Shrek 5 i film o Ośle. Szykuje się wielki powrót do kin!

Shrek 5 to już kwestia naprawdę niedługiego czasu — ale to nie jest jedyny film z tego uniwersum, jaki powstaje!

Shrek to już absolutna klasyka

Shreka nie trzeba raczej nikomu przedstawiać (a przynajmniej mam taką nadzieję), ale z obowiązku — Shrek to popularna seria filmów animowanych od DreamWorks, opowiadająca o przygodach zielonego, tytułowego ogra, który mieszka w baśniowym świecie. Pierwszy film z serii zadebiutował w kinach w 2001 roku i szybko zdobył ogromną popularność dzięki swojemu wyjątkowemu humorowi (który trafia zarówno do dzieci, jak i do dorosłych) i zaskakującej fabule. Shrek jest uwielbiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, a jego postaci i cytaty stały się klasyką popkultury.

Sukces pierwszego filmu szybko doprowadził do stworzenia kontynuacji, takich jak Shrek 2 i Shrek Trzeci. Wszystkie trzy filmy cieszyły się ogromną popularnością i zarobiły ponad 3 miliardy dolarów na całym świecie. Ostatnim filmem z serii był Shrek Forever, który miał premierę w 2010 roku — na kontynuację czekamy więc już niemal 1,5 dekady. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że Shrek jest drugą najbardziej dochodową serią filmów animowanych w historii.

Ponadto, powstało kilka spin-offów związanych z postacią Shreka, w tym filmy o Kocie w butach — bohaterze, który pojawił się w drugim i trzecim filmie o Shreku. Jak w przypadku wielu marek skierowanych głównie do młodszej publiczności, gadżety z postaciami z tych filmów przyniosły ogromne zyski. Brakuje jednak jednego: nowego filmu. I wygląda na to, że w końcu się doczekamy.

Shrek 5 pojawi się już w przyszłym roku?!

Redakcja Variety podczas wywiadu z Chrisem Meledandrim w zeszłym roku wyciągnęła informacje, że Shrek 5 oficjalnie powstaje. Teraz Eddie Murphy, który użycza głosu Osłowi, podczas rozmowy z Colliderem, powiedział, że nagrał już niektóre kwestie do Shreka 5 i że premiera filmu ma mieć miejsce w przyszłym roku:

Zaczęliśmy robić Shreka 5 miesiące temu. Zrobiłem to, nagrałem pierwszy akt i zrobimy to w tym roku, skończymy całość.

To, że głos w tej sprawie zabrał akurat Eddie Murphy, nie powinno nikogo szczególnie dziwić — aktor wielokrotnie mówił o tym, jak kocha postać Osła i na każdym kroku zaznaczał, że jeśli DreamWorks będzie chciało zrobić nowy film z uniwersum Shreka, to jest więcej niż chętny i to od razu. Cóż, wygląda na to, że faktycznie dotrzymał słowa. Ale to nie są jedyne informacje, jakie Murphy zdradził.

Osioł dostanie swój własny film!

Dalej w tym wywiadzie Murphy powiedział:

Shrek wychodzi, a Osioł będzie miał swój własny film. Zrobimy też Osła. Więc na razie robimy Shreka, ale zrobimy też film Osła. […] Nie, nie w tym samym czasie. Zacząłem nagrywać Shreka, myślę, że pojawi się w 2025 roku, i dopiero wtedy będziemy kręcić Osła.

Wygląda więc na to, że wkrótce dostaniemy aż dwa filmy z uniwersum Shreka — ale jak na tyle lat czekania, jest to bardzo dobra informacja. Jeśli chodzi o premierę filmu o Ośle, to mam tylko jedno pytanie — daleko jeszcze?

Źródło: Collider

