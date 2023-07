Komedie na Netflixie, które rozśmieszają do łez [NASZE TOP 10]

Najlepsze komedie na Netflixie

Jeśli czytasz ten tekst, prawdopodobnie zmarnowałeś(-aś) przed chwilą kilka dobrych minut na przeglądanie Netflixa w poszukiwaniu komedii wartych obejrzenia. Spokojnie, jesteśmy tu po to, aby pomóc wszystkim niezdecydowanym. Nasz subiektywny ranking filmów, których zadaniem jest rozśmieszanie do łez, na pewno ułatwi wybór produkcji, która zapewni Ci odpowiednią rozrywkę, jeśli nie masz nastroju na dramaty, horrory lub wielosezonowe seriale.

Zanim przejdziemy do naszej listy najlepszych komedii, jedna ważna uwaga. Dostępność pełnometrażowych filmów na Netflixie często ulega zmianie. Wszystkie wymienione poniżej produkcje były dostępne w dniu publikacji artykułu, ale trudno powiedzieć, co wydarzy się za kilka miesięcy. Nie możemy więc zagwarantować, że w dniu, w którym czytasz ten tekst, wybrane przez nas komedie nadal są na Netflixie. Postaramy się jednak na bieżąco aktualizować go o kolejne tytuły. Bo to skandal, że obecnie nie ma tam filmów „Big Lebowski” oraz „Głupi i Głupszy” 😤. Na razie prezentujemy Wam nasze TOP 10 z obecnie dostępnych produkcji.

Zombieland (2009)

Coś dla osób, które boją się na tradycyjnych filmach o zombiakach i dlatego starają się ich unikać. Ta komedia o zombie to doskonałe połączenie humoru, akcji i horroru. W świecie opanowanym przez żywe trupy, czwórka ocalałych, grana przez Jessego Eisenberga, Woody'ego Harrelsona, Emmę Stone i Abigail Breslin, musi znaleźć sposób na przetrwanie. Cudowna rola Billa Murraya, który gra tam... Billa Murraya.

Ace Ventura: Psi Detektyw (1994)

Klasyczna komedia z Jimem Carreyem w roli tytułowej to niezapomniana przygoda w towarzystwie ekscentrycznego detektywa, który specjalizuje się w odnajdywaniu zaginionych zwierząt. To ikoniczny humor lat 90. w pełnej krasie. Kiedy delfin maskotka drużyny futbolowej zostaje porwany, Ace Ventura wyrusza na misję, aby go odnaleźć. Film pełen absurdów, który mimo niemal 30 lat na karku, nadal bawi do łez (mam nadzieję, że nie tylko millenialsów).

Monty Python: Żywot Briana (1979)

Brytyjska komedia, stworzona przez legendarną grupę Monty Python, opowiada absurdalną historię mężczyzny o imieniu Brian, który w niezwykłych okolicznościach zostaje pomylony z Mesjaszem. Film ten jest pełen klasycznego humoru Pythonów, czarnego humoru, nonsensownych sytuacji i niezapomnianych piosenek. "Monty Python: Żywot Briana" to satyra na religię, politykę i społeczeństwo, która dostarcza zarówno śmiechu, jak i refleksji. Produkcja słusznie uważana za jedną z najlepszych komedii wszech czasów.

Jackass 3.5 (2011)

Jeśli nie bawi Cię prostacki humor, omijaj szerokim łukiem. Dotyczy to szczególnie osób wrażliwych na obrzydliwe treści i bolesne upadki. To kolejna kinowa produkcja stworzona przez ekipę znaną z serialu telewizyjnego "Jackass". Film zawiera dużą ilość ekstremalnych żartów, popisów kaskaderskich oraz niebezpiecznych eksperymentów. W "Jackass 3.5" występują m.in. Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O i inni członkowie ekipy. Bardzo specyficzna rozrywka, więc nie wszyscy będą się tu dobrze bawić.

