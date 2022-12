Bogata oferta VOD w Polsce

Polska naprawdę całkiem nieźle wypada pod względem dostępności serwisów VOD. Mamy w czym wybierać i dla wielu osób, to aż nadto, bo trudno znaleźć czas aby to wszystko obejrzeć. Jeśli jednak chodzi o prawdziwe, wysokiej jakości produkcje, to niestety mam wrażenie, że wcale nie jest tak różowo. Rzadko, który nowy serial osiąga na IMDb oceny wyższe niż 6-7, a przy ograniczonym czasie na oglądanie, wolę skupić się na czymś co faktycznie wzbudza jakieś emocje. Tak się jednak jakoś składa, że ostatnio 95% nowych tytułów pojawiających się na tych licznych serwisach VOD, a subskrybuje ich chyba z 7, zwyczajnie mi się nie podoba. Znalazłem jednak jeden serwis, który wypuszcza perełkę za perełką, ale nie jest jeszcze oficjalnie dostępny w Polsce. To Paramount+, którego oferta trafi oficjalnie do naszego kraju w przyszłym roku wraz z serwisem SkyShowtime.

Taylor Sheridan zamienia wszystko w złoto

Paramount to wytwórnia filmowa, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To oni są odpowiedzialni za takie hity jak Top Gun, Indiana Jones, Mission Impossible, Forrest Gump czy seria Transformers. Właścicielem wytwórni jest korporacja medialna ViacomCBS, do której należy też serwis SkyShowtime, a wraz z nim wiele wysoko ocenianych seriali. W ostatnich latach prawdziwą furorę robią przede wszystkim formaty stworzone przez Taylora Sheridana, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Sicario, Wind River czy występów w serialu Sons of Anarchy. Jego talent rozbłysnął w pełni w ostatnich latach, gdy zaczął tworzyć seriale dla Paramount+.

Pierwszym hitem jest Yellowstone, w którym główną rolę twardego ranczera z Montany gra sam Kevin Costner. Obecnie trwa emisja już 5. serii tego serialu, a średnia ocen na IMDb to nadal mocne 8,7, które plasuje tą produkcję w czołówce najwyżej ocenianych. Jej siłą jest nie tylko świetna historia, ale również genialna gra aktorska. Jeśli chcecie zobaczyć mocną kobiecą postać, która nie jest sztucznie do tej roli desygnowana to musicie zobaczyć jak w roli Beth Dutton spisuje się Kelly Reilly. Beth przejmuje praktycznie każdą scenę, w której się pojawia i trudno oderwać od niej wzrok. I może owszem, cała historia jest chwilami mocno przerysowana, ale to wcale nie oznacza, że nie jest świetną rozrywką. To powinien być jeden z pierwszych seriali jakie obejrzycie po premierze SkyShowtime w Polsce.

Yellowstone to jednak tylko początek. Bazując na ogromnej popularności serialu, Taylor Sheridan rozpoczął prace nad spin-offami, które wcale nie zamierzają być tylko wypełniaczami. Ba jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że 1883 jest jeszcze lepszą produkcją. To zamknięta w 10 odcinkach historia przodków głównego bohatera Yellowstone - Johna Duttona. Serial ma jeszcze wyższą ocenę na IMDb - 8.8/10 i wydaje mi się, że jest ona nawet nieco zaniżona, bo w moim osobistym rankingu to tytuł z pierwszej dziesiątki. Serial opowiada o podróży rodziny Duttonów wraz z emigrantami z Europy, z Teksasu do Oregonu w poszukiwaniu nowego, lepszego życia. Siłą tej produkcji ponownie jest świetna gra aktorska - Sam Elliot, Tim McGraw, Faith Hill, a przede wszystkim genialna, młodziutka Isabel May to postacie, które po prostu zapadają w pamięć. 1883 to jednak przede wszystkim emocje, którymi Taylor Sheridan targa w każdym odcinku, a oglądając ostatnie dwa, lepiej sobie przygotować opakowanie chusteczek.

Swoją drogą za nieco ponad tydzień zadebiutuje kolejny spin-off z tej serii - 1923, który ponownie skupia się na rodzinie Duttonów, ale już 40 lat później, w czasach wielkiej prohibicji. Obsada ponownie wygląda świetnie, bo w głównych rolach mamy Helen Mirren i Harrisona Forda, a sam trailer pokazuje, to co znamy już z Yellowstone, czyli hart ducha rodziny Duttonów. W trakcie produkcji jest również jeszcze jeden serial - 6666, opowiadający historię ranczerów z Teksasu. Tam też za historię odpowiada Sheridan i jestem przekonany, że będzie ona równie dobra.

Nie tylko ranczerami Sheridan żyje

Jeśli jednak myślicie, że Taylor Sheridan to tylko gość od koni i dzikiego zachodu, to mocno się mylicie. Spod jego pióra wyszedł również serial Mayor of Kingstown, skupiający się na niewielkim miasteczku w stanie Michigan - Kingstown, które żyje z prowadzonych tam więzień. Obsada ponownie nie pozostawia wiele do życzenia, w głównej roli występuje Jeremy Renner, a partnerują mu Diane West, Hugh Dillon oraz Aidan Gillen. Sama historia nie jest już może tak oryginalna, opowiada o korupcji i układach, przerysowując pewnie świat rzeczywisty, ale trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka. Sheridan idzie śladami mistrzów gatunku i już w pierwszym odcinku prezentuje nam wydarzenie, które będzie napędzało całą historię.

I wreszcie na koniec, chciałbym też polecić wam najnowszą produkcję, która jest dopiero w połowie emisji (4 z 10 odcinków), ale już widać, że będzie równie dobra. Tulsa King to serial, w którym główne skrzypce gra nie kto inny jak Sylvester Stallone. I musicie mi uwierzyć, gra tutaj chyba jedną z najlepszych ról w całej swojej karierze. Jego postać, Dwight "The General" Manfredi, to podstarzały (75 lat) gangster z zasadami, który wychodzi po 25 latach z więzienia i nie zostaje ciepło przyjęty, przez swoją gangsterską rodzinę. Zostaje zesłany do Oklahomy, gdzie zaczyna budować "biznes" od podstaw. Cała historia jest mocno podkręcona, ale przypomina mi nieco najlepsze filmy sensacyjne z lat 90-tych (Szklana Pułapka, Zabójcza broń), które łączą akcje z zabawnymi gagami. I ponownie, Sly pokazuje tu swoją najlepszą aktorską stronę.

To wszystko sprawia, że wejście SkyShowtime do Polski określiłbym mianem najbardziej oczekiwanego. Natężenie mocny produkcji jest tam ogromne i polecam sprawdzić przynajmniej niektóre z wyżej wymienionych (1883!), na pewno się nie zawiedziecie.