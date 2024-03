Oferta platform streamingowych zmienia się w zawrotnym tempie. Jedne produkcje znikają, a na ich miejscu pojawiają się nowe. Właśnie dlatego powstają takie przewodniki jak ten. Dziś skupiamy się na bajkach dla dzieci i ofercie Prime Video. Zobaczmy, co serwis od Amazona ma nam do zaoferowania.

Prime Video — najlepsze bajki

Prime Video to platforma, która oferuje bogaty wybór filmów animowanych, zarówno dla najmłodszych, jak i dla całej rodziny. Królują tu klasyczne produkcje DreamWorks i Universal Pictures. Od historii pełnych humoru i przygód po wzruszające opowieści o wartościach rodzinnych czy przyjaźni. Krótko mówiąc, najprawdopodobniej każdy znajdzie tutaj coś dla swoich pociech.

Poniżej znajdziecie 10 najciekawszych naszym zdaniem produkcji, które zasługują na uwagę i które dostarczą mnóstwo radości i emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Kung Fu Panda

"Kung Fu Panda" to animacja, która nie tylko bawi, ale i inspiruje. Pod szyldem humoru kryje się głęboka historia o samoakceptacji i odwadze. Świetnie wyważone sekwencje walki połączone z humorem sprawiają, że film ten wyróżnia się w oceanie produkcji dla najmłodszych. "Kung Fu Panda" zabiera nas w pełną przygód podróż po świecie Po – sympatycznej pandy, która marzy o zostaniu wielkim wojownikiem kung-fu. Pomimo braku doświadczenia i niezdarności, Po odkrywa w sobie niezwykłe umiejętności, gdy zostaje wybrany do walki z potężnym przeciwnikiem, Tai Lungiem. Film nie tylko dostarcza mnóstwo śmiechu, ale także ukazuje przesłanie o sile determinacji i wiary w siebie.

Shrek

"Shrek" to klasyczna opowieść, która odwraca konwencje bajkowych opowieści do góry nogami. Nie ma tutaj tradycyjnych rycerzy w lśniącej zbroi czy dam w opałach do ocalenia. Zamiast tego mamy gburowatego ogra, który udowadnia, że piękno tkwi w sercu, a nie w wyglądzie zewnętrznym. Początkiem wydarzeń jest inwazja baśniowych postaci na bagno Shreka. W towarzystwie gadatliwego osła ogr wyrusza na pełną humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji przygodę, która przekształci go z samotnika w prawdziwego bohatera.

Jak wytresować smoka?

"Jak wytresować smoka?" to podróż pełna przygód i emocji. Zaskakujące relacje między głównymi bohaterami, Czkawką i Szczerbatkiem, pokazują, że przyjaźń może triumfować nawet w najbardziej nieprzewidywalnych okolicznościach. Film porusza temat akceptacji i zrozumienia ponad podziałami. Młody wiking marzy o tym, by udowodnić swoją wartość w oczach swojego surowego ojca oraz społeczności. Gdy udaje mu się oswoić niezwykłego smoka, którego nazwał Szczerbatek, Czkawka odkrywa, że prawdziwa siła tkwi w empatii i zrozumieniu, a nie w sile fizycznej czy odwadze.

Jak ukraść księżyc

Przygody Gru i jego niezwykłych pomocników (Minionków) pokazują, że czasem najcenniejsze skarby można znaleźć w relacjach międzyludzkich, nie w materialnych bogactwach. "Jak ukraść księżyc" opowiada historię mistrza złodziei, który postanawia ukraść księżyc, by stać się największym przestępcą świata. Jego plany komplikują się, gdy musi zaopiekować się trzema dziewczynkami. Podczas gdy Gru początkowo traktuje dzieci wyłącznie jako narzędzia do realizacji swoich celów, stopniowo odkrywa w sobie uczucia i troskę. Film ten, mimo że pełen humoru, dotyka tematu prawdziwych wartości i znaczenia rodziny.

