Tegoroczne nominacje do Oscarów to prawdziwa gratka dla fanów filmów z niemal każdego gatunku. Kiedyś, by nadrobić wszystkie zaległości, zdani byliśmy na łaskę kin i dystrybucji na DVD (lub Blu-ray). Dziś większość nagradzanych produkcji dostępna jest w popularnych serwisach VOD. Postanowiliśmy więc zebrać listę najgorętszych tytułów, które w marcu powalczą o najcenniejszą statuetkę przemysłu filmowego, i podpowiadamy, gdzie można je obejrzeć w Polsce!

Niewątpliwym liderem tegorocznych nominacji do Oscarów jest film "Wszystko wszędzie naraz". Jeśli nie mieliście okazji go obejrzeć, koniecznie nadróbcie zaległości - tym bardziej, że jest on dostępny na platformie Amazon Prime Video. Na tej samej platformie możecie obejrzeć również "Argentyna, 1985".

Filmy nominowane do Oscarów 2023 - gdzie można je obejrzeć na VOD w Polsce?

Najwięcej Oscarowych nominacji obejrzycie jednak na Netfliksie. To właśnie na tej platformie dostępne są:

Jeśli posiadacie abonament HBO Max to na tej platformie macie możliwość obejrzenia filmów "Elvis", "Batman" i "Nawalny" - każdy z nich walczy o statuetkę w innej kategorii, ale każdy warto obejrzeć. Podobnie jak filmy z nominacjami do Oscarów dostępne na platformie Apple TV+. Znajdziecie nie niej "Most" - film, w którym gra Brian Tyree Henry walczący o Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. natomiast "Chłopiec, kret, lis i koń" jest nominowany w kategorii najlepszej animacji pełnometrażowej.

Niestety są też takie filmy, który na VOD nie zobaczymy. Jednak nie warto się poddawać, gdyż są one dostępne do wypożyczenia z z popularnych sklepów/wypożyczalni cyfrowych. Tak jest w przypadku nominowanego do Oscara polskiego filmu "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Tę produkcję możecie wypożyczyć na Nowe Horyzonty VOD. Dostęp do filmu na 48 godzin kosztuje 14,90 zł. Zeszłoroczny "Top Gun: Maverick" również jest dostępny wyłącznie w wypożyczalniach. Hit z Tomem Cruisem w roli głównej dostępny jest na iTunes, Chili, Rakuten, Canal+ za 14,90 zł oraz na Player.pl za 18 zł. Jeśli nie chcecie wypożyczać go teraz, poczekajcie na wejście do Polski serwisu SkyShowtime - film będzie dostępny w ramach abonamentu. "Dom z drzazg" dostępny jest na VOD.pl za 9,90 zł. "Paryż pani Harris" możecie wypożyczyć na iTunes, Rakuten i Canal+ za 14,99 zł.

Pełne zestawienie nominacji - filmów, aktorów, reżyserów, itp. znajdziecie w naszym tekście 11 nominacji dla "Wszystko wszędzie naraz" i 1 dla Polski. Oscary zapowiadają się interesująco. Uroczysta gala rozdania nagród Oscary 2023 odbędzie się za kilka tygodni - w nocy z 12 na 13 marca!