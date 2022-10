Temat składanego iPhone'a lubi powracać jak bumerang. Choć Apple niczego oficjalnie nie prezentuje, w sieci nie brakuje plotek, przecieków i rozważań nad "nową" generacją flagowca z logo nadgryzionego jabłka. Ten rynek zdominowany jest przez azjatyckich producentów z Samsungiem na czele. Firma mocno inwestuje w tego typu rozwiązania i prezentuje kolejne generacje swoich składanych smartfonów: Galaxy Flip i Galaxy Fold. A co robi w tym czasie Apple? Najnowsze analizy wskazują, że Amerykanie zamiast skupiać się na składanym iPhonie, mają swój własny pomysł na składanego iPada.

Jak podaje serwis CNBC, powołując się na analityków z firmy CCS Insight, Apple zamiast skupiać się na rynku składanych smartfonów, przygląda się sytuacji tabletów. I to właśnie on ma być dla amerykańskiej firmy interesujący. Składany iPad, zdaniem analityków, ma być właśnie tym, który zadebiutuje jako pierwszy i przetrze szlaki przed ewentualnym iPhonem, który zmagać by się musiał ze sporą konkurencją.

W tej chwili dla Apple nie ma sensu tworzenie składanego iPhone'a. Myślimy, że będą unikać tego trendu i prawdopodobnie zanurzą palec w wodzie ze składanym iPadem

- mówił w wywiadzie dla CNBC Ben Wood, szef działu badań w CCS Insight. Analizy tej firmy wskazują też na czynniki, które mają sprawiać, że Apple nie chce wejść na rynek składanych smartfonów. To dla firmy zbyt duże ryzyko. "Składany iPhone będzie super wysokim ryzykiem dla Apple. Po pierwsze, musiałby być niesamowicie drogi, aby nie kanibalizować istniejących iPhone'ów" - dodaje Wood. Analityk wskazuje także, że wszystkie problemy techniczne związane z technologią elastycznych ekranów byłyby wytykane przez krytyków firmy. Pierwszy składany iPad mógłby trafić do sprzedaży najwcześniej w 2024 r.

Nie składany iPhone, a iPad. Apple może zaskoczyć na rynku "składaków"

Według mnie to wciąż wróżenie z fusów. Analitycy rynku, którzy na przestrzeni ostatnich lat lubią wypowiadać się w sprawie Apple, w ostatnim czasie nie mają dobrej passy i ich spostrzeżenia były mylne. Nie da się jednak ukryć, że amerykański gigant ma spore pole do popisu. Przygląda się konkurencji, bada nastroje i podsłuchuje opinii klientów, którzy już teraz posiadają składane smartfony od azjatyckich producentów. Być może przyjdzie taka chwila, w której Apple zaprezentuje światu swój własny pomysł, który zapewne szybko zostanie podchwycony przez innych.

Zanim jednak składany iPad trafi do sprzedaży, na rynku zadebiutuje nowa generacja modeli z dopiskiem Pro. Najnowsze informacje wskazują, że premiera może odbyć się jeszcze dziś. Bez fanfar i specjalnie organizowanych konferencji. Firma ma opublikować jedynie komunikat prasowy, zaktualizować swoją stronę i sklep internetowy i przygotować się do przedsprzedaży, która może rozpocząć się już w najbliższy piątek, 21 października. Tydzień później, tj. 28 października sprzęt pojawi się w sklepach. 11-calowy iPad Pro i jego większy, 12,9-calowy odpowiednik posiadać będzie układ M2 - ten sam, który kilka miesięcy temu zadebiutował w komputerach MacBook Air. Fakt, że nie będziemy mieć konferencji poświęconej nowym sprzętom świadczyć może o tym, że Apple niewiele w nich zmieni - poza oczywiście specyfikacją. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka godzin.