5 najgłupszych akcesoriów do sprzętów Apple. Nie uwierzycie, co ludzie są w stanie kupić

ElevationHub jest obecnie dostępny w przedsprzedaży — cena gadżetu to prawie 50 dolarów.

Etui wielofunkcyjne do iPhone’a

Projekt który także niespecjalnie się przyjął — i chyba nikogo to specjalnie nie dziwi. Bo pomijając już kuriozalność wielofunkcyjnego case’a do iPhone’a, to część opcji jeszcze można usprawiedliwić, ot, jak ten otwieracz do butelek. Ale naprawdę są ludzie potrzebujący zapalniczki wmontowanej w obudowę swojego telefonu? Przecież to kompletnie bez sensu — już o kwestiach bezpieczeństwa nie wspominając.

Kijek do selfie dla Macbooka. Głupota ludzka nie zna granic

Doskonale pamiętam debiut tego projektu — i po dziś dzień nie potrafię traktować go inaczej jak tylko głupkowatej prowokacji, która miała narobić szumu w internecie. No ale co: udało się. Było o nim głośno, ale mimo głośnej zbiórki produkt chyba (?) nigdy nie trafił do sprzedaży. Oby. Już ludzie ze „zwykłymi” kijkami z przyczepionymi smartfonami w turystycznych miejscach potrafią drażnić, wyobraźcie sobie zamianę telefonów na komputery… brrr.

Ochronka dla Magicznej Myszki i najgorsze zdjęcie promocyjne jakie widziałem

Kilka tygodni temu mój kolega (pozdrawiam, Piotrku!) podesłał mi link do etui dla Magic Mouse z podpisem napletek dla myszki. Komentarz to może trochę obsceniczny, ale za każdym razem gdy spoglądam na jedno ze zdjęć promocyjnych nie mogę tego „odwidzieć”. Skórzano-filcowe etui na myszkę ma wyglądać stylowo i być praktyczne. No przy tej promocyjnej fotografii z pół wysuniętą myszką raczej wygląda mało stylowo, a też nie będę ukrywał, że dla mnie ze stylem ma niewiele wspólnego. No cóż, może chociaż dobrze chroni podczas podróży przed zarysowaniem.

Kartę produktu można podejrzeć na stronach Amazonu — ale tego uroczego etui nie da się już kupić.