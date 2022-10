Jony Ive to człowiek-legenda. Można lubić jego projekty, można ich nie lubić, ale trzeba przyznać, że przez lata udawało mu się projektować elektronikę użytkową której pragnęły miliony użytkowników — niezależnie od szerokości geograficznej. Ale ten człowiek miliona talentów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Nie wierzycie? No to pomyślcie sobie, że stojący przez lata na czele projektantów człowiek teraz zostaje producentem animacji.

Chłopiec, kret, lis i koń - najnowsza animacja na Apple TV+

Film powstaje przy współpracy z BBC — i będzie ekranizacją jednej z najpopularniejszych ilustrowanych książek dla dzieci ostatnich lat, która w 2019 roku uhonorowana została nagrodą Książki Roku Waterstones.

Opowieść o życzliwości, przyjaźni, odwadze i nadziei dla widzów w każdym wieku w rozgrzewającym serce, klasycznie animowanym filmie opartym na książce Charliego Mackesy'ego "Chłopiec, kret, lis i koń". Przejmująca i serdeczna podróż śledzi nieprawdopodobną przyjaźń chłopca, kreta, lisa i konia podróżujących razem w poszukiwaniu domu przez chłopca.

Jony Ive będzie współproducentem filmu — wspomoże go Woody Harrelson. Wystąpią w nim również takie sławy jak Tom Hollander, Idris Elba, Gabriel Byrne i Jude Coward Nicoll. Premiera filmu na BBC zaplanowana została w tegoroczne Boże Narodzenie. Dzień później animacja ma trafić do katalogu Apple TV+. To bez wątpienia dobra wiadomość, bo takie ciepłe, rodzinne, produkcje perfekcyjnie wpisują się w krajobraz życia, kiedy ustanie już świąteczna gorączka.

Ile w tym wszystkim będzie dopieszczania przez Jony'ego? Przekonamy się już za kilka miesięcy. Ale nawet bez tego to jeden z tych tytułów, który po prostu warto mieć na oku. Bo tak jak wspominałem ostatnio — to jedna z tych platform, która może i nie rozpieszcza tysiącami produkcji. Ale za to czegokolwiek się tam nie włączy - wszystko jest co najmniej "w porządku".