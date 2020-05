Twórca „Domu z papieru” ma dla was nowy serial. „White Lines” – recenzja

Mało która premiera Netfliksa wzbudza tak wiele emocji, co „Dom z papieru„. Hiszpański serial pojawił się w serwisie po wykupieniu przez platformę praw do dystrybucji na całym świecie, a jego oglądalność była tak duża, że Netflix zdecydował się wykupić prawa do kontynuacji i odpowiada za produkcję kolejnych sezonów. Za nami premiera już 4 części, a spekulacje nad 5. i 6. sezonem cały czas trwają. Wiele wskazuje na to, że historia będzie kontynuowana, ale scenarzysta „Domu z papieru” nie zamierza pracować tylko nad tą fabułą. Gdy (oficjalnie) wciąż ważą się losy nowych sezonów „Domu z papieru”, na Netflix trafia serial „White Lines” od Alexa Piny.

„White Lines” jest od twórcy „Domu z papieru” – to od razu widać

Choć „La casa de papel” to bardzo dynamiczny i pełen tajemnic serial, to opowiadana w nim historia nie jest zbyt skomplikowana. Relacje pomiędzy bohaterami oraz ich rozterki są bardzo bliskie temu, co przeżywamy na co dzień i prawdopodobnie również dlatego serial ogląda się tak dobrze. Seans mija bardzo szybko, bo w każdym odcinku była wartka akcja. Choć postacie znalazły się w dość wyjątkowych okolicznościach, to nietrudno jest zrozumieć przeżywane przez nich emocje, bo wszystko wykładane jest niemal jak na tacy. Brak potrzeby analizy tego, co oglądamy pozwala cieszyć się seansem i bez większego wysiłku śledzić losy głównych bohaterów. Skąd tak wiele słów analizy „Domu z papieru”, skoro miałem zrecenzować „White Lines”? Sytuacja jest bowiem następująca: obydwa seriale mają wiele punktów wspólnych i opierają się na podobnych założeniach, choć w pewnym momencie różnice zaczynają być dobrze widoczne.

Zoe Walker (Laura Haddock) po 20 latach dowiaduje się, że jej brat Axel został zamordowany. Wcześniej sądzono, że z wyboru zapadł się pod ziemię zrywając kontakt ze wszystkimi znajomymi i rodziną. Gdy jego ciało zostaje odnalezione, Zoe wraca na Ibizę odkryć prawdę o tym, co spotkało Axela. Samodzielnie prowadzi śledztwo w rajskich warunkach docierając do coraz bardziej mrocznych tajemnic wyspy i jej mieszkańców. Piękne i kolorowe kluby pełne wesołych i szczęśliwych ludzi to w dużej mierze tylko przykrywki dla nielegalnej działalności różnego rodzaju. To właśnie w nich grał Axel – znany DJ z Manchesteru, który spełniał swoje marzenie o karierze na rajskiej wyspie.

Dlaczego (nie) warto oglądać „White Lines”?

Na tempo akcji w „White Lines” narzekać nie będziemy. Kolejne sceny następują po sobie bardzo szybko, zanim zdążymy złapać oddech. Aktualne wydarzenia przeplatają się z retrospekcjami, w których mamy szansę nieco bliżej poznać Axela, ale to wcale nie oznacza, że zaczniemy do niego pałać sympatią i (nieco bardziej) przejmować się się jego losem. Nie wszystkie podejmowane przez niego decyzje były właściwe, podobnie jak i te, które podejmuje Zoe. Do rozwiązania zagadki zbliżamy się więc z obydwu stron, ale nawet taki zabieg nie sprawił, że w którymś momencie zostałem prawdziwie zaintrygowany historią. W dużej mierze wpływają na to nijakie, jednowymiarowe postacie, a także zagmatwana i zahaczająca o wiele wątków fabuła. Czasem odnosiłem wrażenie, że jest tego już zbyt wiele i zbyt wysoko sięgają niektóre intrygi. Przez to całość traci na wiarygodności.

„Dom z papieru” może się podobać nie tylko z powodu sposobu opowiadania historii, ale także dzięki wielu dopracowanym szczegółom. Tego w początkowych odcinkach „White Lines” nie widać, choć nie będę ukrywał, że trzy pierwsze epizody zleciały mi bardzo szybko, bo to mało wymagająca rozrywka z ładnymi obrazkami na każdym kroku. Jeśli chcecie poczuć nieco egzotyki i zobaczyć coś lekkiego, to „White Lines” może być w sam raz.