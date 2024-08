Dreame otwiera dedykowane stoisko. Kusi specjalnymi ofertami i konkursami z cennymi nagrodami!

Marka Dreame na dobre zadomowiła się w polskich domach. Dzięki bogatej ofercie produktowej ich produkty znalazły solidne grono wielbicieli. I nie ważne czy chodzi o odkurzacze ręczne z niższej półki jak V11 (z mocą ssania 25000 Pa i 500 ml zbiornikiem), czy ich najdroższe – i najbardziej zaawansowane – rodzeństwo jak Z20 (oferujący do 90 minut odkurzania, pojemnik na kurz o pojemności 600 ml i moc ssania 25000 Pa z silnikiem bezszczotkowym nowej generacji i filtracją na najwyższym poziomie). A może znacznie droższe sprzęty, które poradzą sobie bez naszej pomocy – jak najnowocześniejszy robot sprzątający Dreame X40 Master, który nie tylko podziała 330 minut na jednym ładowaniu, oferując silnik z mocą ssania do 12000 Pa, ale także umyje nasze wnętrze dzięki zaawansowanemu systemowi mopowania. Co więcej - to sprzęt, który sam zadba o swoją higienę, a ponadto jego stację możemy zabudować z naszymi meblami, dbając jednocześnie o przyłącze wody, dzięki czemu wszystko działa… właściwie bez naszego udziału!

Poza odkurzaczami producent oferuje także całą gamę produktów do pielęgnacji włosów – w tym nowoczesne suszarki, prostownice i lokówki. Powoli też wprowadza do Polski zupełnie nową kategorię produktów: roboty koszące. Dreame Roboticmower A1 to sprzęt, który zaskarbił sobie sympatię tłumu nie tylko prostotą konfiguracji i obsługi, ale także efektywnością i niewygórowaną ceną!

Specjalna strefa Dreame zostanie otwarta w Złotych Tarasach!

Centrum handlowe Złote Tarasy prawdopodobnie nie jest obce nikomu, kto w ostatniej dekadzie odwiedzał Warszawę. Trudno je przeoczyć i to niezależnie od tego, czy przybywamy do Stolicy pociągiem, czy samolotem. Są dla wielu przyjezdnych pierwszych zetknięciem się z Warszawą, a dla mieszkańców — stałym miejscem odwiedzin, by zakupić wszystko, czego potrzebują.

Już za kilka dni oferta Złotych Tarasów wzbogacona zostanie o kolejnego silnego gracza. Strefę w 100% dedykowaną ukochanej marce odkurzaczy Dreame.

Oficjalna Strefa Dreame w Złotych Tarasach. To miejsce, które warto odwiedzić!

Otwarcie Oficjalnej Strefy Dreame w Złotych Tarasach już w najbliższą sobotę, 31 sierpnia 2024. To właśnie tam wszyscy odwiedzający będą mogli samodzielnie przetestować wszystkie produkty marki. Od napędzanych zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji robotów sprzątających, przez wielofunkcyjne odkurzacze pionowe, na wszelkiej maści sprzętach służących dbaniu o urodę kończąc. Wśród nich znajdą się m.in. nowoczesne suszarki.

To właśnie te urządzenia z katalogu marki sprawiły, że milionom ludzi na całym świecie żyje się wygodniej. Wysokiej jakości produkty pozwalają sprawniej uporać się z domowymi obowiązkami czy zadbać o wygląd i samopoczucie. Wszystko to w wyjątkowo przystępnych cenach, które z okazji uroczystego otwarcia Oficjalnej strefy Dreame w Złotych Tarasach są jeszcze korzystniejsze!

Uroczyste otwarcie już za kilka dni. Na wszystkich odwiedzających czekać będą promocje i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami!

Dedykowana produkcjom Dreame sekcja to nie tylko idealne miejsce, by przetestować i zakupić urządzenia marki. W weekend otwarcia wszyscy klienci będą mogli skorzystać z niezwykłego rabatu. Twórcy jednak podgrzewając atmosferę przed uroczystym startem — nie zdradzają żadnych szczegółów.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Dreame zapowiedziało konkurs, w ramach którego pojawi się szansa na wygranie suszarki Dreame Gleam, której cena katalogowa wynosi 449 zł.

W najbliższą sobotę wystartuje również tygodniowy konkurs z nagrodami, którego główną nagrodą jest innowacyjny robot sprzątający Dreame X40 Ultra – urządzenie, które pomoże zrewolucjonizować sprzątanie w każdym domu! Na uczestników zabawy czekać będą również: odkurzacz pionowy Dreame R20 oraz suszarka do włosów Dreame Glory. Konkurs to nie tylko szansa na zdobycie nowoczesnych urządzeń, ale również okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami z wizyty w Oficjalnej Strefie Dreame. Aby wziąć udział, wystarczy zrobić sobie zdjęcie w sklepie, udostępnić je w mediach społecznościowych z odpowiednim hashtagiem i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Wyniki zostaną ogłoszone 14 września!

Wszyscy odwiedzający, którzy zapiszą się do newslettera lub zaobserwują profile Dreame w mediach społecznościowych mają szansę otrzymać specjalne kupony zniżkowe. Te można będzie zgarnąć w dniach 31.08 - 7.09 2024 — i ważne będą do 20 września włącznie, a wykorzystać będzie je można wyłącznie w Oficjalnej Strefie Dreame.

strefa dreame

Specjalna Strefa Dreame w Złotych Tarasach. Odwiedź ją już w najbliższą sobotę!

Oficjalna Strefa Dreame wystartuje już w tę sobotę, wraz z otwarciem galerii Złote Tarasy – czyli równo o godzinie 9:00! Wtedy też startować będą konkursy i oferty promocyjne. Pierwszej Oficjalnej Strefy Dreame szukajcie na poziomie 0 - tuż przy głównym wejściu do galerii. Do zobaczenia!

--

Wpis powstał przy współpracy z marką Dreame