Dzień świstaka (1993)

Klasyczna komedia w reżyserii Harolda Ramisa opowiada historię telewizyjnego dziennikarza, Phila Connorsa, który zostaje uwięziony w nieskończonym cyklu jednego dnia – Dnia Świstaka. Bill Murray wciela się w główną rolę, a film oferuje mieszankę humoru, filozofii i refleksji na temat życia i zmian. To kultowy film, który zdobył uznanie krytyków i po 30 latach od premiery, nadal dostarcza dużo radości.

Shrek (2001)

Filmu stworzonego przez studio DreamWorks nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To jedna z najbardziej znanych animacji, jakie kiedykolwiek powstały. Produkcja oferuje zarówno zabawę dla najmłodszych, jak i żarty i odniesienia do popkultury, będące okiem, puszczonym w kierunku dorosłych widzów. Oryginalna historia, fenomenalne postaci i niezapomniany dubbing to tylko niektóre z powodów, dla których warto co jakiś czas wrócić do Shreka.

Wpadka (2007)

Komedia romantyczna, która opowiada historię Allisone, ambitnej dziennikarki, i Bena, niezobowiązującego faceta, którzy po przypadkowym spotkaniu spędzają razem noc. Ich życie zmienia się, gdy okazuje się, że Allison jest w ciąży. Film śledzi ich nietypową relację i próbę znalezienia wspólnego języka, gdy przygotowują się do rodzicielstwa. "Wpadka" oferuje kombinację humoru, emocji i refleksji na temat dorosłości i odpowiedzialności. Aktorstwo Setha Rogena i Katherine Heigl z pewnością dodaje filmowi uroku.

Supersamiec (2007)

Ta komedia o dorastaniu opowiada historię trzech przyjaciół — Setha, Evana i Fogella, którzy starają się przeżyć ostatnie dni liceum i zorganizować niezapomnianą imprezę. Film ukazuje wpadki i relacje chłopaków z dziewczętami w baaardzo niezręczny sposób. Supersamiec został napisany przez Setha Rogena i Evana Goldberga, co już samo w sobie jest wystarczająco dobrą rekomendacją. W głównych rolach występują Jonah Hill, Michael Cera i Christopher Mintz-Plasse. Jeśli kojarzycie tych aktorów – na pewno wiecie, czego można spodziewać się po filmie – humor absurdów i niezręczności w najczystszej formie!

Between Two Ferns: Film (2019)

"Between Two Ferns: Film” to pełnometrażowa produkcja stworzona na podstawie popularnego formatu, którego autorem jest Zach Galifianakis. To chyba jedyna oryginalna produkcja Netflixa, którą uwzględniliśmy w rankingu. W filmie śledzimy fikcyjną historię, w której Zach Galifianakis próbuje naprawić swoją nadszarpniętą reputację prowadzącego talkshow. Aby odzyskać szacunek widzów, wyrusza w podróż po kraju, aby przeprowadzić wywiady z różnymi celebrytami. Podczas swojej podróży napotyka oczywiście przeszkód, niezręcznych sytuacji i zabawnych momentów. "Between Two Ferns: The Movie" jest kontynuacją oryginalnego formatu i przedstawia wiele znanych postaci ze świata rozrywki, w tym takie osoby jak Matthew McConaughey, Brie Larson lub Keanu Reeves i inni.

Monty Python i Święty Graal (1975)

Monty Pythona nigdy za wiele, więc pozwoliliśmy sobie zamknąć ranking jeszcze jednym arcydziełem od Brytyjczyków. Film jest parodią legendy o Królu Arturze i jego rycerzach Okrągłego Stołu, opowiadającą o ich poszukiwaniu Świętego Graala. Produkcja oferuje absurdalny humor, nonsensowne sytuacje i kultowe dialogi. Film jest pełen niezapomnianych momentów, takich jak walka z Krwiożerczym Królikiem, zagadki na Moście Śmierci czy spotkanie z Czarnym Rycerzem.

Czy Twoim zdaniem w powyższym zestawieniu powinny znaleźć się jakieś inne produkcje? Jeśli tak, koniecznie daj nam znać w komentarzach.