od wielkich hitów kinowych, przez doceniane seriale, a na dokumentach i tytułach dla najmłodszych widzów kończąc. Wiemy jednak, że nie wszystkie produkcje, za które odpowiadają wymienione we wstępie podmioty, trafią (od razu) na SkyShowtime. Część z nich dostępna jest na innych platformach i te kontrakty mogą obowiązywać jeszcze jakiś czas. Co więcej, nie byłbym zdziwiony, gdyby w przypadku niektórych produkcji SkyShowtime wcale nie starało się ich odzyskać i oferować na wyłączność. A są ku temu przesłanki, dlatego nie spodziewajmy się, że wszystkie produkcje np. od Universala czy Showtime będą dostępne tylko na SkyShowtime. Sytuacja jest dość skomplikowana i niezwykle dynamiczna.

Są jednak takie produkcje, których nie mieliśmy szansy zobaczyć online w Polsce w ogóle. Są takie serie filmowe, które nigdy nie był oferowane w całości w jednym miejscu. Są też takie tytuły, które były w katalogach serwisów VOD, ale od pewnego czasu nie można ich nigdzie zobaczyć. To wszystko sprawia, że już na start SkyShowtime może być naprawdę ciekawym miejscem dla widzów, a biorąc pod uwagę przecieki co do ceny subskrypcji, to 24,99 zł miesięcznie lub 199,90 zł za cały rok z góry może okazać się naprawdę atrakcyjną propozycją. Dużo będzie jednak zależało od oferty oraz zaplecza technicznego SkyShowtime, a wobec tej pierwszej kwestii mamy już w miarę konkretne oczekiwania.

Najważniejsze seriale na SkyShowtime

Nie moglibyśmy nie rozpocząć od "Yellowstone" i jego dwóch spin-offów, czyli "1883" i "1923". Seriale, które cieszą się ogromną popularnością i bardzo dobrymi opiniami najwyraźniej trafią do Polski dopiero teraz. "Yellowstone" opowiada o rodzinie ranczerów Duttonów, którzy trzymają pieczę nad rozległym obszarem i farmami od wielu lat. To powoduje, że cenną ziemią interesują się deweloperzy oraz... indiańskie rezerwaty. John Dutton (Kevin Costner) często jest zdany sam na siebie, a realia w jakich jego rodzinie przychodzi bronić swej ziemi są odległe od tego, co znamy z pierwszych stron gazet. "1883" to prequel "Yellowstone" i skupia się na wędrującej przez niebezpieczne obszary USA rodzinie Duttonów w celu osiedlenia się na niepodbitych ziemiach Ameryki. "1923" natomiast jest sequelem "1883" i przedstawia losy rodziny Duttonów na tle takich historycznych wydarzeń jak wprowadzenie prohibicji w USA, suszę i początki wielkiej recesji. W obsadzie produkcji znalazł się nie często grający w serialach Harrison Ford.

Wśród oryginalnych seriali Paramount+ znajduje się też całkiem dobrze przyjęte "Halo", które nakręcono na podstawie serii gier - aż po dziś dzień Polscy widzowie nie mieli możliwości zobaczyć serialu legalnie online. Uwagę też zwraca na siebie "Tulsa King" z Sylvestrem Stallone'em w roli głównej, które łączy w sobie cechy nowoczesnego i klasycznego kina. Wśród seriali, które ominęły Polskę znajdują się także "Super Pumped: The Battle for Uber" oraz "The First Lady" - pierwszy z nich opowiada o początkach aplikacji Uber, a drugi przedstawia historyczne zmiany w USA przez pryzmat pierwszych dam Michelle Obamy, Betty Ford i Eleanor Roosevelt.

Klasyki serialowe i filmowe na SkyShowtime?

Aż trudno było mi uwierzyć w to, że w chwili obecnej nie mamy możliwości obejrzeć online "Ray'a Donovana" czy "Californication", które dość długo były oferowane przez serwisy VOD - czyżby SkyShowtime zabezpieczyło wcześniej prawa i już w lutym zaoferuje nam te seriale u siebie? Jeżeli chodzi o nadrabianie klasyków, to nie mogę doczekać się ewentualnego debiutu wszystkich odmian i sezonów "CSI: Crime Scene Investigation" oraz "NCIS". Szanse na to są, niestety, niewielkie, bo widzimy jak duże problemy ma chociażby HBO Max z przygotowaniem nowych tłumaczeń dla "Ostrego dyżuru" czy "ALFa", ale może w dłuższej perspektywie SkyShowtime zdoła pokazać klasyki telewizji u siebie.

Biorąc pod uwagę dotychczas prezentowane materiały promocyjne, biblioteka filmowa SkyShowtime będzie dość szeroka i powinniśmy spodziewać się już na otwarcie takich hitów jak "Top Gun: Maverick", "NOPE" czy "Wiking", ale liczymy też na szansę nadrobienia/powtórzenia niektórych klasyków. W tej kategorii znajdują się takie serie, jak "Szybcy i wściekli", "Mission: Impossible", "Jurassic Park/World" czy "Ojciec Chrzestny", gdzie miło byłoby dysponować obydwiema wersjami trzeciej części. O tym, czego jeszcze możemy spodziewać się po SkyShowtime w Polsce, pisaliśmy kilkukrotnie, a ostatnio dowiedzieliśmy się też, że platforma przejęła niektóre tytuły od HBO Max, w tym polską "Warszawiankę" z Borysem Szycem w roli głównej. SkyShowtime ma trafić do Polski jeszcze w lutym.