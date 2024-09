Shoper Storefront – nowy silnik sklepu internetowego. E-commerce jak budowa z klocków

Storefront rewolucjonizuje sposób, w jaki przedsiębiorcy budują i zarządzają swoimi e-sklepami. Oferuje biznesom internetowym niespotykaną dotąd kombinację prostoty, elastyczności, wydajności i szybkości. Zmienia oblicze sprzedaży internetowej na lepsze.

Co to jest Storefront?

Storefront to zaawansowana technologia stworzona przez Shoper, której celem jest usprawnienie procesu tworzenia i zarządzania wyglądem sklepu internetowego. To kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie intuicyjność obsługi z zaawansowanymi funkcjami w zakresie designu, wydajności i użyteczności strony. Wpływa na wszystko, co klient widzi i czego używa w sklepie online: od strony głównej, przez karty produktów, po koszyk zakupowy.

Jak działa Storefront?

Nowy silnik sklepu jest budowany na podstawie najnowszych mechanizmów e-commerce oraz badań użyteczności klientów Shopera. Opiera się na 4 elementach, które łączy elastyczność, wygoda i wydajność.

Tworzenie sklepu bez znajomości programowania

Jedną z największych zalet technologii Storefront jest możliwość błyskawicznego zaprojektowania sklepu internetowego. Proces ten jest maksymalnie uproszczony, dzięki czemu nawet osoby bez doświadczenia w tworzeniu stron internetowych mogą w krótkim czasie stworzyć w pełni wyposażony i funkcjonalny sklep online.

Opcja przeciągnij i upuść do personalizacji wyglądu sklepu

Drag & drop to świetna zabawa. I w zupełności wystarczy, aby przesunąć, wstawić i zmienić położenie modułu w dowolnej części strony. Dzięki przejrzystej nawigacji w edytorze od razu wiadomo, gdzie edytować dowolny typ czy element strony – nagłówek, stopkę, kartę kolekcji.

Prosta ścieżka zakupowa

W technologii Storefront działa uproszczony koszyk, czyli dane klienta, wybór metody dostawy, płatności i podgląd zamówienia są na jednej stronie. Tym samym prawdopodobieństwo ukończenia transakcji jest większe, a e-commerce notuje wyższe wskaźniki konwersji. Nawet najbardziej wybredny i niezdecydowany klient chętniej złoży zamówienie, gdy jego zaangażowanie jest ograniczone do minimum.

Mobile first, ale o komputerach też pamiętamy

W czasach, gdy coraz więcej zakupów odbywa się za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a algorytmy Google faworyzują strony w pełni dostosowane do urządzeń mobilnych, w Storefroncie również nie mogło zabraknąć podejścia mobile first. Wszystkie elementy sklepu są w pierwszej kolejności projektowane z myślą o smartfonach i tabletach, a następnie – dostosowywane do większych ekranów. Co ciekawe, ta sama strona może mieć inne elementy w zależności od urządzenia, z którego korzystają klienci.

Sklep w ekspresowym tempie, który zachwyca i sprzedaje

Dzięki technologii Storefront proces rozbudowy sklepu jest zdecydowanie szybszy. Jak to wygląda w praktyce?

Ponad 90 gotowych modułów

Platforma Shoper oferuje dostęp do bogatej biblioteki modułów złożonych z elementów graficznych i tekstowych, takich jak:

slidery,

listy wyróżnionych produktów (polecane, nowości, bestsellery),

sekcja logowania do konta w sklepie,

zapis do newslettera.

Tworzenie e-sklepu przypomina budowę z klocków. Sprzedawca tylko dodaje, przestawia i uzupełnia moduły własnymi zdjęciami, tekstami.

Globalna zmiana stylów

Edycja kolorów, czcionek, wyglądu linków czy kształtów przycisków na stronie i sprawdzanie efektów w podglądzie na żywo, to kolejne niezwykle przydatne funkcje Storefronta. Szablon sklepu dopasowuje się do identyfikacji wizualnej marki, aktualnych trendów lub sezonowych promocji.

Paski informacyjne na górze strony

Storefront to także szansa na prowadzenie efektywnej komunikacji z kupującymi i wzrost ich zaangażowania. W nowym kreatorze wyglądu sklepu można tworzyć infopaski o promocji czy darmowej dostawie.

Strona 404 jako narzędzie marketingowe

Następnym angażującym rozwiązaniem w ramach Storefronta jest wykorzystanie strony błędu do sprzedaży. Zamiast standardowego, nudnego komunikatu o tym, że strona pod danym adresem URL nie istnieje, sprzedawca może umieścić moduł z rekomendacjami produktowymi albo zaproponować kod rabatowy.

Szybsza strona i wyższa pozycja w Google

Nowy silnik sklepu to nie tylko atrakcyjny wygląd strony, ale również optymalizacja pod kątem szybkości działania strony i jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Co to dokładnie oznacza?

Wyszukiwarki uwielbiają sklepy w technologii Storefront

Shoper Storefront jest od postaw dostosowany do wymagań wyszukiwarek. Dzięki temu metryki Google, które odpowiadają za raport o szybkości ładowania strony, czasie interakcji użytkowników oraz stabilności serwisu, tzw. Core Web Vitals, osiągają znakomite wyniki w sklepach Shoper.

Meta dane w komplecie

Dbałość o SEO (Search Engine Optimization) w ramach nowej technologii Shopera przejawia się także w tym, że sprzedawca, dodając na stronę dowolne zdjęcie lub grafikę, może od razu uzupełnić dla nich atrybut ALT. Sprzyja to lepszemu pozycjonowaniu strony, pozwala wyświetlać obrazy w zakładce Google Grafika oraz pomaga osobom niewidomym zrozumieć, co przedstawia dana grafika.

Szybkość ładowania strony sklepu

Kolejną zaletą zaawansowanych technik optymalizacji, wykorzystywanych w technologii Storefront, jest krótszy czas wczytywania się poszczególnych elementów w sklepie. Część z nich nie wymaga też przeładowywania strony.

Shoper Storefront się opłaca

Nowy silnik sklepu Shoper to kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie do tworzenia i obsługi e-commerce.

✓ Umożliwia szybkie uruchomienie profesjonalnego sklepu bez znajomości programowania.

✓ Oferuje zaawansowane narzędzia do personalizacji wyglądu sklepu i optymalizacji jego działania.

✓ Zapewnia wysoką wydajność i optymalizację pod kątem SEO i UX.

Planujesz otwarcie sklepu internetowego? Wypróbuj Shoper przez 14 dni za darmo i korzystaj z technologii Storefront.

-

Artykuł powstał we współpracy z platformą e-commerce Shoper.