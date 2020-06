Siodło do Maca Pro to żart czy nie widzę jego potencjału?

Do czego ma służyć to siodło? Do przechowywania akcesoriów — tamtejszy zestaw kieszonek został wymierzony z myślą o oficjalnych apple’owskich dodatkach: klawiaturze, gładziku, myszce i spółce. Kiedy więc nie korzystamy z komputera — możemy je zdjąć z biurka i posegregowane schować w dedykowanym akcesorium które po dzisiejszym kursie, bez uwzględnienia podatku, kosztuje 1584 złote. Sporo, prawda?

…a może to po prostu mój brak wyobraźni?

Zawsze wydawało mi się, że mam całkiem bujną wyobraźnię, która pozwala mi usprawiedliwiać nawet najdziwniejsze zakupy. Jasne — współczesne gładziki, klawiatury, myszki i spółka są pozbawione kabli i w mig można je zdjąć z powierzchni biurka i schować. Ale tym samym tokiem rozumowania można je po prostu… umieścić na górnej części pokrywy komputera, bez zasłaniania obudowy, wydawania ponad 1500 złotych i dodatkowego kombinowania. Naprawdę trudno byłoby mi usprawiedliwić zakup takiego gadżetu do jakiegokolwiek komputera — nawet domowego czy biurowego. A skoro mowa o sprzęcie dla wyspecjalizowanych profesjonalistów, bo to właśnie oni są głównym targetem Mac Pro — wydaje mi się to kompletnie bez sensu. No ale fakt, że wszystko zostało stworzone z myślą o najczęściej wyśmiewanym komputerze ostatnich miesięcy daje do myślenia. No ale gdybym jednak był w błędzie — i wśród czytelników AW są chętni na taki stylowy dodatek, to można go zamawiać na stronie SFBags — wysyłka już pod koniec lipca.