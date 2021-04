Siri po 10 latach zmienia głos. Chciałbym, żeby nas to obchodziło

Kiedy w 2011 roku na rynku debiutował asystent głosowy Siri, cały świat zachwycił się możliwościami. Dla nas w Polsce było zrozumiałe, że na rodzimą wersję asystenta będziemy musieli jeszcze chwile poczekać. Czekaliśmy rok, dwa, trzy, cztery lata – polska Siri nie nadchodziła. W międzyczasie konkurencja Apple rosła i pod względem możliwości Siri została finalnie przebita przez Asystenta Google i Alexę od Amazonu. Jeżeli chodzi o tego pierwszego, to on także doczekał się polskiej wersji językowej. Czy wyszło mu to na dobre? Powiedziałbym, że tak sobie – łatka niedostępności została zdjęta i wiele osób przekonało się, że tak naprawdę asystenta głosowego w życiu nie potrzebuje. Poza tym, asystentom głosowym nie pomagają rosnące obawy o prywatność. Co więc w tym czasie zrobiło Apple, by dogonić konkurencję?