Madagaskar

"Madagaskar" to zwariowana podróż z miasta do świata natury, która bawi i wzrusza zarazem. To historia czwórki zwierząt z nowojorskiego zoo, które przypadkowo trafiają na dziką wyspę Madagaskar. Podczas gdy ich życie na wyspie jest pełne niebezpieczeństw i przygód, bohaterowie odkrywają w sobie siłę, by przetrwać i znaleźć drogę powrotną do domu. Film pokazuje, jak ważna jest przyjaźń i współpraca w pokonywaniu trudności.

Hotel Transylwania

"Hotel Transylwania" to opowieść pełna humoru i absurdalnych sytuacji, która może spodobać się całej rodzinie. Przeplatając klasykę literatury z elementami nowoczesnej kultury, film oferuje nie tylko rozrywkę, ale i refleksję nad akceptacją inności i różnorodności. "Hotel Transylwania" to opowieść o legendarnym Drakuli, który prowadzi luksusowy hotel dla potworów, by zapewnić swojej córce bezpieczeństwo przed ludźmi. Jednak spokój zostaje naruszony, gdy do hotelu trafia przypadkowy gość — człowiek. Film jest pełen komicznych sytuacji, ale też przypomina, że różnice między nami są tylko powierzchowne, a prawdziwa przyjaźń potrafi pokonać wszelkie bariery.

Źródło: Depositphotos

Sing

"Sing" to dynamiczna historia o spełnianiu marzeń. Nie brakuje tu nietuzinkowych postaci i wciągających zwrotów akcji. To historia teatru, który pragnie odrodzić swoją sławę poprzez zorganizowanie konkursu wokalnego. Bohaterowie to zespół zwierząt o różnych talentach i marzeniach, którzy mimo licznych przeciwności dążą do spełnienia swoich ambicji. Film zachwyca świetną muzyką, inspirując jednocześnie do dążenia do celów i wiary w siebie.

Lorax

"Lorax" to opowieść, która w subtelny sposób zwraca uwagę na ekologiczne problemy współczesnego świata. W świecie pełnym kolorowych postaci i magicznych miejsc film niesie ze sobą ważne przesłanie o odpowiedzialności za otaczającą nas planetę. To opowieść o młodym chłopcu, Tedzie, który pragnie znaleźć coś, co pozwoli mu zdobyć serce swojej miłości Audrey. W poszukiwaniu tego prezentu odkrywa historię Loraxa – tajemniczej istoty, która walczy o ocalenie środowiska naturalnego przed chciwym biznesmenem. Film ten jest nie tylko wesołą przygodą, ale także ostrzeżeniem przed nadmierną eksploatacją świata natury.

Krudowie

"Krudowie" to komediowa podróż w czasie, która uczy, że niezależnie od różnic kulturowych i obyczajowych, rodzina jest najważniejsza. Niebanalna mieszanka humoru, przygód i refleksji nad wartościami relacji sprawia, że film ten może zachwycić zarówno dzieci, jak i dorosłych. "Krudowie" to opowieść o rodzinie prehistorycznych ludzi, którzy muszą stawić czoła wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy ich jaskinia zostaje zniszczona, zmuszeni są wyruszyć w podróż w poszukiwaniu nowego domu.

Sekretne życie zwierzaków domowych

"Sekretne życie zwierzaków domowych" to zabawna opowieść, która z humorem przygląda się temu, co robią nasi pupile, gdy nie patrzymy. Pod pozorną prostotą tej bajki kryje się przesłanie o potrzebie zrozumienia i troski o istoty, które często stanowią integralną część naszego życia. "Sekretne życie zwierzaków domowych" to historia Maxa, psa teriera, który musi pogodzić się z pojawieniem się nowego psa w rodzinie swojego właściciela. Gdy obaj gubią się w mieście, muszą współpracować, by wrócić do domu. Film ten, oprócz zabawnych perypetii, pokazuje, że nawet najwięksi rywale mogą się ze sobą zaprzyjaźnić, gdy tylko staną naprzeciw wspólnego zagrożenia.