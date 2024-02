Najlepsze komedie dostępne w ramach subskrypcji Amazon Prime Video

Prime Video — najlepsze komedie

Czasami potrzebujemy typowego odmóżdżania czymś skrajnie głupim, innym razem wciągającej historii wypełnionej dobrymi żartami. W niniejszym artykule przyjrzymy się dziesięciu najlepszym naszym zdaniem komediom dostępnym w ramach pakietu Prime. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeśli Waszym zdaniem pominęliśmy jakieś ważne produkcje!

Co obejmuje pakiet Prime na Prime Video?

Pakiet Prime to kompleksowa usługa subskrypcyjna oferowana przez platformę Amazon. To nie tylko dostęp do biblioteki filmów i seriali w ramach Prime Video, ale także szereg innych korzyści. Subskrybenci Prime mają dostęp do szybkiej i bezpłatnej dostawy zamówień na Amazonie, dostępu do ekskluzywnych ofert i promocji, a także platformy Prime Gaming z grami na PC.

Koszt usługi po zakończeniu okresu próbnego to 49 zł za rok. To niezbyt wygórowana cena, jeśli porównamy ją do tego, ile trzeba zapłacić za Netflixa, Disney+ lub HBO Max. Niestety również oferta wydaje się nieco bardziej uboga. Nie jest też jednak tak, że wszystko, co ciekawe jest dodatkowo płatne w ramach wypożyczeń. Oto 10 najlepszych komedii, które udało nam się znaleźć na Prime Video. Jest tu kilka produkcji, których nikomu nie trzeba przedstawiać, ale nie brakuje też zaskakujących propozycji...

Blues Brothers

"Blues Brothers" to klasyczna komedia muzyczna, która wciąż bawi niepowtarzalnym stylem i świetnym humorem. Opowieść o dwóch braciach, którzy postanawiają reaktywować swoją bluesową kapelę, aby zbierać pieniądze na szczytny cel, jest pełna dynamicznych scen muzycznych i absurdalnych sytuacji, które gwarantują dobrą zabawę. Fajnie jest wrócić do tego filmu po latach i zaprezentować go młodszym pokoleniom.

Sarnie żniwo

To ta "zaskakująca propozycja" o której wcześniej pisałem. Co jak co, ale tego filmu naprawdę nie spodziewałem się na Prime Video. Film z 2006 roku wyreżyserował Bartosz Walaszek i wygląda on trochę tak, jakby zrobiła go ekipa kumpli z osiedla, którzy postawili na fabułę zamiast kolejnego klonu serii Jackass. Jeśli lubicie humor rodem z Kapitana Bomby i Blok Ekipy – na pewno docenicie tę produkcję i absurdalne poczucie humoru.

Kick-Ass

"Kick-Ass" to komiksowa adaptacja pełna akcji i humoru. Film opowiada historię zwykłego nastolatka, który postanawia stać się superbohaterem pomimo braku nadludzkich mocy. Zaskakujące zwroty akcji, komiksowe żarty umiejętnie przeniesione na duży ekran i brawurowe sceny walki sprawiają, że "Kick-Ass" to bardzo udana adaptacja.

Cztery wesela i pogrzeb

"Cztery wesela i pogrzeb" to brytyjska komedia romantyczna, która zdobyła uznanie widzów i krytyków swoim inteligentnym humorem i uroczymi postaciami. Film opowiada historię grupy przyjaciół, którzy mierzą się z prozą życia – miłością, przyjaźnią i stratą – w sposób zarówno zabawny, jak i wzruszający. Świetny wybór dla fanów angielskiego humoru i osób, które lubią wracać do klimatu lat 90.

Powrót do przyszłości

"Powrót do przyszłości" to klasyczna komedia science fiction stworzona przez Roberta Zemeckisa. Po niemal 40 latach od premiery wciąż zachwyca pomysłowym jak na tamte czasy scenariuszem i legendarnymi kreacjami aktorskimi. Ta pełna humoru podróż w czasie z udziałem ekscentrycznego naukowca i jego młodego przyjaciela zapewnia mnóstwo rozrywki i niezapomnianych momentów. Mimo że tytułowa "przyszłość" to 2015 rok, do dziś nie doczekaliśmy się deskolotki w prawdziwym świecie...

Big Lebowski

"Big Lebowski" to kultowa komedia kryminalna, której główny bohater, zwykły facet znikąd, przez przypadek zostaje wplątany w skomplikowaną intrygę. Pełen nonsensownych sytuacji i absurdalnych dialogów, film braci Coen jest prawdziwym arcydziełem humoru. Moim zdaniem to TOP10 komedii wszech czasów, więc jest to pozycja obowiązkowa!

Minionki

"Minionki" to urocza animacja, którą mało komu trzeba przedstawiać. Zachwyca nie tylko najmłodszych widzów, ale ma też wielu fanów wśród dorosłych. Produkcja czaruje swoim niepowtarzalnym humorem i urokiem. Ta barwna opowieść o żółtych i niesfornych stworzeniach to skondensowana dawka śmiechu i pozytywnych emocji.

Madagaskar

"Madagaskar" to kolejna bardzo udana animacja od DreamWorks która zabiera widzów na tytułową wyspę. W podróż wyruszają zwierzęta z nowojorskiego zoo, które muszą odnaleźć się w świecie "na wolności". Film jest pełen komicznych sytuacji i świetnych dialogów. Idealne kino familijne, które warto dodatkowo pochwalić za świetny dubbing w języku polskim.

Faceci w czerni

W "Facetach w czerni" śledzimy losy dwóch agentów tajnej organizacji, których zadaniem jest monitorowanie i kontrolowanie działań kosmitów na Ziemi. Nie brakuje tu absurdalnych sytuacji i niezwykłych postaci, które bawią do łez zarówno dzieciaki, jak i dorosłych.

Shrek

Kolejna produkcja, której nie trzeba nikomu przedstawiać. "Shrek" to klasyczna animowana komedia, która podbiła serca widzów już lata temu. Kultowa produkcja przedstawia niekonwencjonalną opowieść o zielonym ogrze, który wyrusza na przygodę, by odzyskać swoje bagno, na które emigrowali bohaterowie baśniowego świata. Pełen humoru, zabawnych postaci i niezapomnianych momentów, "Shrek" to film dla osób w każdym wieku. Tu również wyróżnia się doskonały polski dubbing.